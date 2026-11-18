এ যেন এক অন্য রজনীকান্ত! নাতি নাতনিদের সঙ্গে খোশ মেজাজে ঘুরে বেড়ালেন গ্রিসের রাস্তায়
তিনি দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ঈশ্বর। তাঁকে ছাড়া সিনেমা ভাবাই যায় না। তিনি হলেন রজনীকান্ত। একটা সময় যে অভিনেতা একের পর এক অ্যাকশন মুভি করেছেন সেই অভিনেতাকেই এবার দেখা গেলে একেবারে অন্যরকম রূপে।
তিনি দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ঈশ্বর। তাঁকে ছাড়া সিনেমা ভাবাই যায় না। তিনি হলেন রজনীকান্ত। একটা সময় যে অভিনেতা একের পর এক অ্যাকশন মুভি করেছেন সেই অভিনেতাকেই এবার দেখা গেলে একেবারে অন্যরকম রূপে।
সম্প্রতি পরিচালক অনিরুদ্ধ রবিচন্দ্র এর সঙ্গে কাব্য মারানের বিয়েতে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে রজনীকান্তকে। তবে বিয়ে বাড়ি যোগদান করার পাশাপাশি তিনি পরিবারের সঙ্গে কাটান কিছু সুন্দর মুহূর্ত। এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ভাইরাল।
মঙ্গলবার সৌন্দর্য ইনস্টাগ্রামে গ্রিসে তাদের পারিবারিক অবকাশ যাপনের কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন। প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রজনীকান্ত এক হাতে তাঁর স্ত্রী লতা রজনীকান্তের হাত ধরে আছেন এবং অন্য হাতে তাঁর নাতি-নাতনিদের হাত ধরে আছেন। অভিনেতা এবং তাঁর পরিবার একসঙ্গে হাঁটার সময় তাঁদের মুখে অমায়িক হাসি ফুটে উঠেছে। ছবিটিতে তাঁর দুই মেয়ে সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য রজনীকান্ত এবং তাঁর নাতি যাত্রা রাজা, লিঙ্গ রাজা, বেদ কৃষ্ণ ও বীরকেও দেখা যাচ্ছে।
ছবিগুলো শেয়ার করে সৌন্দর্য লিখেছেন, ‘অ্যাথেন্সে আমরা কী অসাধারণ সব স্মৃতি তৈরি করেছি! ❤️❤️❤️ এই সুন্দর পারিবারিক ভ্রমণের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছি।’ রজনীকান্তকে সাধারণ পোশাকে বেশ স্টাইলিশ লাগছিল; তিনি একটি বাদামী সোয়েটশার্ট, কালো ট্র্যাক প্যান্ট, একটি সাদা স্কার্ফ এবং একটি নীল টুপি পরেছিলেন।
সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা এই মনমুগ্ধকর পারিবারিক ছবিগুলো দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ না করে পারেননি। রাশি খান্না মন্তব্য করেছেন, ‘কী মিষ্টি!’ আরেকজন মন্তব্য করেছেন, ‘ধনুষ স্যার যদি থাকতেন... তাহলে আরও মিষ্টি লাগত।’ একটি মন্তব্যে লেখা ছিল, ‘কী সুন্দর একটি পরিবার!’
রজনীকান্ত ও তাঁর পরিবার সম্প্রতি তাঁদের আত্মীয়, প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক অনিরুদ্ধ রবিচন্দর এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সহ-মালিক কাব্য মারানের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গ্রিসে গিয়েছিলেন। অভিনেতার ছবি ‘ভেত্তাইয়াঁ’-এর অনিরুদ্ধের সুর করা ‘মানসিলায়ো’ গানে রজনীকান্তের নাচের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে নবদম্পতিকে তাঁকে উৎসাহ দিতে দেখা যায়। অনিরুদ্ধের সুর করা এই প্রাণবন্ত গানটি মুক্তির পরপরই চার্টবাস্টার হয়েছিল।
রজনীকান্তের আসন্ন চলচ্চিত্র
রজনীকান্তকে সর্বশেষ ‘জেলার ২’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল। নেলসন দিলীপকুমার পরিচালিত এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আরও অভিনয় করেন রম্যা কৃষ্ণান, যোগী বাবু, মির্না এবং ঋত্বিক। এছাড়াও এস জে সূর্য, মিঠুন চক্রবর্তী, বিদ্যা বালানসহ আরও অনেকে এতে যুক্ত হন। ছবিটি সমালোচক ও দর্শক উভয়ের কাছ থেকেই ইতিবাচক সাড়া পায় এবং বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ৮৩৫ কোটিরও বেশি রুপি সংগ্রহ করে সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়কারী তামিল চলচ্চিত্রে পরিণত হয়।
এরপর তাকে অ্যাকশন থ্রিলার ‘ধর্মণ’-এ দেখা যাবে। অশ্বত্থ মারিমুথু পরিচালিত এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন রাম পথিনেনি, সিমরান, নয়নতারা, রাশি খান্না, শ্রীলীলা এবং যোগী বাবু। কমল হাসানের রাজ কমল ফিল্মস ইন্টারন্যাশনাল ও টারমারিক মিডিয়া প্রযোজিত এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অনিরুদ্ধ রবিচন্দর। ছবিটি ২০২৭ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।