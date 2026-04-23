    Rajesh Khanna: রাজেশ খান্নার বাংলোর নাম ‘আশীর্বাদ’ রেখেছিলেন কে? কেনই বা এই নাম বেছে নেন তিনি?

    Rajesh Khanna: রাজেশ খান্নার বাংলো 'আশীর্বাদ' সম্পর্কে সবাই জানেন। কিন্তু জানেন কি কেন তাঁর বাংলোর নাম 'আশীর্বাদ' রাখা হয়েছিল? কে এই নামকরণ করেছিলেন? 

    Apr 23, 2026, 15:16:14 IST
    By Swati Das Banerjee
    Rajesh Khanna: চলচ্চিত্র জগতের প্রথম সুপারস্টার রাজেশ খান্না একজন কতটা অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন, তা তাঁর সিনেমাগুলোই প্রমাণ করে। তিনি তাঁর ক্যারিয়ারের শুরুতেই অনেক হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। রাজেশ খান্নার কেরিয়ার নিয়ে অনেক গল্প রয়েছে, যা সকলেই জানেন।

    রাজেশ খান্নার বাংলোর নাম ‘আশীর্বাদ’ রেখেছিলেন কে? (Social Media and IMDb)
    তবে রাজেশ খান্নার কেরিয়ারের মতোই তাঁর বাংলো 'আশীর্বাদ' নিয়েও অনেক গল্প রয়েছে। রাজেশ খান্না সবসময়ই সমুদ্রের ধারে বাংলো কিনতে চেয়েছিলেন। যখন তিনি কার্টার রোডের বাংলোটি কেনেন, তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু শোনা যায়, রাজেশ খান্নার কেনা এই বাংলোটিকে একসময় 'ভূতুড়ে বাংলো' বলা হত?

    রাজেশ খান্না কত টাকায় এই বাংলোটি কিনেছিলেন এবং এর নাম 'আশীর্বাদ' কীভাবে হয়েছিল? কে তাঁর বাংলোর নাম 'আশীর্বাদ' রেখেছিলেন? রাজেশ খান্না কার কাছ থেকে তাঁর স্বপ্নের বাড়িটি কিনেছিলেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এই প্রতিবেদনে।

    রাজেশ খান্নার জীবন নিয়ে লেখা বই ‘রাজেশ খান্না-কিছু তো লোক কহেঙ্গে’ অনুসারে, কার্টার রোডের যে বাংলোটিতে রাজেশ খান্না থাকতেন, সেটি বহু বছর ধরে খালি পড়ে ছিল। কেউ সেটি কিনতে চাইত না। মানুষ ওই বাংলোটিকে 'ভূতুড়ে বাংলো' বলত। বাংলোর মালিক অত্যন্ত কম দামে সেটি বিক্রি করতেও রাজি ছিলেন। এই খবর যখন অভিনেতা রজনীকান্ত কুমার জানতে পারেন, তখন তিনি এই বাংলোটি কেনার সিদ্ধান্ত নেন।

    বাংলোটি কেনার জন্য রজনীকান্ত কুমার বি. আর. চোপড়ার সাথে কথা বলেন। তিনি বি. আর. চোপড়ার 'আইন' এবং আরও দুটি ছবিতে কাজ করতে রাজি হন। তবে, তিনি বি. আর. চোপড়ার সামনে একটি শর্ত রাখেন যে তাঁকে সমস্ত ছবির পারিশ্রমিক অগ্রিম দিতে হবে। বি. আর. চোপড়া এই প্রস্তাবে রাজি হন এবং রজনীকান্ত কুমারকে ৯০ হাজার টাকা অগ্রিম দেন।

    রজনীকান্ত কুমার 'ভূতুড়ে বাংলো' নামে পরিচিত বাংলোটি ৬০ হাজার টাকায় কিনে নেন। এরপর, রজনীকান্ত কুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনোজ কুমার তাঁকে পরামর্শ দেন যে বাংলোতে আসার আগে একটি বিশেষ পুজো করানো উচিত। রজনীকান্ত কুমার তাই করেন। এই বাংলোতে আসার পর রজনীকান্ত কুমার বাংলোটির নাম তাঁর মেয়ের নামে 'ডিম্পল' রাখেন। বাংলোতে আসার পর রজনীকান্ত কুমারের ভাগ্য ঘুরে যায়। তাঁর সিনেমাগুলো 'জুবেলি' (সিলভার জুবিলি) উদযাপন করত এবং তিনি 'জুবেলি কুমার' উপাধি পান।

