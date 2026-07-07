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    Rachana Banerjee: ৩৫.৫ কোটির মালকিন, দিদি নম্বর ১ থেকে মোটা টাকা কামাতেন রচনা, এখন মাসে কত লাখের লোকসান হচ্ছে?

    Rachana Banerjee: দীর্ঘ ১৫ বছর পর জি বাংলার জনপ্রিয় মেগা শো ‘দিদি নম্বর ১’ থেকে বাদ পড়েছেন সঞ্চালিকা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, যা নিয়ে তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক। শোনা যায়, এই শো-এর প্রতিটি এপিসোডের জন্য ১ থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা পেতেন রচনা!

    Published on: Jul 7, 2026, 20:00:12 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    জি বাংলার (Zee Bangla) আইকনিক রিয়্যালিটি শো ‘দিদি নম্বর ১’ (Didi No. 1) এবং রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়— বিগত ১৫ বছর ধরে একে অপরের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সম্প্রতি চ্যানেল কর্তৃপক্ষের এক আচমকা সিদ্ধান্তে শো থেকে বাদ পড়েছেন রচনা। মাত্র ২ দিনের কথায় শো-থেকে বাদ দেওয়া হয় রচনাকে, যার জেরে ক্ষুদ্ধ অভিনেত্রী। রচনার জায়গায় নতুন ‘দিদি’ হিসেবে ইতিমধ্য়েই দায়িত্ব নিয়েছেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। চ্যানেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ‘অপেশাদারিত্বের’ একগুচ্ছ অভিযোগ এনেছেন রচনা।

    ৩৫ কোটির মালকিন, দিদি নম্বর ১ থেকে মোটা টাকা কামাতেন রচনা, কত লোকসান হবে সাংসদের
    ৩৫ কোটির মালকিন, দিদি নম্বর ১ থেকে মোটা টাকা কামাতেন রচনা, কত লোকসান হবে সাংসদের

    এই বিতর্কের মাঝেই নেটিজেন এবং অনুরাগী মহলে নতুন প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে— দীর্ঘ ১৫ বছরের এই সফল শো হাতছাড়া হওয়ার ফলে প্রতি মাসে ঠিক কতটা আর্থিক লোকসানের মুখে পড়তে চলেছেন রচনা?

    ‘দিদি নম্বর ১’ থেকে প্রতি মাসে কত লাখ টাকা আয় করতেন রচনা?

    বাংলার ড্রয়িংরুমে টিআরপি (TRP) তালিকার শীর্ষে থাকা এই শো-এর সঞ্চালনার জন্য রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক পেতেন। বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা যায়, ‘দিদি নম্বর ১’-এর প্রতিটি সাধারণ এপিসোড সঞ্চালনা করার জন্য রচনা পেতেন ১ থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা। বিশেষ এপিসোডের আয়: সানডে ধামাকা বা কোনো স্পেশ্যাল সেলেব্রিটি এপিসোডের ক্ষেত্রে তাঁর এই পারিশ্রমিকের অঙ্কটা আরও অনেক বেড়ে যেত। সব মিলিয়ে প্রতি মাসে স্রেফ এই একটি রিয়্যালিটি শো থেকেই রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড় আয় ছিল প্রায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। চ্যানেল কর্তৃপক্ষের আকস্মিক সিদ্ধান্তে এক ঝটকায় রচনার এই বিপুল পরিমাণ নিশ্চিত আয় চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

    শো-এর জন্য ছবি ও অভিনয় ক্যারিয়ারে ত্যাগ

    দীর্ঘ দেড় দশক ধরে ‘দিদি নম্বর ১’-এর শ্যুটিং শিডিউল এতটাই ব্যস্ত থাকতো যে, রচনা নিজের অভিনয় ক্যারিয়ারে বড়সড় কোপ বসাতে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্যুটিংয়ের জন্য টানা ছুটি না পাওয়ায় এই ১৫ বছরে হাতে গোনা কয়েকটি সিনেমা ছাড়া অন্য় কোনও কাজ করেননি রচনা।

    ২০২৪ সালের নির্বাচনী হলফনামা: রচনার মোট সম্পত্তি কত?

    ২০২৪ সালে রচনা যে নির্বাচনী হলফনামা জমা দিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর আয় চোখ ধাঁধানো। অভিনয় থেকে দীর্ঘদিন দূরে রচনা। সুতরাং তাঁর আয়ের মূল উৎস দিদি নম্বর ১, স্টেজ শো এবং ব্যবসা। ৩৫.৫ কোটি টাকার মালকিন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৩ কোটির বেশি টাকা আয় করেছেন। জানিয়ে রাখি তখনও রাজনীতির ময়দানে পা দেননি দিদি নম্বর ১-এর প্রাক্তন হোস্ট।

    হলফনামায় রচনা জানিয়েছিলেন, নিজের কাছে দেড় লাখ ও স্বামীর কাছে ৫০ হাজার ক্যাশ ছাড়াও প্রায় ৯৫৫ গ্রাম সোনা ও রুপো রয়েছে এই তারকার ঝুলিতে।

    ১৯৯১ সালে ‘মিস কলকাতা’ হয়ে গ্ল্যামার দুনিয়ায় পা রাখা রচনা, বলিউড ছবি ‘সূর্যবংশম’-এ অমিতাভ বচ্চনের বিপরীতে অভিনয় থেকে শুরু করে ওড়িয়া ও বাংলা সিনেমা জগতে রাজত্ব করেছেন। টিভির পর্দায় ‘দিদি নম্বর ১’ হিসেবে রচনার যাত্রা শেষ হলেও, অনুরাগীদের চোখে এখনও তিনিই দিদি নম্বর ১।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Rachana Banerjee: ৩৫.৫ কোটির মালকিন, দিদি নম্বর ১ থেকে মোটা টাকা কামাতেন রচনা, এখন মাসে কত লাখের লোকসান হচ্ছে?
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