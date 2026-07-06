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    Sourav Ganguly Biopic: সৌরভের জন্মদিনে ভক্তদের বিশেষ উপহার? মিলতে পারে ‘দাদা’ লুকে রাজকুমারের প্রথম ঝলক

    আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা! ভারতীয় ক্রিকেটের 'দাদা' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিনেই মিলতে পারে তাঁর বহুল প্রতীক্ষিত বায়োপিকের প্রথম ঝলক। রাজকুমার রাওকে সৌরভের লুকে দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন ক্রিকেটপ্রেমী ও সিনেমাপ্রেমীরা। বলিউডের অন্দরে এখন জোর গুঞ্জন, ৮ জুলাই প্রকাশ্যে আসতে চলেছে ফার্স্ট লুক।

    Published on: Jul 6, 2026, 20:00:45 IST
    By Tulika Samadder
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    ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সফল অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন নিয়ে তৈরি হচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত বায়োপিক ‘দাদা – দ্য সৌরভ গাঙ্গুলী স্টোরি’। ছবিতে নাম ভূমিকায় রয়েছেন রাজকুমার রাও। ইন্ডাস্ট্রি সূত্রে খবর, আগামী ৮ জুলাই, সৌরভের জন্মদিনেই প্রকাশ্যে আসতে পারে ছবির প্রথম লুক। যদিও নির্মাতাদের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি, তবুও এই জল্পনাই এখন চর্চার কেন্দ্রে।

    সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের বায়োপিক-এর ফার্স্ট লুক আসছে ৮ জুলাই?
    সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের বায়োপিক-এর ফার্স্ট লুক আসছে ৮ জুলাই?

    জন্মদিনেই বিশেষ চমক দেওয়ার প্রস্তুতি?

    প্রযোজনা সংস্থার ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, ছবির নির্মাতারা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিনকেই প্রথম প্রচারের জন্য বেছে নিতে চাইছেন। সেই কারণেই ৮ জুলাই ‘দাদা – দ্য সৌরভ গাঙ্গুলী স্টোরি’-র ফার্স্ট লুক প্রকাশের সম্ভাবনা প্রবল। এপ্রিল মাসে ছবির শুটিং শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। সূত্রের মতে, প্রথম লুকের পাশাপাশি ছবির মুক্তির সম্ভাব্য তারিখও ঘোষণা করা হতে পারে। তবে এ বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

    সৌরভের ভূমিকায় রাজকুমার, বাড়ছে প্রত্যাশা

    সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে রাজকুমার রাওকে কেমন দেখাবে, তা নিয়েই দর্শকদের কৌতূহল তুঙ্গে। বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরার জন্য পরিচিত রাজকুমারের কাছে এই চরিত্রটিও বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে। ক্রিকেটমহলের একাংশের মতে, শুধু সৌরভের মাঠের সাফল্য নয়, ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর নেতৃত্ব, আগ্রাসী মানসিকতা এবং নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার গল্পও এই ছবির অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে।

    কী দেখানো হবে বায়োপিকে?

    ছবিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্রিকেটজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলির পাশাপাশি ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে তাঁর সময়, একাধিক বিতর্ক, প্রত্যাবর্তন এবং ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তুলে ধরা হবে বলে জানা যাচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেটে 'দাদা'র অবদান এবং তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে এই বায়োপিক ইতিমধ্যেই বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত হিন্দি ছবির তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।

    এখন নজর ৮ জুলাইয়ের দিকে

    নির্মাতারা এখনও ফার্স্ট লুক বা মুক্তির দিন নিয়ে মুখ খোলেননি। তবু ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে জোর গুঞ্জন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিনেই ছবির প্রথম ঝলক প্রকাশ করে ভক্তদের জন্য বিশেষ চমক রাখা হতে পারে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে, ৮ জুলাই রাজকুমার রাওকে প্রথমবার 'দাদা'র লুকে দেখার অপেক্ষার অবসান হতে পারে। আর সেই মুহূর্তই এই বহুল আলোচিত স্পোর্টস বায়োপিককে ঘিরে উত্তেজনা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Sourav Ganguly Biopic: সৌরভের জন্মদিনে ভক্তদের বিশেষ উপহার? মিলতে পারে ‘দাদা’ লুকে রাজকুমারের প্রথম ঝলক
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