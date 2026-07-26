ডিম্পলকে ডিভোর্স দিতে চেয়েছিলেন রাজেশ খান্না, মন্তব্য নায়কের লিভ ইন পার্টনারের

বলিউড অভিনেতা রাজেশ খান্নার চলচ্চিত্র জীবন যেমন আলোচনায় ছিল, তেমনি তার প্রেমজীবনও খবরের শিরোনাম হয়েছে। ৩১ বছর বয়সে তিনি ১৬ বছর বয়সী ডিম্পল কাপাডিয়ার সাথে বিয়ে করেন এবং পরে দুই কন্যার জন্মের পর তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়। ডিম্পল ৮০-এর দশকের শুরুতে তার দুই কন্যার সাথে রাজেশ খান্নার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের শেষ সময় পর্যন্ত দুইজন আলাদা ছিলেন।
এখন অভিনেতার লিভ ইন পার্টনার অনিতা আডভানি অভিনেতাদের ডিভোর্স নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাজেশ খান্না ডিম্পলের থেকে ডিভোর্স চেয়েছিলেন কিন্তু অভিনেত্রী সবকিছু নিজের নামে লেখার কথা বলেছিলেন।
অনিতা আডভানি তার সম্পর্ক নিয়ে বলেন, ‘আমার মামলা হিন্দি বিয়ের আইন অনুযায়ী গিয়েছিল, যাতে আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে সিভিল কোর্টে পাঠানো হয়েছে। সিভিল আইন আলাদা। আমি রাজেশ খান্নার সাথে সম্পর্ককে বিয়ের মর্যাদা চেয়েছিলাম।’
অনিতা জানান যে রাজেশ খান্নার স্ত্রী চলে গিয়েছিলেন এবং তিনি একসাথে থাকতে চাননি। এবং তিনি ডিভোর্সও দিতে চাননি। তিনি জানান যে রাজেশ খান্না একাধিকবার ডিভোর্স চেয়েছিলেন। কিন্তু দেওয়া হয়নি। ডিম্পলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে যদি ডিভোর্স প্রয়োজন হয় তবে সবকিছু আমাদের নামে করতে হবে।
অনিতা বলেন, ‘ডিভোর্স ১০ বার চেয়েছেন, কিন্তু দেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি ছিল যে যদি ডিভোর্স দেওয়া হয় তবে সবকিছু আমাদের নামে করতে হবে।’
রাজেশ খন্নার জীবন সম্পর্কে,
রাজেশ খান্না এবং ডিম্পল কাপাডিয়া ১৯৭৩ সালে বিয়ে করেন। বিয়ের শুরুতে সবকিছু ঠিক ছিল। দুই কন্যা টুইঙ্কল এবং রিঙ্কির জন্ম হয়। কিন্তু পরে তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়। ১৯৮২ সালে এই জুটি ভেঙে যায় এবং ডিম্পল তার দুই কন্যাসহ রাজেশ খান্নার বাড়ি ছেড়ে চলে যান। রাজেশ খান্নার থেকে আলাদা হওয়ার পর তিনি কন্যাদের পালনের সাথে সিনেমায় তার কামব্যাক করেন। অন্যদিকে রাজেশ খান্নার কেরিয়ারের দ্বিতীয় কামব্যাক করতে পারেননি।
১৮ জুলাই ২০১২ সালে অভিনেতা মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তার জীবনে অনিতা অডভানি ছিলেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, উভয়েই বছরের পর বছর লিভ-ইন সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন।