Rajpal Yadav: শ্যাম্পু তো দূর, চুলে জলও লাগাননি! এই বলি-সিনেমায় নেতিবাচক চরিত্রে কাজ করে রাজপাল পেয়েছিলেন অ্যাওয়ার্ড

Rajpal Yadav: শ্যাম্পু তো দূর, চুলে জলও লাগাননি! এই বলি-সিনেমায় নেতিবাচক চরিত্রে কাজ করে রাজপাল পেয়েছিলেন অ্যাওয়ার্ড
Rajpal Yadav Negative Role: প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে রাজপাল যাদবের ছবি 'ভূত বাংলা'। ছবিতে রাজপাল যাদবকে আরও একবার তাঁর কমেডি দিয়ে আপনাকে হাসতে দেখা যাবে। তবে আজ আমরা আপনাকে রাজপাল যাদবের একটি ছবির কথা বলছি যেখানে তিনি একটি নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
Rajpal Yadav Negative Role: রাজপাল যাদবকে বলিউডের অন্যতম সেরা কমেডিয়ান হিসেবেই ধরা হয়। একের পর এক ছবিতে নিজের দুর্দান্ত কমেডি দিয়ে তিনি দর্শকদের মন জয় করেছেন। তবে অনেকেই জানেন না, রাজপাল শুধু একজন ভালো কমেডিয়ানই নন, তিনি একজন অসাধারণ অভিনেতাও। কেরিয়ারের শুরুর দিকেই তিনি একটি ছবিতে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই অসাধারণ অভিনয় আজও প্রশংসিত। আমরা যে ছবির কথা বলছি, তার নাম জঙ্গল। এই ছবির জন্য রাজপাল যাদব টানা কয়েকদিন নিজের চুল পর্যন্ত ধোননি।
কবে মুক্তি পেয়েছিল এই ছবি?
‘জঙ্গল’ ছবিটি ২০০০ সালে মুক্তি পায়। এই ছবিতে কাশ্মীরা শাহ-ও একটি নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। রাজপাল যাদব ছবিতে ‘সিপ্পা’ নামের এক জংলি আতঙ্কবাদীর চরিত্রে অভিনয় করেন। এই চরিত্রটিকেই তিনি নিজের কেরিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বলে মনে করেন।
জংলি আতঙ্কবাদী জিতে নেয় দর্শকদের মন
একটি সাক্ষাৎকারে রাজপাল যাদব জানিয়েছিলেন, ছবিটি মুক্তির এক বছর আগেও রাস্তায় কেউ তাকে চিনত না। কারণ ছবিতে তিনি একেবারে জংলি রূপে হাজির হয়েছিলেন এবং তার জন্য তিনি দাড়ি-চুল বড় করে রেখেছিলেন। IMDb-এর তথ্য অনুযায়ী, নিজের চরিত্রে পুরোপুরি ঢুকে যেতে তিনি টানা কয়েকদিন চুলে জল পর্যন্ত লাগাননি।
গ্রামে পেয়েছিলেন বিশেষ সম্মান
রাজপাল যাদব আরও এক সাক্ষাৎকারে জানান, এই ছবির কারণেই গ্রামে তিনি আলাদা সম্মান পেতে শুরু করেন। আগে যাঁরা তাকে চিনতেন না, তাঁরাই পরে তাঁকে সম্মান দিতে শুরু করেন। তিনি বলেন, যখন তাঁর বাবা তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করেছিলেন, তখনই তিনি সত্যিকারের সাফল্যের অনুভূতি পান।
ছবিতে আর কারা ছিলেন?
‘জঙ্গল’ ছবিতে রাজপাল যাদবের পাশাপাশি ফরদিন খান, সুনীল শেট্টি, উর্মিলা মাতোন্ডকর, সুশান্ত সিং এবং মকরন্দ দেশপান্ডে-র মতো অভিনেতারা অভিনয় করেছিলেন। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন রাম গোপাল বর্মা। এটি রাম গোপাল বর্মার সঙ্গে সুনীল শেট্টির প্রথম কাজ ছিল। রাজপাল যাদব এই ছবির জন্য ‘সানসুই স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ড’-এ সেরা নেগেটিভ অভিনেতার পুরস্কারও পেয়েছিলেন।
বাজেট ও বক্স অফিস আয়
boxofficeindia.com-এর তথ্য অনুযায়ী, ‘জঙ্গল’ ছবির বাজেট ছিল প্রায় ৪.৭৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ছবিটি বক্স অফিসে প্রায় ১৩.৫১ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। যদিও ছবিটি বক্স অফিসে গড়পড়তা ফলাফল করে। IMDb-তে ছবিটির রেটিং ৬.১। আপনি যদি রাজপাল যাদবের একেবারে ভিন্ন রূপ দেখতে চান, তাহলে ‘জঙ্গল’ অবশ্যই দেখতে পারেন। ছবিটি ইউটিউবেও উপলব্ধ।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।