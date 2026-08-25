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Malini Sharma: রাজ ছবির সেই সুন্দরী ভূত, প্রিয়াংশুর প্রাক্তন বউ এখন কোথায়? পাহাড়ে চাষ করেন!

Malini Sharma: প্রিয়াংশু চট্টোপাধ্যায়ের প্রাক্তন স্ত্রী তথা রাজ অভিনেত্রী মালিনী শর্মা ২১ বছর পর ক্যামেরার সামনে এলেন। এখন কোথায় তিনি?

Published on: Aug 25, 2026, 21:00:32 IST
By Priyanka Mukherjee
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২০০২ সালের কাল্ট হরর ছবি 'রাজ' (Raaz)-এর সেই ভূতনীর কথা মনে আছে? বিপাশা বসু ও দিনো মোরিয়ার ছবিতে যে সুন্দরী ভূতকে দেখে মনে ভয় ধরেছিল অনেকের। ‘আপকে পেয়ার মেঁ’ গানে দিনোর সঙ্গে তাঁর রোম্যান্স হৃদয়ে বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন। সেই মালিনী শর্মা আজ কোথায়? বম্বে ভাইকিংসের জনপ্রিয় মিউজিক ভিডিও ‘ক্যা সুরুত হ্যায়’ এবং মিকা সিংয়ের ‘সাওয়ান মেঁ লাগ গয়ি আগ’-এর মাধ্যমে মডেলিং দুনিয়ায় বিপুল পরিচিতি পেয়েছিলেন তিনি। এরপর 'ক্যাটস' (CATS) ধারাবাহিক ও 'রাজ' ছবির মাধ্যমে অভিনয় জগতে তাঁর সফর শুরু হয়।

রাজ ছবির সেই সুন্দরী ভূত, প্রিয়াংশুর প্রাক্তন বউ এখন কোথায়? পাহাড়ে চাষ করেন!
রাজ ছবির সেই সুন্দরী ভূত, প্রিয়াংশুর প্রাক্তন বউ এখন কোথায়? পাহাড়ে চাষ করেন!

তবে এই সাফল্যের পরেই হঠাৎ করে বলিউড থেকে গায়েব হয়ে যান তিনি। কেনই বা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড ত্যাগ করলেন তিনি? চলুন জেনে নেওয়া যাক:

হঠাৎ বলিউড ছেড়ে ক্যামেরার পেছনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত:

২০০১ সালে ‘তুম বিন’ খ্যাত অভিনেতা প্রিয়াংশু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মালিনী। তবে কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। ঠিক এর পর থেকেই গ্ল্যামার দুনিয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করেন তিনি। ২০০২ সালে ‘এনকাউন্টার’ নামে একটি ছবির কাজ শুরু হওয়ার মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি অভিনয় ছেড়ে ক্যামেরার পেছনে কাজ করতে চান।

সহ্যাদ্রির পাহাড়ে ‘দ্য স্লো লোকাল’ এবং প্রাকৃতিক জীবন:

আজ আর মুম্বইয়ের ঝকঝকে আলো বা ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইটের নিচে নেই মালিনী। পুনে থেকে প্রায় ২ ঘণ্টার দূরত্বে সহ্যাদ্রি পাহাড়ের কোলে এক ছোট্ট গ্রামে বর্তমানে তিনি বসবাস করেন। প্রায় ১০ বছর আগে তিনি ‘দ্য স্লো লোকাল’ (The Slow Local) নামে একটি উদ্যোগ শুরু করেন।

ফার্মস্টে ও অর্গানিক চাষ: পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা নিজের এক বড় খামারবাড়িতে তিনি থাকেন এবং জৈব পদ্ধতিতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ করেন। সেখানে আসা অতিথিদের জন্য তিনি নিজের হাতে খামারের তাজা আনাজ দিয়ে রান্না করেন।

নিজের জায়গার এক অংশ জঙ্গল হিসেবেই অক্ষত রেখে দিয়েছেন তিনি, যাতে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট না হয়।

২৩ বছর পর ক্যামেরার সামনে:

সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব একটা নিজের তারকা নাম ব্যবহার করেন না তিনি। তবে সম্প্রতি 'দ্য স্লো লোকাল ডায়েরিজ' (The Slow Local Diaries) নামের এক ভিডিও সিরিজে প্রায় ২৩ বছর পর নো-মেকআপ লুকে ক্যামেরার সামনে আসেন তিনি। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছিল ‘রাজ’ ছবির সেই আইকনিক গান ‘আপকে পেয়ার মেঁ’। সেখানে ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘যারা ভাবছিলেন আমি কোথায় হারিয়ে গেছি, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলি— আমি বেঁচে আছি এবং এখানেই আছি।’

অনুরাগীদের জন্য বার্তা ও বর্তমান পেশা:

অনলাইনে অনুরাগী ও নেটিজেনদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, অভিনয় তিনি স্থায়ীভাবে ত্যাগ করেননি, শুধু একটু দূরে সরে এসেছেন। ফার্মস্টে চালানো ছাড়াও একটি কফি ব্র্যান্ডের 'রিলেশনশিপ ম্যানেজার' হিসেবে ওয়ার্ক-ফ্রম-হোম কাজ করেন তিনি এবং আয়ুর্বেদিক/কাস্টমাইজড অয়েল বিক্রি করেন।

বলিউডের রোশনাই আর ইঁদুরদৌড় থেকে বহু দূরে সরে এসে সবজি চাষ, গাছপালা, অতিথি আপ্যায়ন এবং প্রকৃতির মাঝে এক শান্ত ও মানসিক শান্তির জীবনকেই আপন করে নিয়েছেন মালিনী শর্মা।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/Malini Sharma: রাজ ছবির সেই সুন্দরী ভূত, প্রিয়াংশুর প্রাক্তন বউ এখন কোথায়? পাহাড়ে চাষ করেন!
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