    Swastika-Arnab: অর্ণবের কাঁধে মুখ গুঁজে স্বস্তিকা! রাজঋতের প্রেম কি বাস্তবেও? জবাব প্রফেসর বিদ্যার

    Swastika-Arnab: বিদ্যা-রাজঋতের অনস্ক্রিন রসায়ন হিট। এবার কি বাস্তবেও গড়াল সেই প্রেম?

    Apr 29, 2026, 11:01:02 IST
    By Priyanka Mukherjee
    ধারাবাহিকের গল্পে এখন টানটান উত্তেজনা। নীতি-আদর্শের লড়াইয়ে ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’ যেমন কড়া শিক্ষিকা, তেমনই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও ঝড় কম নয়। চিত্রনাট্যের প্যাঁচে অর্ণব অর্থাৎ রাজঋতের সঙ্গে বিদ্যার বিয়ে হয়ে গিয়েছে বেশ আগেই। তবে সাতপাক ঘোরার পর থেকেই দর্শকের নজর কাড়ছে তাঁদের অন-স্ক্রিন রসায়ন। কিন্তু টেলিপাড়ার অলিন্দে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে অন্য কথা— বিদ্যা আর রাজঋতের প্রেম নাকি স্রেফ ক্যামেরার সামনে সীমাবদ্ধ নেই! বিদ্যা যদিও বায়োলজির প্রফেসর, তবে অর্ণবের সঙ্গে নাকি স্বস্তিকার কেমিস্ট্র এখন জমজমাট।

    অর্ণবের কাঁধে মুখ গুঁজে স্বস্তিকা! রাজঋতের প্রেম কি বাস্তবেও? জবাব বিদ্যার
    পোশাকের রঙে মনের ছোঁয়া:

    সম্প্রতি স্বস্তিকা একটি ছবি পোস্ট করেছেন যেখানে অর্ণবের কাঁধে মুখ গুঁজে হাসিমুখে পোজ দিয়েছেন তিনি। ছবির ক্যাপশনে লেখা, ‘অনেকটা একরকমের’। যদিও দু’জন হুবহু এক রঙের পোশাক পরেননি, কিন্তু স্বস্তিকার শাড়ির গোলাপি আভা যেন অর্ণবের পাঞ্জাবিতেও প্রতিফলিত হচ্ছিল। এই ‘কালার কোঅর্ডিনেশন’ দেখেই নেটিজেনদের মনে প্রশ্ন— তবে কি এবার বাস্তবেও একে অপরের প্রেমে মজেছেন এই দুই তারকা?

    এই প্রথম নয়, এর আগেও অর্ণবের সঙ্গে ঠিকই একইরকম কায়দায় রোম্যান্টিক ছবি তুলে স্বস্তিকা অনুরাগীদের সামনে প্রশ্ন রেখেছিলেন- বন্ধু নাকি প্রেমিক?

    স্বস্তিকার জীবনে শোভন অতীত অধ্যায়। অর্ণবের সঙ্গেও বিয়ে ভেঙেছে ইপ্সিতার। তবে কি বিদ্যা-রাজঋতের রসায়ন বাস্তবে গড়াল? আনন্দবাজার ডট কমকে স্বস্তিকা সাফ জানান, ‘রিলে প্রেম করছি কি না দাদা (স্নেহাশিস চক্রবর্তী) বলতে পারবেন। রিয়েলে নয়।’ প্রেমের জল্পনার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন অর্ণবও।

    টিআরপি-তে দাপট:

    স্নেহাশিস চক্রবর্তীর এই মেগা ধারাবাহিকটি ইতিমধ্যেই ১০০ পর্ব পার করে ফেলেছে। টিআরপি তালিকায় প্রথম পাঁচে নিজেদের জায়গা পাকা করে নিয়েছে বিদ্যা আর রাজঋতের কাহিনি। স্বস্তিকা নিজেই জানিয়েছেন যে, বিরতি নেওয়ার পর এমন একটি ‘মলাট চরিত্র’ দিয়ে প্রত্যাবর্তন তাঁর সার্থক হয়েছে। অর্ণবের সঙ্গে তাঁর সাবলীল অভিনয় এবং খুনসুটি দর্শকরা দারুণ পছন্দ করছেন।

    সব মিলিয়ে, ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’র সেটে যেমন কাজের ধুম, তেমনই পর্দার বাইরের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলোও এখন খবরের শিরোনামে। অর্ণব আর স্বস্তিকার এই মিষ্টি রসায়ন কি শুধুই কাজের সূত্রে, না কি পর্দার বাইরেও নতুন কোনো গল্পের শুরু? উত্তর পেতে আগ্রহী ভক্তরা।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