    পরবর্তী সময়ে রাজেশ খান্না রজনীকান্ত কুমারের কাছ থেকেই এই বাংলোটি কিনেছিলেন। আসলে, কয়েক বছর পর রজনীকান্ত কুমার ওই বাংলো ছেড়ে পালি হিল এলাকায় চলে যান। রাজেশ খান্না সবসময়ই একটি সমুদ্রের ধারে বাংলো কিনতে চেয়েছিলেন। বাংলো কেনার জন্য রাজেশ খান্না তাঁর সাইনিং ফি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই সময়ে রাজেশ খান্না একটি ছবি সাইন করার জন্য ৫ লক্ষ টাকা নিতেন। সেই সময়ে হয়তো অন্য কোনও অভিনেতা এত টাকা নিতেন না।

    বাংলো কেনার জন্য রাজেশ খান্নার টাকার প্রয়োজন ছিল। সেই সময় মাদ্রাজের একজন প্রযোজক এম. এম. চিনাপ্পা দেভার মুম্বাই এসেছিলেন। তিনি রাজেশ খান্নাকে নিয়ে একটি ছবি বানাতে চেয়েছিলেন। এই ছবিটি এর আগে তামিল ভাষায় তৈরি হয়েছিল। রাজেশ খান্নার সাথে মিটিংয়ে দেভার তাঁকে মোটা অঙ্কের প্রস্তাব দেন। যেহেতু, রাজেশ খান্নার বাড়ি কেনার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

    যে ছবিটি রাজেশ খান্না অফার পেয়েছিলেন, তার নাম হল - 'হাতি মেরে সাথী'। রাজেশ খান্না যখন ছবির স্ক্রিপ্ট পড়তে বসেন, তখন তাঁর একেবারেই পছন্দ হয়নি, কিন্তু তিনি এত টাকা নিয়ে নিয়েছিলেন যে এখন ছবিটিকে 'না' বলতে পারছিলেন না। এরপর রাজেশ খান্না সেলিম খান এবং জাভেদ আখতারের সাথে দেখা করেন এবং ছবির স্ক্রিপ্টে পরিবর্তন আনেন। সেলিম খান বলেন, রাজেশ খান্নার গাড়ি এবং বাড়ি কেনার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি তাঁর সাইনিং অ্যামাউন্টের চেয়ে ৪ লক্ষ টাকা বেশি নিয়েছিলেন, অর্থাৎ রাজেশ খান্না ছবির জন্য প্রায় ৯ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন।

    हाथी मेरे साथी (IMDb)
    রাজেশ খান্নার বাংলোর নাম 'আশীর্বাদ' কে রেখেছিলেন?

    কিছু রিপোর্ট অনুসারে, রাজেশ খান্না তাঁর বাংলো রজনীকান্ত কুমারের কাছ থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় কিনেছিলেন। বাংলো কেনার পর রাজেশ খান্না তাঁর বাবা চুন্নিলাল খান্নাকে (রাজেশ খান্নার কাকা যিনি অভিনেতাকে দত্তক নিয়েছিলেন) বাংলোর নাম রাখার জন্য বলেন। চুন্নিলাল খান্নাই রাজেশ খান্নার বাংলোর নাম 'আশীর্বাদ' রেখেছিলেন।

    'আশীর্বাদ' নাম রাখার পিছনে কী কারণ ছিল?

    চুন্নিলাল খান্না এই নামটি খুব ভেবেচিন্তে রেখেছিলেন। অভিনেতা শচীন পিলগাঁওকরের সূত্রে বইটিতে বলা হয়েছে যে রাজেশ খান্নার বাবা চেয়েছিলেন যে তাঁর ছেলে সবসময় আশীর্বাদের ছায়ায় থাকুক। যদি রাজেশ খান্নার ঈর্ষান্বিত লোকেরা তাঁকে চিঠিতে গালিগালাজও লেখে, তাহলেও ঠিকানায় রাজেশ খান্না, আশীর্বাদ লিখতেই হবে। এইভাবে রাজেশ খান্না তাঁর বাড়িতে আসা প্রতিটি চিঠির সাথে 'আশীর্বাদ' পাবেন। এটাই ছিল তাঁর বাংলোর নাম 'আশীর্বাদ' রাখার কারণ।

    तोड़ दिया गया था राजेश खन्ना का घर (HT)
    রাজেশ খান্নার মৃত্যুর পর ২০১৪ সালে সেই বাংলোটি ৯০ কোটি টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর, ২০১৬ সালে রাজেশ খান্নার বাড়ি ভেঙে সেখানে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করা হয়। সম্প্রতি অভিনেত্রী মুমতাজ রাজেশ খান্নার বাংলো সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে যখন রাজেশ খান্নার বাংলো ভাঙা হয়েছিল, তখন তিনি খুব দুঃখ পেয়েছিলেন।

