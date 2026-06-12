আম্বানিদের ছোট বউ রাধিকার প্রিয় আমিরের এই সিনেমা, পছন্দের সিরিজ কোনটি?

আম্বানিদের ছোট বউ রাধিকার প্রিয় আমিরের এই সিনেমা, পছন্দের সিরিজ কোনটি?
সম্প্রতি রাধিকা আম্বানি ‘ইন্ডিয়াজ ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট টু ইউনাইটেড নেশনস’-এর সদর দপ্তরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নিজের মতামত তুলে ধরেন। পছন্দের সিনেমা থেকে ওটিটি শো, নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন।
আম্বানি পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ রাধিকা আম্বানি তাঁর সরল ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারার জন্য বরাবরই আলোচনায় থাকেন। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি জীবনে গভীর প্রভাব ফেলা সিনেমা, প্রিয় বই এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন। সেখানে রাধিকার উত্তরগুলি উপস্থিত সকলের নজর কেড়ে নেয়।
রাধিকা আম্বানি সম্প্রতি ‘ইন্ডিয়াজ ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট টু ইউনাইটেড নেশনস’-এর এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি তিনি একটি র্যাপিড-ফায়ার রাউন্ডেও অংশ নেন। সেখানেই বই, সিনেমা, ওটিটি এবং তরুণ প্রজন্ম নিয়ে একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি।
মহিলাদের স্বনির্ভরতা নিয়ে কী বললেন রাধিকা?
আলোচনার সময় রাধিকা মহিলাদের আর্থিক ও মানসিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তাঁর মতে, বর্তমান সময়ে নারীদের স্বাধীন ও আত্মনির্ভর হওয়া অত্যন্ত জরুরি। এই প্রসঙ্গেই তিনি নিজের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।
কোন বই সবার পড়া উচিত?
র্যাপিড-ফায়ার পর্বে রাধিকাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এমন কোন বই রয়েছে যা প্রত্যেক মানুষের পড়া উচিত। প্রশ্নের উত্তরে তিনি এক মুহূর্তও দেরি না করে বলেন, প্রত্যেকেরই ভগবদ্গীতা পড়া উচিত। তাঁর এই উত্তর অনেকের প্রশংসা কুড়িয়েছে।
কোন সিনেমা তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে?
এরপর তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, কোন সিনেমা তাঁর জীবন ও চিন্তাভাবনায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে। উত্তরে রাধিকা বেছে নেন লাগন নাম। তিনি জানান, সিনেমাটি তাঁর ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং দলগত প্রচেষ্টা, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার শিক্ষা দিয়েছে।
শেষ কোন ওটিটি শো দেখেছেন?
বই ও সিনেমার পাশাপাশি ওটিটি নিয়েও প্রশ্ন করা হয় রাধিকাকে। তিনি জানান, সর্বশেষ যে শোটি তিনি দেখেছেন সেটি হল ফ্রেন্ডস। জনপ্রিয় এই সিরিজটি এখনও তাঁর পছন্দের তালিকায় রয়েছে।
‘ইন্ডিয়া’ শব্দটি শুনলেই কার কথা মনে পড়ে?
তরুণ প্রজন্ম সম্পর্কে জানতে চাইলে রাধিকা এক শব্দে উত্তর দেন—‘ফিউচার’ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ। তাঁর মতে, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দায়িত্ব বর্তমান যুবসমাজের কাঁধেই রয়েছে।
একই সঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ‘ইন্ডিয়া’ শব্দটি শুনলে প্রথম কার কথা মনে আসে? উত্তরে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম উল্লেখ করেন।
১৬ বছর বয়সে কোন বিষয়টি জানা সবচেয়ে জরুরি?
তরুণদের উদ্দেশে বার্তা দিতে গিয়ে রাধিকা বলেন, জীবনে প্রথমবার ব্যর্থ হওয়ার ভয় কখনও পাওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে, বড় স্বপ্ন দেখতে হবে এবং সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য ছোট ছোট পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি বলেন, ‘যদি বড় স্বপ্ন দেখার সাহস থাকে, তবে একদিন তা বাস্তবেও রূপ নেবে। শুধু ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যেতে হবে।’
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