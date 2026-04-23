Guess Who: ৩ বোনের দুজন বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ! বড় দিদির সদ্য বিয়ে ভেঙেছে, চিনলেন?

Guess Who: ৩ বোনের দুজন বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ! বড় দিদির সদ্য বিয়ে ভেঙেছে, চিনলেন?
সেই সোনালি দিনগুলো যেন চোখের পলকেই পেরিয়ে গেল। গতকালও যারা পুতুলখেলা আর সামান্য ঝগড়া নিয়ে মেতে থাকত, আজ তাদের কাঁধে সংসারের হাজারো দায়িত্ব! ছবির এই তিন কন্যেকে চিনতে পারছেন?
ঝাপসা ছবি, কিন্তু রঙিন স্মৃতি। মেয়েবেলার ছবি শেয়ার করেছেন বাংলা টেলিভিশনের মিষ্টি অভিনেত্রী। বড় দিদিদের সঙ্গে তাঁর এক টুকরো শৈশব। সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ড মেনে তখনকার এবং এখনকার ছবি মিলিয়ে রিল ভিডিয়ো।
পুরোনো ছবিতে নীল রঙের ফ্রকে যে দুষ্টু বাচ্চাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তিনি আজ বাংলা টেলিভিশনের চেনা মুখ। দিদির দেখানো পথে হেঁটেই অভিনয়ের জগতে পা রাখে এই খুদে। সাদা টপ, গোলাপি স্কার্টে কিশোরি তো দীর্ঘদিন ধরেই নেতিবাচক চরিত্রে দর্শকদের মনোরঞ্জন করে চলেছেন। সদ্যই দ্বিতীয়বার মা হয়েছেন তিনি। এক বছরের ছেলে কোলে বিচ্ছেদের খবরও জানিয়েছেন।
এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝে গিয়েছেন, এই ছবি আর কারুর নয় বরং টেলি অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্তর। যাঁকে এই মুহূর্তে তারে ধরি ধরি মনে করি এবং গঙ্গা ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছ। নীল রঙা ফ্রক পরা খুদে মানসীর ছোট বোন, অভিনেত্রী রাইমা সেনগুপ্ত। মাঝের জন, মানসীর মেজো বোন মোনালিসা সেনগুপ্ত। লাইমলাইট থেকে দূরে থাকতেই ভালোবাসেন মোনালিসা। দুই বোনের সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ঝলক দেখা গেলেও, নিজের প্রোফাইল তালাচাবি বন্ধ করে রেখেছেন মোনালিসা।
গত মাসেই ছেলে অধ্য়ায়ের এক বছরের জন্মদিন সেলিব্রেট করেছেন মানসী। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, তিনি এবং তাঁর স্বামী আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দ্বিতীয় সন্তানের আগমনের এক বছরের মধ্যেই কেন এই সিদ্ধান্ত? তা স্পষ্ট করেননি মানসী। তবে জানিয়েছেন, পারস্পরিক সম্মান বজায় রয়েছে দুজনের। দুই সন্তানের দায়িত্ব যৌথভাবেই পালন করবেন তাঁরা। তিনি সিঙ্গল মম নন।
শুধু স্বামী-স্ত্রী হিসাবে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। মানসীর বর অভিজিৎ ক্যামেরার সামনে বিশেষ আসতে চান না। সেই নিয়ে দাম্পত্যজীবন কম প্রশ্নের মুখে পড়েননি মানসী। অবশেষে আলাদা হয়েছে পথ। ডিভোর্স ফাইল করেছেন, তবে এখনও তাতে আদালতের সিলমোহর পড়েনি।
