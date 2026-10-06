হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল কাজি তৌকিরকে, অসুস্থ হয়ে বিগ বস থেকে বিদায় রকস্টারের?

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল কাজি তৌকিরকে, অসুস্থ হয়ে বিগ বস থেকে বিদায় রকস্টারের?
‘বিগ বস ২০’-এর অন্যতম আলোচিত প্রতিযোগী কাজি তৌকির বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ। জ্বর ও দুর্বলতার কারণে সম্প্রতি তাঁকে মেডিক্যাল রুমে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা। এমনকী তাঁকে শো থেকে বের করে দেওয়া হতে পারে বলেও জল্পনা তৈরি হয়েছিল। এবার কাজির শারীরিক অবস্থা এবং শোয়ে তাঁর থাকা নিয়ে আপডেট দিল তাঁর টিম।
‘বিগ বস ২০’-এর অন্যতম শক্তিশালী প্রতিযোগী কাজি তৌকির গত কয়েকদিন ধরে অসুস্থ। জ্বর ও শারীরিক দুর্বলতার মধ্যেও তিনি শোয়ে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন। ‘বিগ বস’-এর মেডিক্যাল টিমও নিয়মিত তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখছে। এর মধ্যেই তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল এবং খবর ছড়িয়েছিল যে অসুস্থতার কারণে তাঁকে হয়তো ‘বিগ বস’-এর ঘর ছাড়তে হতে পারে।
কাজির টিমের তরফে কী আপডেট?
কাজির শারীরিক অবস্থার বিষয়ে তাঁর টিম জানিয়েছে, তাঁরা নিয়মিত ‘বিগ বস’ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে টিমের তরফে জানানো হয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে কাজির জ্বর রয়েছে। সুযোগ পেলেই তিনি প্রয়োজনমতো বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করছেন।
টিমের দাবি, জ্বর ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও কাজি নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। চিকিৎসকরাও নিয়মিত তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখছেন।
অসুস্থ হয়েও শোয়ে থাকার সিদ্ধান্ত
কাজির টিম জানিয়েছে, সম্প্রতি তিনি যখন অত্যন্ত দুর্বল অনুভব করেন, তখন তাকে মেডিক্যাল রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তার পরীক্ষা করেন। এরপরও তিনি ‘বিগ বস’-এর ঘরেই ছিলেন এবং নিজের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে শোয়ের টিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন।
অসুস্থতার কারণে নিজেকে গুটিয়ে না নিয়ে কাজি শোয়ে অংশ নেওয়া, অন্যদের বিনোদন দেওয়া এবং ইতিবাচক পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন বলেও জানিয়েছে তাঁর টিম।
ফের আগের এনার্জিতে ফিরবেন কাজি?
পোস্টের শেষে কাজির টিম অনুরাগীদের শান্ত থাকার পাশাপাশি তাঁর উপর আস্থা রাখার আবেদন জানিয়েছে। তাঁকে ভালোবাসা ও ইতিবাচক বার্তা পাঠানোর পাশাপাশি তাঁর দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করতেও অনুরোধ করা হয়েছে।
টিমের আশা, সুস্থ হয়ে উঠলে কাজি ফের আগের মতোই নিজের এনার্জি নিয়ে শোয়ে ফিরবেন। আপাতত স্পষ্ট, শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও কাজি তৌকির ‘বিগ বস ২০’-এর অংশ হয়ে রয়েছেন। তবে কবে তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আগের ছন্দে ফিরবেন, সেই আপডেটের দিকেই নজর দর্শকদের।
কাজী তৌকির অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও অবিচল ছিলেন কাজী তৌকিরের দল তাদের পোস্টে বলেছে, "সম্প্রতি যখন তিনি খুব দুর্বল বোধ করছিলেন, তখন তাকে মেডিকেল রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি তখনও বিগ বসের বাড়ির ভিতরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তার স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বিগ বস দলের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। বিষয়গুলি তার থেকে আরও ভাল না হওয়ার চেষ্টা করে, কাজী অংশ নিতে থাকেন, সবাইকে বিনোদন দেন এবং সবাইকে ইতিবাচক বোধ করেন। আমাদের রকস্টার এমনই। "
রকস্টার একই শক্তি নিয়ে ফিরে আসবে পোস্টের শেষে, কাজির দল লিখেছে যে আমরা সবাইকে শান্তি বজায় রাখতে, তাকে বিশ্বাস করতে এবং কাজীর প্রতি আপনার ভালবাসা বর্ষণ করতে অনুরোধ করছি, তার জন্য প্রার্থনা করুন এবং তাকে ইতিবাচক শক্তি প্রেরণ করুন। আমরা আপনাকে আপডেট দিতে থাকব, এবং একবার তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে, আমরা জানি যে আমাদের সবচেয়ে উদ্যমী রকস্টার তার একই আভা নিয়ে ফিরে আসবেন, যে শক্তি থামানো অসম্ভব। ততক্ষণ পর্যন্ত, তাকে সমর্থন করুন এবং ভালবাসা সরবরাহ করতে থাকুন। আমরা সবাই আপনার সাথে আছি, কাজী। এটি স্পষ্ট যে কাজী এখনও শোয়ের একটি অংশ, তবে তিনি কি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন? এটি সম্পর্কে আপডেট পেতে আমাদের সাথে থাকুন।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More