'পরবর্তী অধ্যায় এখন শুরু হচ্ছে…', সৌরভের বায়োপিকে রাহুল, তার মাঝেই কোন নতুন সূচনার ইঙ্গিত দিলেন তিনি?

'পরবর্তী অধ্যায় এখন শুরু হচ্ছে…', সৌরভের বায়োপিকে রাহুল, তার মাঝেই কোন নতুন সূচনার ইঙ্গিত দিলেন তিনি?
অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল দেব বোস। রাহুল তাঁর এক দশকের কেরিয়ার নিয়ে নানা কথা ভাগ করে নিলেন। জানালেন তাঁর পরবর্তী নতুন শুরু কথাও।
অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল দেব বোস। ছোট পর্দা থেকে পথ চলা শুরু করলেও ওটিটি থেকে সিনেমা সর্বত্রই নিজেকে প্রমাণ করেছেন অভিনেতা। টলিপাড়ার গণ্ডি পেরিয়ে তিনি পা রেখেছেন বি-টাউনেও। এবার নায়ককে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকেও দেখা যাবে। তবে এই সব কিছুর মাঝেই রাহুল তাঁর এক দশকের কেরিয়ার নিয়ে নানা কথা ভাগ করে নিলেন। জানালেন তাঁর পরবর্তী নতুন শুরু কথাও।
বুধবার অভিনেতা তাঁর দুটি ছবি ভাগ করে নেন তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে। দুটি ছবির একটি তাঁর কেরিয়ারের শুরু দিকের, আর একটি হল কেরিয়ারে দশ বছর পাড় করার পর। ছবিগুলি পোস্ট করে রাহুল ক্যাপশনে লেখেন, ‘আমার এক অজানা গল্প। এর শুরুটা হয়েছিল এই দুটো ফ্রেম দিয়ে। বাঁ দিকেরটা। আর ডানদিকেরটা। এদের মাঝে রয়েছে এক দশক। আমার যাত্রাপথের অন্যতম এক অজানা গল্প হল, ২০১৪ সালের দিকে, আমার বহুদিনের পরিচিত একজন আমাকে টেলিভিশনের একটি চরিত্রের জন্য অডিশন দিতে বলেন। আর চরিত্রটি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, আমি তার কাছে গিয়ে বলি: ‘দয়া করে আমাকে নেবেন না। আমি এখনও পর্দায় অভিনয় করার মতো যথেষ্ট ভালো নই’।'
তিনি আরও বলেন, 'তিনি আমাকে চিন্তা না করতে বললেন। বললেন যে তাঁরা আমাকে শিখতে সাহায্য করবে। কিন্তু আমি আমার অবস্থানটা জানতাম। আমি ক্যামেরার সামনে নিজের জায়গা অর্জন করতে চেয়েছিলাম, প্রস্তুত হওয়ার আগেই সেখানে পৌঁছাতে চাইনি। এরপর এল ২০২৫ সাল। আমার প্রথম জাতীয় টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন। কথা লিখেছেন পীযূষ পান্ডে। কণ্ঠ দিয়েছেন কুমুদ মিশ্র। আর পরে, আমাকে একটি বার্তা পাঠানো হল, ‘ছেলেটিকে বলো ওঁর চোখে সততা আছে। ও খুব ভালো কাজ করেছে।’
শেষে নায়ক বলেন, ‘দশ বছর ধরে, আমি পর্দায় নিজেকে দেখেছি আর একই বাক্য বারবার বলেছি: ‘এখনও যথেষ্ট ভালো নই’। তাই আমি কাজ চালিয়ে গেলাম। প্রথম দশ বছর ছিল প্রস্তুতির। পরের দশ বছর হল বিশ্বকে আমার সেরাটা দেখানোর। দর্শকরা যদি আমার সম্পর্কে কিছু মনে রাখে, আমি আশা করি সেটা হবে এইটুকু যে, আমাকে দেখার জন্য ব্যয় করা তাদের সময়টা কখনওই বৃথা যায়নি। কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমি তাদের সঙ্গে থেকে গিয়েছিলাম। পরবর্তী অধ্যায় এখন শুরু হচ্ছে।’