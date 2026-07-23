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    রাজকুমারকে চাপ দিয়ে করানো হয় ‘মোদি হ্যায় তু মুমকিন হ্যায়’? বড় মন্তব্য বড় পর্দার ‘সৌরভ’-এর

    নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে চলা আন্দোলনের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন বলিউড অভিনেতা রাজকুমার রাও। একই সঙ্গে 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়' গানে কাজ করা নিয়ে এক নেটিজেনের সমালোচনার জবাবে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেই সময় তিনি চাপের মুখে ছিলেন।

    Published on: Jul 23, 2026, 14:30:19 IST
    By Tulika Samadder
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    বলিউড অভিনেতা রাজকুমার রাও ইঙ্গিত দিয়েছেন, 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়' গানে অভিনয় করার সময় তিনি চাপের মুখে ছিলেন। সম্প্রতি NEET প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে চলা ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

    রাজকুমার রাও।
    রাজকুমার রাও।

    বুধবার নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন ৪১ বছর বয়সী অভিনেতা। সেই পোস্টে তিনি চলমান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান এবং বলেন, একটি দেশের অগ্রগতি নির্ভর করে শিক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছতা, ন্যায়সঙ্গত ও সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা-র উপর।

    বর্তমানে যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত পড়ুয়া ও আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি তুলেছেন। পাশাপাশি তারা NEET প্রশ্নপত্র ফাঁসের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কারেরও দাবি জানাচ্ছেন।

    রাজকুমারের পোস্টের নিচে এক ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী তাঁকে কটাক্ষ করে লেখেন, তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রশংসা করে তৈরি 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়' গানে অংশ নিয়েছিলেন, তখন তাঁর অবস্থান কী ছিল।

    এর জবাবে রাজকুমার রাও স্পষ্ট ভাষায় লেখেন, ‘আমি কখনও নিজের আত্মাকে বিক্রি করতে পারি না, ভাই। একটি গান কখনও নির্ধারণ করতে পারে না আমি কে, আমি কীসের পক্ষে দাঁড়াই বা জীবনে আমার আদর্শ কী। তুমি কখনও জানতে পারবে না কতটা চাপ ছিল।’ পরে অবশ্য ওই মন্তব্যটি মুছে ফেলা হয়। তবে তার আগেই সেই মন্তব্যের স্ক্রিনশট সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়।

    রাজকুমার রাও-এর মন্তব্য।
    রাজকুমার রাও-এর মন্তব্য।

    উল্লেখ্য, 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়' গানটি গত বছর মুক্তি পেয়েছিল। প্রায় ২ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের এই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন মিট ব্রোস, আদর্শ শুক্লা এবং দিব্যা ভাট। গানটির সুর করেছেন মিট ব্রোস এবং কথাগুলি লিখেছেন নাদান।

    শুধু রাজকুমার রাও নন, এই গানে আরও দেখা গিয়েছিল বরুণ ধাওয়ান, বিক্রান্ত ম্যাসি এবং আরশাদ ওয়ারসিকে।

    অন্যদিকে, NEET আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানো বলিউড তারকাদের তালিকায় রয়েছেন শাবানা আজমি, নাসিরুদ্দিন শাহ, সোনাক্ষী সিনহা, ফাতিমা সানা শেখ, বিজয় ভার্মাসহ আরও অনেকেই। তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন।

    কাজের ক্ষেত্রে রাজকুমার রাওকে আগামী দিনে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে। ছবিটি নিয়ে ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/রাজকুমারকে চাপ দিয়ে করানো হয় ‘মোদি হ্যায় তু মুমকিন হ্যায়’? বড় মন্তব্য বড় পর্দার ‘সৌরভ’-এর
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