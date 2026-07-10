রাঘবের কোলে বসলেন শেহনাজ! সিদ্ধার্থকে ভুলে অবশেষে কি নতুন করে পড়লেন প্রেমে?
মুম্বাইয়ে জন্মদিন উদযাপনের পর অভিনেতা-নৃত্যশিল্পী রাঘব জুয়াল আবারও শিরোনামে। জন্মদিনের পার্টি থেকে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে শেহনাজ গিলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত নজর কেড়েছে নেটিজেনদের। সেই ভিডিও ঘিরেই নতুন করে জোরালো হয়েছে দু'জনের সম্পর্কের জল্পনা।
মুম্বাইয়ে ১০ জুলাই নিজের জন্মদিন উদযাপন করেন অভিনেতা-নৃত্যশিল্পী রাঘব জুয়াল। তাঁর আসন্ন ছবি 'ভাই তেরা স্টার হ্যায়'-এর ট্রেলার মুক্তির আবহেই আয়োজিত এই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জগতের একাধিক পরিচিত মুখ। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আরিয়ান খান, শেহনাজ গিল-সহ আরও বহু তারকা। তবে পার্টির একটি ভাইরাল ভিডিওই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।
ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, পার্টি শেষে গাড়ির দিকে যাওয়ার সময় আরিয়ান খান সামনে হাঁটছেন, আর তাঁর পিছনে রয়েছেন রাঘব জুয়াল ও শেহনাজ গিল। ভিড়ের মধ্যে শেহনাজকে আগলে রাখতে দেখা যায় রাঘবকে। পরে গাড়ির কাছে পৌঁছে তিনি শেহনাজের হাত ধরে তাঁকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করেন। সেই মুহূর্তের ভিডিয়োই নেটিজেনদের নজর কেড়েছে।
জন্মদিনের পার্টি থেকে ভাইরাল হওয়া আরেকটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, গাড়ির কাছে পৌঁছানোর সময় রাঘব শেহনাজের হাত ধরে আছেন। রাঘব প্রথমে গাড়িতে ওঠেন, তার পেছনে শেহনাজ। গাড়িতে ওঠার সময় শেহনাজকে রাঘবের কোলে বসতে দেখা যায়। এই প্রথম রাঘব ও শেহনাজকে এতটা ঘনিষ্ঠ দেখা গেল, তাও আবার প্রকাশ্যে মিডিার সামনে।
উল্লেখ্য, সলমন খান অভিনীত 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' ছবির শুটিংয়ের সময় থেকেই রাঘব ও শেহনাজের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন শোনা যায়। তবে দু'জনের কেউই কখনও সেই জল্পনায় সিলমোহর দেননি। বরং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই নীরব থেকেছেন রাঘব। এখন প্রকাশ্যে আসা ভিডিওটি দেখার পর নেটপাড়া ধারণা করছেন যে তারা দুজন প্রেমে পড়েছেন। যদিও শেহনাজ গিল ছাড়াও রাঘবের সঙ্গে কদিন আগে নাম জুড়েছে ইউটিউবার নিহারিকা এনএম-এর। এই বিষয়েও কোনো প্রতিক্রিয়া আসেনি রাঘবের থেকে।
বিগ বস থেকে সাধারণ মানুষের মনে জায়গা করে নেন শেহনাজ গিল। এই শো-য়ে তাঁর আর সিদ্ধার্থ শুক্লার সম্পর্ক কেড়ে নিয়েছিল আট থেকে আশির মন। শোনা যায়, দুজনের বিয়ের কথাও হয়েছিল। এরপর অপ্রত্যাশিতভাবে অকালেই মারা যান সিদ্ধার্থ। এরপর সলমন খানকে অনেকবার শেহনাজকে উদ্দেশ্য করে ‘মুভ অন’-এর পরামর্শ দিতে দেখা গিয়েছে। এখন দেখার, সত্যিই রাঘবের ভালোবাসায় পুরনো ক্ষত থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন কি না শেহনাজ। না কি, শুধুই বন্ধুত্ব নিয়েই এত চর্চা নেটপাড়ার।
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