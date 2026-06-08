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    ‘আমি জানি কীভাবে অনুগত থাকতে হয়…,’ বৈবাহিক জীবনে প্রতারণা না করা প্রসঙ্গে মাধবন

    আর মাধবন তাঁর স্ত্রী সরিতার সঙ্গে ২৭ বছর ধরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ রয়েছেন। এতগুলো বছর ধরে তাঁরা একসঙ্গে আছেন, কিন্তু তাঁদের ভালোবাসা আজও অটুট। এবার অভিনেতা তাঁর বিবাহিত জীবন এবং এত বছর ধরে কীভাবে তিনি সরিতার সঙ্গে বিশ্বাসের বন্ধন অটুট রেখেছেন, সে বিষয়ে মুখ খুলেছেন।

    Jun 8, 2026, 11:17:37 IST
    By Sayani Rana
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    আর মাধবন তাঁর স্ত্রী সরিতার সঙ্গে ২৭ বছর ধরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ রয়েছেন। এতগুলো বছর ধরে তাঁরা একসঙ্গে আছেন, কিন্তু তাঁদের ভালোবাসা আজও অটুট। এবার অভিনেতা তাঁর বিবাহিত জীবন এবং এত বছর ধরে কীভাবে তিনি সরিতার সঙ্গে বিশ্বাসের বন্ধন অটুট রেখেছেন, সে বিষয়ে মুখ খুলেছেন।

    ‘আমি জানি কীভাবে অনুগত থাকতে হয়…,’ বৈবাহিক জীবনে প্রতারণা না করা প্রসঙ্গে মাধবন
    ‘আমি জানি কীভাবে অনুগত থাকতে হয়…,’ বৈবাহিক জীবনে প্রতারণা না করা প্রসঙ্গে মাধবন

    ই টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মাধবন বলেন, ‘আমার মনে হয় আনুগত্য বংশগত। আমার পুরো পরিবার সারাজীবন জামশেদজি টাটার প্রতি অনুগত থেকেছে, এবং আমাদের কাছে ভগবানজির সঙ্গে তাঁর একটি ছবিও আছে। তাই আমি জানি কীভাবে অনুগত থাকতে হয়।’

    মাধবন আরও জানান যে তিনি একজন লাজুক মাদ্রাসি মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। তিনি বলেন, ‘আমি মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হলেও মনের মধ্যে এটাই থাকে যে আমাকে আমার স্ত্রীয়ের প্রতি নিজের ভালোবাসা বজায় হবে এবং তাঁকে ভালোবাসতে হবে।’ তিনি আরও জানান যে তাঁর স্ত্রী তাঁর আর্থিক বিষয়গুলোও সামলান এবং তাঁর ফোন ও অ্যাকাউন্টগুলোতে তাঁর অ্যাক্সেস রয়েছে।

    মাধবন আরও জানান যে মণিরত্নম তাঁকে একটি বিশেষ পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘যখন তোমাদের সম্পর্ক ভালো চলছে, তখন সে তোমাকে কতটা ভালোবাসে তা পরীক্ষা করো না। ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। কখনও কখনও পরীক্ষা করাই সবকিছু নষ্ট করে দেয়।’

    প্রসঙ্গত, মাধবন ২০০০ সালে মণি রত্নমের 'আলাইপায়ুখে' ছবির মাধ্যমে অভিনয় জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। যখন মাধবনের বিয়ে হয়, তখন তিনি তাঁর কর্মজীবনের শীর্ষে ছিলেন। তাঁকে বিয়ের কথা ঘোষণা না করতে বলা হয়েছিল। এর উত্তরে মাধবন বলেন, ‘আমি আমার স্ত্রীর সামনেই আমার সমস্ত নারী ভক্তদের কাছে মন খুলে কথা বলতাম। আমি ওঁকে শুটিংয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতাম, এটা ওঁকে জানাতে নয় যে আমি অনুগত, আমি শুধু নিজেকে পরীক্ষা করতে চাইনি।’

    মাধবন ১৯৯৯ সালের 6 জুন সরিতাকে বিয়ে করেন। তাঁদের একটি ছেলে রয়েছে, বেদান্ত মাধবন।

    পেশাগত জীবনে মাধবনকে শেষবার 'ধুরন্ধর ২' ছবিতে দেখা গিয়েছিল, যেখানে তাঁর অভিনয় ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। ছবিটি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী ছবিতেও পরিণত হয়েছিল। এবার তাঁকে দেখা যাবে 'আলফা' ছবিতে, যেখানে তাঁর সঙ্গে থাকবেন আলিয়া ভাট, শর্বরী ওয়াঘ ও ববি দেওল।

    Home/Entertainment/‘আমি জানি কীভাবে অনুগত থাকতে হয়…,’ বৈবাহিক জীবনে প্রতারণা না করা প্রসঙ্গে মাধবন
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