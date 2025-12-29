Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Projapoti 2 BO Collection: বাজেট ৭ কোটি, ৪ দিনেই কত কামাই দেবের প্রজাপতি ২-এর? কোয়েল-শুভশ্রী অনেকটা পিছিয়ে

    Projapoti 2 BO Collection: বক্স অফিসের লড়াইয়ে টলি কুইন কোয়েল আর লেডি সুপারস্টার শুভশ্রীকে পেছনে ফেললেন দেব। ৪ দিনে ২ কোটির গণ্ডি পার করে ফেলল প্রজাপতি ২। 

    Published on: Dec 29, 2025 4:05 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বক্স অফিস ফিগার বাড়িয়ে বলার অভিযোগ উঠেছে দেবের বিরুদ্ধে। স্ক্রিনিং কমিটি নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত টলিপাড়া। মূলত দেবের বিরুদ্ধেই সুর চড়ছে। কিন্তু সেই নিয়ে বিন্দু বিসর্গ ভাবিত নন দেব। তাঁর প্রজাপতি ডানা মেলে উড়ছে বক্স অফিসে। বাকি দুই বাংলা ছবির ধরা ছোঁয়ার বাইরে সুপারস্টার দেবের প্রজাপতি ২।

    ৪ দিনেই ২ কোটি ছাপিয়ে গেল দেবের প্রজাপতি ২! কোয়েল এগোচ্ছেন দ্রুত,শুভশ্রীর কী হাল
    ৪ দিনেই ২ কোটি ছাপিয়ে গেল দেবের প্রজাপতি ২! কোয়েল এগোচ্ছেন দ্রুত,শুভশ্রীর কী হাল

    সম্পর্কের গল্প বলেও তিনি ব্য়বসা এনে দিতে পারেন, তা প্রমাণ করে দিয়েছেন অভিনেতা। দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি এই মুহূর্তে টলিউডের সবচেয়ে 'ব্যাঙ্কেবল স্টার'। খাদান ২, ধুমকেতু, রঘু ডাকাতের পর আবারও বক্স অফিসে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে দেবের ছবি। নিন্দকদের পাত্তা দিতে না-রাজ অভিনেতা। তিনি সটান জানিয়েছেন, প্রজাপতি ২ ১০ কোটির ব্য়বসা করবে।

    ছবির বাজেটেরও হিসাব দিয়েছেন প্রযোজক দেব। জানিয়েছেন, এই ছবির বাজেট ৭ কোটি টাকা। বক্স অফিসের রিপোর্ট বলছে ৪ দিনের দেবের প্রজাপতি ২ দু-হাতে লক্ষ্মীলাভ করেছে। দেশের বক্স অফিসে ছবির কালেকশন চতুর্থ দিনে ছিল ৫৬ লাখ (নেট কালেকশন)। sacnilk-এর তথ্য অনুসারে এখনও পর্যন্ত ছবির মোট নেট কালেকশন দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।

    দেবের প্রজাপতি ২-এর পাশাপাশি একইদিনে মুক্তি পেয়েছে সুরিন্দর ফিল্মসের মিতিন-একটি খুনীর সন্ধানে। কোয়েল মল্লিকের ছবি চারদিনে ৫০ লাখের গণ্ডি ছুঁতে পারেনি। ছবির আয় আটকে রয়েছে ৪২ লাখে। চতুর্থ দিন এই ছবির টিকিট বিক্রি হয়েছে মাত্র ৮ লাখ টাকার। সপ্তাহান্তে এই কামাই বেশ কম বলা যেতেই পারে।

    রবিবারের কালেকশনে লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ধরে ফেলেছে মিতিনকে। দুই ছবির আয়ই চার নম্বর দিনে ৮ লাখ। তবে মোট কালেকশনে সৃজিত মুখোপাধ্যায়-শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি পিছিয়ে কোয়েল-অরিন্দম জুটির সামনে। লহ গৌরাঙ্গের নাম রে চার দিনে আয় করেছে ৩৯ লাখ টাকা।

    দেবের বিরুদ্ধে ছবির কালেকশনে জল মেশানোর অভিযোগ উঠেছে। তবে দেবের সাফাই, তাঁর পূর্ববতী ছবিগুলোর যৌথ প্রযোজকরা যদি এই অভিযোগ করেন, তাহলে তাঁর কিছু বলার নেই কারণ অতীতে তাঁরাই ছবির সমস্ত কালেকশন সমাজমাধ্য়মে ভাগ করেছেন, দেব নিজে কিছুই করেননি।

    নিন্দকরা যাই বলুক, দেবের ছবি ব্য়বসার নিরিখে বাকিদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে তা স্পষ্ট বলছে ট্রেন্ড। দেবের যে হিসাব দিয়েছেন, তাতে 'খাদান’ ব্যবসা করেছে ২৫ কোটি। একটু পিছিয়ে ধুমকেতু শেষ করেছে ২২ কোটিতে, অন্যদিকে রঘু ডাকাত ব্যবসা হাঁকিয়েছে ১৩ কোটি টাকার। অর্থাৎ দেবের শেষ তিন ছবির আয় ৬০ কোটি টাকা।

    News/Entertainment/Projapoti 2 BO Collection: বাজেট ৭ কোটি, ৪ দিনেই কত কামাই দেবের প্রজাপতি ২-এর? কোয়েল-শুভশ্রী অনেকটা পিছিয়ে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes