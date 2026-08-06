R Madhavan: ‘কেউ ভালো কাজ করলে আমি সমর্থন করবই…’, কটাক্ষের জবাবে মুখ খুললেন মাধবন
R Madhavan: সম্প্রতি মাধবন ট্রোলদের স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ট্রোলাররা তার মতামত পরিবর্তন করতে পারবে না এবং তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ভালো দিকগুলি তুলে ধরতে এগিয়ে যাবেন।
R Madhavan: সম্প্রতি মাধবন ট্রোলদের স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ট্রোলাররা তার মতামত পরিবর্তন করতে পারবে না এবং তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ভালো দিকগুলি তুলে ধরতে এগিয়ে যাবেন।
আর মাধবন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন করা আমার কাজ।' আসলে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আর মাধবনকে সংঘী বলা হচ্ছে এবং তার সিনেমা 'ধুরন্ধর'কে প্রচারমূলক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ অবস্থায়, তিনি একটি সাক্ষাৎকারে ট্রোলদের জবাব দিয়েছেন।
অভিনেতা বলেন, 'ভারত নিয়ে গর্ব করা বা দেশটিকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা থেকে আমি কখনও পিছু হটব না।' এরপর আর মাধবন যখন প্রশ্ন করা হয়, 'আপনার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্টের মন্তব্য বিভাগে মানুষ আপনাকে সংঘী বলে, তখন তিনি বলেন, 'আমি কখনও কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতার বিরুদ্ধে কিছু শেয়ার করিনি। যদি কেউ ভালো কাজ করে, তাহলে আমি সব সময় তার প্রশংসা করেছি এবং সমর্থন করেছি।'
তিনি বলেন, 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসা মন্তব্যগুলি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারে না। যখন কাউকে মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, তখন আমি মনে করি তার সমর্থন করা আমার কর্তব্য। আমি মন্তব্য পড়ি, কিন্তু এতে আমার সিদ্ধান্ত বদলে যায় না। যদি কেউ আমাকে ছোট করার চেষ্টা করে, তাহলে আমাকে সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে হবে।'
আর মাধবন 'ধুরন্ধর' সিনেমাকে নিয়ে রাজনৈতিক অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'ধুরন্ধর' একটি সিনেমা যা পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে। সেখানে যা কিছু ঘটে, এটি নির্দেশ করে যে তা ভারতের উপর কী প্রভাব ফেলে। তাহলে এটি প্রচারমূলক কেন? আমি বুঝতে পারি না। নম্বী (Nambi Narayanan)কেও সমালোচিত করা হয়েছিল। আমি যদি তাদের প্রকৃত চরিত্র তুলে ধরতে ভয় পাই, তাহলে কাহিনির সাথে আমি কীভাবে সৎ থাকব? যদি তারা মন্দিরে যান, তাহলে আমাকে তাই দেখাতে হবে। আবার, যদি জি.ডি. নায়াডু কার্যত বিশ্বাসী না হন, তাহলে আমি সেই চরিত্রের প্রতি সৎ থাকতে হবে। আমি তাদের পুজো করতে দেখা যেতে পারব না।' জানান যে, আদিত্য ধর পরিচালিত চলচ্চিত্র 'ধুরন্ধর'-এ আর মাধবন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (IB)-এর পরিচালক অজয় সান্যালের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। মনে করা হয় যে, তার চরিত্রটি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (NSA) অজিত ডোভালের উপর ভিত্তি করে।
আর মাধবনের স্পষ্ট জবাব:
সবশেষে অভিনেতা বলেন, ‘আমি একজন অভিনেতা। আমার কাজ পরিস্থিতিকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা এবং আমার ব্যক্তিগত মতামত হল, আমি ভারতীয় সংস্কৃতির সকল ভালো দিকগুলি তুলে ধরতে চাই। ভারতীয় সংস্কৃতির ভালো দিকগুলি উল্লেখ করা কোনও অপরাধ নয়।’