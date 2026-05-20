    R Madhvan: ২১ দিনে ওজন কমানোর সন্ধান দিয়েছিলেন মাধবন, সেটি চুরি হতেই আইনি পদক্ষেপ অভিনেতার

    R Madhvan: আর মাধবন তার ইনস্টাগ্রামে একটি ওয়েলনেস কোম্পানিকে ট্যাগ করে এই বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে তারা অভিনেতার একটি ভিডিও ক্লিপ অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করেছে। মাধবন বলেছেন যে তিনি ওয়েলনেস কোম্পানিকে আইনগত নোটিশও পাঠিয়েছেন।

    May 20, 2026, 20:47:14 IST
    By Swati Das Banerjee
    R Madhvan: বুধবার আর মাধবন তার ইনস্টাগ্রামে একটি ওয়েলনেস কোম্পানিকে ট্যাগ করে তাদের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মাধবনের দাবি, ওয়েলনেস কোম্পানি তার একটি সাক্ষাৎকারের ক্লিপ অনুমতি ছাড়াই তাদের প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছে। আর মাধবন জানান, তিনি ওয়েলনেস কোম্পানিকে আইনগত নোটিশ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

    ২১ দিনে ওজন কমানোর ফর্মুলা বলেছিলেন মাধবন, সেটি চুরি হতেই আইনি পদক্ষেপ অভিনেতার (Instagram)
    অভিনেতা জানান, ওয়েলনেস কোম্পানি তার ক্লিপকে এভাবে ব্যবহার করেছে যেন তিনি তাদের পণ্য প্রচার করছেন। ক্রুদ্ধ অভিনেতা ওয়েলনেস কোম্পানির সেই ক্লিপের স্ক্রিনশট পোস্ট করেছেন। সেই স্ক্রিনশটে মাধভন লিখেছেন, ‘এই রিল থেকে মনে হচ্ছে আমি তাদের পণ্যগুলোর প্রচার করছি। তারা আমার একটি সাক্ষাৎকার থেকে একটি ক্লিপ নিয়েছে, অনুমতি ছাড়াই, এবং সেটিকে এইভাবে ব্যবহার করেছে যেন আমি তাদের পণ্যগুলোর প্রচার করছি। জনসাধারণ কীভাবে এই লোকেদের এবং তাদের চিকিৎসার উপর বিশ্বাস করবে? লজ্জাজনক।’ এর সাথে তিনি বড় অক্ষরে লিখেছেন- জালিয়াতি সতর্কতা।

    আর মাধভন আরও বলেন, ‘ওয়েলনেস কোম্পানিকে পাঠানো আইনগত নোটিশ এই পোস্টের সাথে মহান অভিনেতা ক্যাপশন লিখেছেন- কত লজ্জার বিষয়। তারা কীভাবে ভাবল যে তারা এর মাধ্যমে বাঁচতে পারবে? আপনি কারও সাক্ষাৎকারের ক্লিপ নিয়ে আপনার প্রচারের জন্য ব্যবহার করতে পারেন না। আইনগত নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই ধরনের লোক এবং সংস্থার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন।’

    আর মাধবনের এই পোস্টে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া এসেছে। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘ভালো লাগল ম্যাডি স্যার, আপনি এটি করেছেন।’ একজন লিখেছেন, ‘স্যার, আমাদের সঙ্গে এটি শেয়ার করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।’ একজন লিখেছেন, ‘স্যার, আপনাকে এটি কাল জানানো উচিত ছিল। আমি কালই এই কোম্পানিতে আমার রক্তের নমুনা দিয়েছি। আমি এটাই ভেবে রক্তের নমুনা দিয়েছি যে আপনি প্রচার করছেন।’ একজন লিখেছেন, ‘স্যার, ভালো হয়েছে আপনি এটি লিখেছেন কারণ এই লোকেরা ইনস্টাগ্রামে খুব বেশি ভাইরাল হচ্ছে। মিথ্যা বলার মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ঠিক নয়।’

    আর মাধবন যে কোম্পানিকে ট্যাগ করেছেন তার ব্যবহারকারীর নাম @join.elevate.now। এই কোম্পানির ইনস্টাগ্রামে ৫৭.৪ হাজার অনুসারী রয়েছে। এছাড়াও, এই কোম্পানি ইনস্টাগ্রামে ৮ জনকে অনুসরণ করে। আর মাধবনের ক্লিপটি যা ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো আর মাধবনের ২০২৪ সালের একটি সাক্ষাৎকারের ক্লিপ, যেখানে আর মাধবন বলেছেন কীভাবে তিনি ২১ দিনে ওজন কমিয়েছিলেন।

