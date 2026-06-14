Surbhi Jyoti: মা হলেন ‘কাবুল হ্যায়’ খ্যাত অভিনেত্রী সুরভী জ্যোতি, ছেলে হল না মেয়ে?
Surbhi Jyoti: ১৪ জুন ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টের মাধ্যমে অভিনেত্রী সুরভী জ্যোতি জানিয়েছেন, তিনি একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের মা হয়েছেন। গত শনিবার অর্থাৎ ১৩ জুন কন্যা সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছেন সুরভী এবং তার স্বামী সুমিত সুরি।
Surbhi Jyoti: ১৪ জুন ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টের মাধ্যমে অভিনেত্রী সুরভী জ্যোতি জানিয়েছেন, তিনি একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের মা হয়েছেন। গত শনিবার অর্থাৎ ১৩ জুন কন্যা সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছেন সুরভী এবং তার স্বামী সুমিত সুরি।
সুরভী তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, একটি মেয়ে হয়েছে। ছবিতে মেয়ের জন্মের তারিখ উল্লেখ করেছেন তিনি। ক্যাপশনে লিখেছেন, ওঁ। আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ।
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অভিনেত্রী এই পোস্টে কমেন্ট করে হিনা খান লিখেছেন, ‘মাশাল্লাহ’। আরজিত তানেজা লিখেছেন, ‘অভিনন্দন বন্ধুরা’। এছাড়াও অভিনেত্রীর ভক্তরাও নতুন মাকে শুভেচ্ছাবার্তায় ভরিয়েছেন। একজন মন্তব্য করে লিখেছেন, ‘মা, আপনার জীবনের সেরা ভূমিকা এখন শুরু হতে চলেছে। আপনার ছোট্ট মেয়েটির জন্য অভিনন্দন এবং ভালোবাসা।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘ছোট্ট সুরভী এসে গিয়েছে। আপনার জন্য ভীষণ খুশি।’ তৃতীয় একজন লিখেছেন, ‘আপনার ছোট্ট মেয়েটির জন্য সুখ, সাফল্য এবং ভালোবাসায় ভরা একটি ভবিষ্যৎ কামনা করছি।’
গত ১১ ফেব্রুয়ারি সুরভী ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করে জানিয়েছিলেন তিনি মা হতে চলেছেন। এছাড়াও হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, এই খুশির খবরটি পরিবারকে জানানোর পর সকলে নতুন ছোট্ট অতিথির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছে।
ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে
২০২৪ সালে, এই দম্পতি উত্তরাখণ্ডের জিম করবেট রিসোর্টে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে একটি ঐতিহ্যবাহী হিন্দু রীতিতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সুরভি সুতার কাজ করা একটি লাল লেহেঙ্গা বেছে নিয়েছিলেন, যার সাথে তিনি সোনা ও রুপোর গয়না পরেছিলেন। এই বিশেষ দিনের জন্য সুমিত একটি সাদা শেরওয়ানি বেছে নিয়েছিলেন। ক্যাপশনে সুরভি লিখেছিলেন, শুভ বিবাহ ২৭/১০/২৪ (লাল হৃদয় এবং অনন্তের ইমোটিকন)।
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'হাঁজি - দ্য ম্যারেজ মন্ত্রা' মিউজিক ভিডিওতে একসঙ্গে কাজ করার সময় দুজনের প্রথম দেখা হয়, যেখানে তারা বর ও কনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সুরভী বেশ কয়েকটি পাঞ্জাবি রেডিও এবং টেলিভিশন শোতে কাজ করেছিলেন, কিন্তু হিট সিরিজ কুবুল হ্যায় (২০১২-২০১৬)-এ জোয়া ফারুকি চরিত্রে অভিনয় করার পর তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি কোই লাউত কে আয়া হ্যায় (২০১৭) তে গীতাঞ্জলি এবং উচ্চ-মূল্যায়িত নাগিন ৩ (২০১৮-২০১৯) এ বেলা চরিত্রে অভিনয় করেছেন।