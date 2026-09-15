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Qazi Touqeer Wife: অরিজিতের মতোই গোপন করেছেন বিয়ে! ৬ বছর আগে পাতেন সংসার, কাজী তোকিরের বউ কে?

Bigg Boss 20: কাজী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে লাইমলাইট থেকে দূরে রাখেন। এবার বিগ বসে এসে ফাঁস করলেন যে তিনি ৬ বছর আগেই বিয়ে করেছেন। 

Published on: Sep 15, 2026, 13:30:29 IST
By Tulika Samadder
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বিগ বস ২০-এ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই কাজী তৌকির সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। যারা তাকে আগে থেকেই চিনতেন, তাদের জন্য শো-তে তাঁর প্রবেশ ছিল একটি বড় ব্যাপার। তবে, যাঁরা তাকে চিনতেন না, তাদের কাছেও কাজী তাঁর অদ্ভুত কার্যকলাপের মাধ্যমে দ্রুত মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কখনো নিজের পাগলামি দিয়ে, কখনো নিজের কণ্ঠ ব্যবহার করে কাজী এখন টক অফ দ্য টাউন। সম্প্রতি বিগ বস হাউসের ভিতরে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে একটি বড় তথ্য প্রকাশ করেছেন। কাজী তৌকির প্রকাশ করেছেন যে তিনি গত ছয় বছর ধরে বিবাহিত।

বিবাহিত কাজী তৌকির, কাকে বিয়ে করেছেন গায়ক-অভিনেতা।
বিবাহিত কাজী তৌকির, কাকে বিয়ে করেছেন গায়ক-অভিনেতা।

হাউজমেটদের সঙ্গে কথোপকথনে বিয়ের তথ্য ফাঁস

কাজী তৌকির উদিতি সিং এবং অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় এই তথ্যটি প্রকাশ করেন। গায়ক-অভিনেতা জানান যে, তাঁর স্ত্রী একজন দন্তচিকিৎসক। তবে, বিগ বস হাউজে স্ত্রীকে নিয়ে খুব বেশি কিছু প্রকাশ করেননি। তবে কাজী তৌকিরের বিয়ের খবর নতুন ছিল। কারণ অনেকেরই জানা ছিল না যে তিনি বিবাহিত। তাও আবার ছয় বছর আগে। তবে কীভাবে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল, তা প্রকাশ পায়নি। সব জিনিস নিযেই নীরব থেকেছেন কাজী বিগ বস হাউজে।

অরিজিৎ-ও একইভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন বিয়ের খবর

প্রসঙ্গত কাজী তৌকিরের কাছের বন্ধু অরিজিৎ সিং-ও কিন্তু একইভাবে বিয়ের খবর গোপন রেখেছিলেন। ২০১৪ সালের ২০ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের তারাপীঠ মন্দিরে তাঁর ছোটবেলার বান্ধবী কোয়েল রায়কে অত্যন্ত সাধারণ ও গোপন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ে করেন। এই বিয়েতে বলিউডের সংগীত পরিচালক প্রীতম ছাড়া ইন্ডাস্ট্রির তেমন কেউ উপস্থিত ছিলেন না। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি মিডিয়ার সামনে এই বিয়ের খবর প্রকাশ করেননি। পরবর্তীতে নিজের হোয়াটসঅ্যপ ডিপি-তে বিয়ের ছবি দেওয়ার পর তাঁর বিয়ের খবরটি প্রকাশ্যে আসে।

কৌজী তৌকিরের কেরিয়ার

২০০৫ সালে রিয়েলিটি শো ‘ফেম গুরুকুল’-এর বিজয়ী হিসেবে দেশব্যাপী ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন কাজী তৌকির। রূপরেখা ব্যানার্জির সঙ্গে যৌথভাবে বিজয়ী ট্রফি অর্জন করেন। এই রিয়েলিটি শো-তেই ষষ্ঠ স্থানে ছিটকে যান অরিজিৎ সিং। দীর্ঘ ২১ বছর পর ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাজী ফের লাইমলাইটে বিগ বসের কারণে। অনেকেই এখন থেকে সলমন খানের রিয়েলিটি শো-র বিজেতা হিসেবে তাঁকেই এগিয়ে রাখছেন।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/Qazi Touqeer Wife: অরিজিতের মতোই গোপন করেছেন বিয়ে! ৬ বছর আগে পাতেন সংসার, কাজী তোকিরের বউ কে?
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