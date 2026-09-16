প্রসেনজিৎকে দেখেই ‘চোখ তুলে দেখ না কে এসেছে’ গান দেবের! আর কোন তারকারা এলেন অভিনেতার বাড়ির গণেশ পুজোয়?

প্রসেনজিৎকে দেখেই ‘চোখ তুলে দেখ না কে এসেছে’ গান দেবের! আর কোন তারকারা এলেন অভিনেতার বাড়ির গণেশ পুজোয়?
বেশ ধুমধাম করে বাড়িতে গণেশ পুজো করেন দেব। মঙ্গলবার অভিনেতার বাড়ির গণেশ পুজোয় বসেছিল চাঁদের হাট। শুবন্দু অধিকারি থেকে কুণাল ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়রা এসেছিলেন বাপ্পার দর্শনে।
মঙ্গলবার দেবের বাড়ির গণেশ পুজোয় বসেছিল তারকাদের হাট। তিনি এখন আর শুধু অভিনেতা নন, লম্বা সময় ধরে সাংসদ। তাই রাজনীতির জগৎ থেকে টলিউড, সকলেই এসেছিলেন বাপ্পার দর্শনে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি, সুকান্ত মজুমদার, কুণাল ঘোষরা।
প্রসেনজিৎকে দেখেই আনন্দে গান দেবের
একটু রাতের দিকে দেবের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। একদম সদরে দাঁড়িয়ে ইন্ডাস্ট্রিকে অভ্যর্থনা করে নেন তিনি। এমনকী, বুম্বাদাকে আসতে দেখে ‘চোখ তুলে দেখ না কে এসেছে’ গেয়েও ওঠেন। আর এই মিষ্টি মুহূর্তই জিতে নিয়েছে নেটপাড়া মন।
এরপর এগিয়ে এসে ‘ভাই’কে জড়িয়ে ধরেন বুম্বাদা। একটি কালো রঙের ওভারসাইজ টি-শার্ট পরেছিলেন প্রসেনজিৎ আর ডেনিম।
দেবের গণেশ পুজোয় টলিউডের কারা?
মঙ্গলবার অফ হোয়াইট রঙের পাজামা-পাঞ্জাবিতে দেখা গেল দেবকে। তাঁর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন অভিনেত্রী ইশা সাহা। একটা নীল ও লালের কম্বিনেশনে শাড়ি পরেছিলেন তিনি। বিশেষ করে নজর কেড়েছিলেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার। সাদা-র উপর লাল রঙের গুজরাটি কাজ করা একটি শাড়ি পরে এসেছিলেন তিনি।
দেবের বাড়িতে মঙ্গলবার উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর প্রজাপতি ২-এর নায়িকা জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু। নীল-সবুজ শাড়িতে এদিন দেখা গিয়েছে তাঁকে। মা-বাবার সঙ্গে এসেছিলেন অভিনেত্রী লহমা ভট্টাচার্য। দেখা গেল ‘একেন বাবু’ অনির্বাণ ভট্টাচার্যকেও।
দেবের পাশে শুভশ্রীকে মিস করল নেটপাড়া
তবে এত তারকা মুখের পাশে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে খুব মিস করল দেব-ভক্তরা। বিশেষ করে দেশু ৭ মুক্তির আগে দিয়ে অভিনেত্রীর দেবের বাড়ির গণেশ পুজোয় না আসা মন ভেঙেছে অনেক ভক্তদেরই। যদিও দেব সম্প্রতি জানিয়েছেন, যেভাবে তাঁরা দুজনে এলেই বিতর্ক তৈরি হচ্ছে, তাই এখন প্রোমোশনে বেরতেও ‘ভয়’ পাচ্ছেন।
প্রসেনজিতের প্রতিশ্রুতি দেব-জিৎকে নিয়ে
সম্প্রতি দেব ও জিৎকে নিয়ে সিনেমা আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এমনকী, তাঁর দুই ভাই-ও নিজেদের মধ্যেকার সব দূরত্ব ভুলে বড় দাদার কথাতে রাজি হয়েছেন। পুজোর পর সেই ছবির কাজ শুরু হবে, এমনটাও শোনা যাচ্ছে। আর সত্যি যদি এটা হয়, তবে বাংলা সিনেমার মাইলস্টোন হয়ে থেকে যাবে সেই ছবি।
রুক্মিণীর অনুপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক
দেবের বাড়ি গণেশ পুজোয় তাঁর প্রেমিকা রুক্মিণী মৈত্রের অনুপস্থিতি নিয়ে অনেকেই ভ্্রু কুঁচকেছিল। তবে অভিনেত্রী নিজেই সব জল্পনায় ঢেলেছেন জল। আপতত কলকাতা থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে রয়েছেন তিনি। অক্ষয় কুমারের ‘সমুক’-এর শ্যুটিং চলছে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে। সূত্রের খবর, এই ছবিতে অক্ষয়ের নায়িকা। আসলে অভিনেত্রী জানতেন, দেবের পাশে তাঁকে না দেখতে পেয়েই আবার তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে কাঁটাছেড়া শুরু হবে।
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