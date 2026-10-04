Rafiath Rashid Mithila: জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা মিথিলার, সৃজিতের সাথে দাম্পত্য দোলাচলে, চললেন নিউ ইয়র্কে!

Rafiath Rashid Mithila: জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা মিথিলার, সৃজিতের সাথে দাম্পত্য দোলাচলে, চললেন নিউ ইয়র্কে!
Rafiath Rashid Mithila: সৃজিতের সঙ্গে বিয়ে হয়ত আর টিকে নেই। কিন্তু কেরিয়ারে একের পর এক মাইলস্টোন ছুঁচ্ছেন মিথিলা। এবার বার্কের চাকরি ছেড়ে নতুন দায়িত্বে অভিনেত্রী-সমাজকর্মী।
অভিনয়ের পাশাপাশি দীর্ঘ দুই দশক ধরে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করা জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও উন্নয়নকর্মী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা (Rafiath Rashid Mithila) জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন। ব্র্যাকের (BRAC) দীর্ঘ দিনের ক্যারিয়ার শেষে এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (Columbia University) নতুন দায়িত্বে যোগ দিয়েছেন তিনি।
একদিকে কেরিয়ারে মিথিলার এই সাফল্য, অন্যদিকে টলিউড পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় (Srijit Mukherji)-র সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সমীকরণ ও বিচ্ছেদের জল্পনা নিয়ে বিনোদন জগতে চর্চার শেষ নেই।
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন দায়িত্ব ও গবেষণা
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আর্ভিং ইনস্টিটিউট ফর ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ট্রান্সলেশনাল RESEARCH'-এ সহযোগী গবেষণা বিজ্ঞানী (Associate Research Scientist) হিসেবে কাজ শুরু করেছেন মিথিলা। নিউইয়র্কভিত্তিক 'আর্লি চাইল্ডহুড অ্যান্ড ফ্যামিলি হাব' প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন ও মূল্যায়নে নেতৃত্ব দেবেন তিনি।
গবেষণার পাশাপাশি সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কেও (CUNY) 'অ্যাডজাংক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর' হিসেবে শিক্ষকতা করছেন তিনি।
সৃজিত-মিথিলার সম্পর্কের সমীকরণ ও বিচ্ছেদ জল্পনা
দীর্ঘদিন ধরেই দুই বাংলার সংবাদমাধ্যমে সৃজিত মুখোপাধ্যায় ও মিথিলার বৈবাহিক জীবন এবং সম্ভাব্য বিচ্ছেদ নিয়ে নানা গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতের কাজের ব্যস্ততা এবং ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে গত কয়েক বছরই দুজনে আলাদা থাকছেন। এর মাঝে অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে সৃজিতের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কম চর্চা হয়নি।
যদিও সম্পর্কের টানাপোড়েন বা বিচ্ছেদের জল্পনা নিয়ে সৃজিত বা মিথিলা— কেউই সরাসরি কখনোই কোনো অফিসিয়াল বিবৃতি দেননি বা বিচ্ছেদের খবরে সিলমোহর দেননি।
‘একাকীত্ব ঘিরে ধরে’— পডকাস্টে বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়া সৃজিতের
সম্প্রতি একটি পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে (‘Straight Up with Shree’) নিজের ব্যক্তিজীবন এবং একাকীত্ব নিয়ে অত্যন্ত খোলামেলা কথা বলেছেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। সাক্ষাৎকারে যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি কি জীবনে কোনো 'স্টেবল পার্টনারশিপ' বা স্থায়ী সঙ্গীর অভাব বোধ করেন? জবাবে সৃজিত স্বীকার করেন, ‘হ্যাঁ, মাঝে মাঝে একাকীত্ব আমাকে ঘিরে ধরে... জীবনে একজন স্থায়ী সঙ্গীর অভাব অনুভব করি।’
সৃজিত জানান, যখন এই একাকীত্ব চেপে বসে, তখন কাজ, গান, ক্রিকেট আর বন্ধুদের সঙ্গই তাঁকে আবার চাঙ্গা করে তোলে।
সরাসরি মিথিলার নাম না নিলেও, বিবাহিত থাকা অবস্থায় সৃজিতের এই 'স্থায়ী সঙ্গীর অভাব' ও 'একাকীত্ব'-র স্বীকারোক্তি তাঁদের বিয়ে ভাঙার জল্পনাকে নতুন করে উসকে দিয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More