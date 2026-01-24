Edit Profile
    'আমার ভীষণ ভয় করে...', কার বিপরীতে অভিনয় করতে ইতস্তত বোধ করেন প্রসেনজিৎ?

    বাংলা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে বোধহয় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এমন একজন অভিনেতা যিনি প্রায় সকল অভিনেত্রী সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন। মুনমুন সেন থেকে শুরু করে রাইমা সেন, একাধিক প্রজন্মের অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। 

    Published on: Jan 24, 2026 12:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    কার বিপরীতে অভিনয় করতে ইতস্তত বোধ করেন প্রসেনজিৎ?
    নবাগতা অভিনেত্রীদের কাছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করা মানে হাতে চাঁদ পাওয়া। অনেকেই আবার বুম্বাদাকে সমীহ করেন অনেকে আবার ভয় পান। কিন্তু এমন একজন অভিনেত্রী আছেন যার সঙ্গে কাজ করতে স্বয়ং বুম্বাদা অর্থাৎ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় নিজেই ভয় পান।

    আরও পড়ুন: আবারও প্রতারণার অভিযোগ পলাশের বিরুদ্ধে, ৪০ লক্ষ টাকা চেয়ে থানার দ্বারস্থ প্রযোজক

    সম্প্রতি সংগীত বাংলাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘আমি সুদীপ্তার সঙ্গে কাজ করতে রীতিমতো ভয় পাই। ওর মতো একজন দুর্দান্ত অভিনেত্রী খুব কম রয়েছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে। শুধু ভয় নয় আমি কিঞ্চিত ঈর্ষাও করি কারণ ওর মত অভিনয় খুব কম মানুষ করতে পারেন।’

    এরপর রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে কথা জিজ্ঞাসা করলে প্রসেনজিৎ বলেন, ‘রচনা হলেন এমন একজন অভিনেত্রী যিনি মারাত্মক প্রফেশনাল। ওর এই গুণ আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে দেখেছি।’ এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, রচনার সঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বহু ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন।

    আরও পড়ুন: গায়ে নেই এক চিলতে কাপড়ও, বুকে চাদর আঁকড়ে শীতের সকালে উষ্ণতা ছড়ালেন সৌমি

    ওপার বাংলার জয়া আহসানকে নিয়েও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন বুম্বাদা। জয়াকে তৈরি অভিনেত্রী বলে আখ্যা দেন প্রসেনজিৎ। রাইমা, বকা খেয়ে মাঝেমধ্যে কেঁদে ফেললেও তিনি অভিনয়ের দিক থেকে যে চূড়ান্ত দক্ষ তা নিজের বক্তব্যের মধ্যেই জানিয়ে দেন প্রসেনজিৎ।

    অর্পিতা অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর অভিনয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রসেনজিৎ বলেন, ‘ও খুব একটা হোমওয়ার্ক করে আসে না। তবে সেটে যেটুকু দেখায় সেটুকুই ম্যাজিক। এটাই ওর একমাত্র গুণ।’ তবে পাওলি দামকে নিয়ে কেউ কখনও কেন কমেডি ট্রাই করে না তা নিয়ে প্রশ্ন করেন প্রসেনজিৎ। পাওলি যে একজন ভালো অভিনেত্রী হওয়ার পাশাপাশি একজন কমেডিয়ান, সেটা বারবার প্রকাশ পায় অভিনেতার কথায়।

