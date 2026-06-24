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    Rajinikanth: বিজয়কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা দেননি রজনীকান্ত! গুজব শুনে যা বললেন অভিনেতা

    Rajinikanth: তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী পদে আসিন হওয়ার পর থেকে বিজয় ও রজনীকান্তের মধ্যে বিরোধ নিয়ে আলোচনা চলছে। এখন রজনীকান্ত জানিয়েছেন কেন তিনি বিজয়কে জনসমক্ষে শুভেচ্ছা জানাননি।

    Jun 24, 2026, 18:39:13 IST
    By Swati Das Banerjee
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    Rajinikanth: বিজয়, যিনি তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর জন্মদিন ছিল ২২ জুন। এই উপলক্ষে চলচ্চিত্র ও রাজনৈতিক জগতের অনেকেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু যে বিষয় নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে, তা হল সকলে শুভেচ্ছা জানালেও রজনীকান্ত বিজয়কে জনসমক্ষে শুভেচ্ছা দেননি। এবার রজনীকান্ত এই বিষয়ে নিজেই মুখ খুললেন।

    বিজয়কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা দেননি রজনীকান্ত!
    বিজয়কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা দেননি রজনীকান্ত!

    রবিবার, রজনীকান্তকে চেন্নাইতে তাঁর চলচ্চিত্র ‘ধর্মন’-এর অনুষ্ঠানে দেখা যায়। এ সময় রজনীকান্তের কাছে অনেক প্রশ্ন করা হয়। যখন তিনি অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করছিলেন, তখন একজন রিপোর্টার জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি বিজয়কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জনসমক্ষে জানালেন না?' এই প্রশ্নের জবাবে রজনীকান্ত বলেন, তিনি বিজয়কে ব্যক্তিগতভাবে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জনসমক্ষে জানানোর পরিবর্তে। তিনি বলেন, ‘আমি তাঁকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম।’

    বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রসঙ্গে রজনীকান্ত বলেছিলেন, 'মে মাসে আমার বাড়িতে এক প্রেস কনফারেন্স হয়েছিল। সেখানে আমি বলেছিলাম, এমন একটি গুজব উড়ছে যে আমি বলেছি বিজয়কে মুখ্যমন্ত্রী হতে দেওয়া উচিত নয়। কেউ কেউ বলেছেন আমি তাঁকে শুভেচ্ছা জানাইনি, অথচ আমি তাঁকে অনেক আগে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম।'

    রজনী বলেন, 'আমি কোনও সস্তা বা সরল মানুষ নই, যে অন্যদের সম্পর্কে যা খুশি বলতে পারি। আমি অবাক হয়েছিলাম যখন শুনলাম বিজয় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন। যেই মুহূর্তে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হলেন, আমি তাঁকে অভিনন্দন জানালাম। আমি রাজনীতিতে নেই, তাই বিজয়ের প্রতি আমার কেন ঈর্ষা হওয়া উচিত? বিজয় এবং আমার মধ্যে অনেক প্রজন্মের ব্যবধান রয়েছে। আমরা যদি প্রতিযোগিতা করি, তবে তা ভালো লাগবে না।'

    রজনীকান্ত বিজয়ের প্রশংসাও করেছেন, বলেন, '৫২ বছর বয়সে তিনি এমজি আর এবং এনটিআর-এর চেয়ে বেশি অর্জন করেছেন। তিনি শুধু বিজেপি ও ২টি দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াননি, বরং জিতেও এসেছেন। এটি আমার জন্য একটি আনন্দের বিষয়। কোনও ঈর্ষা নেই। বিজয়কে আমার শুভকামনা।'

    Home/Entertainment/Rajinikanth: বিজয়কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা দেননি রজনীকান্ত! গুজব শুনে যা বললেন অভিনেতা
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