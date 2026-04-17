    Rajpal Yadav: শ্যাম্পু তো দূর, চুলে জলও লাগাননি! এই বলি-সিনেমায় নেতিবাচক চরিত্রে কাজ করে রাজপাল পেয়েছিলেন অ্যাওয়ার্ড

    Rajpal Yadav Negative Role: প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে রাজপাল যাদবের ছবি 'ভূত বাংলা'। ছবিতে রাজপাল যাদবকে আরও একবার তাঁর কমেডি দিয়ে আপনাকে হাসতে দেখা যাবে। তবে আজ আমরা আপনাকে রাজপাল যাদবের একটি ছবির কথা বলছি যেখানে তিনি একটি নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।  

    Apr 17, 2026, 16:21:05 IST
    By Tulika Samadder
    Rajpal Yadav Negative Role: রাজপাল যাদবকে বলিউডের অন্যতম সেরা কমেডিয়ান হিসেবেই ধরা হয়। একের পর এক ছবিতে নিজের দুর্দান্ত কমেডি দিয়ে তিনি দর্শকদের মন জয় করেছেন। তবে অনেকেই জানেন না, রাজপাল শুধু একজন ভালো কমেডিয়ানই নন, তিনি একজন অসাধারণ অভিনেতাও। কেরিয়ারের শুরুর দিকেই তিনি একটি ছবিতে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই অসাধারণ অভিনয় আজও প্রশংসিত। আমরা যে ছবির কথা বলছি, তার নাম জঙ্গল। এই ছবির জন্য রাজপাল যাদব টানা কয়েকদিন নিজের চুল পর্যন্ত ধোননি।

    রাজপাল যাদব। (PTI)
    কবে মুক্তি পেয়েছিল এই ছবি?

    ‘জঙ্গল’ ছবিটি ২০০০ সালে মুক্তি পায়। এই ছবিতে কাশ্মীরা শাহ-ও একটি নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। রাজপাল যাদব ছবিতে ‘সিপ্পা’ নামের এক জংলি আতঙ্কবাদীর চরিত্রে অভিনয় করেন। এই চরিত্রটিকেই তিনি নিজের কেরিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বলে মনে করেন।

    জংলি আতঙ্কবাদী জিতে নেয় দর্শকদের মন

    একটি সাক্ষাৎকারে রাজপাল যাদব জানিয়েছিলেন, ছবিটি মুক্তির এক বছর আগেও রাস্তায় কেউ তাকে চিনত না। কারণ ছবিতে তিনি একেবারে জংলি রূপে হাজির হয়েছিলেন এবং তার জন্য তিনি দাড়ি-চুল বড় করে রেখেছিলেন। IMDb-এর তথ্য অনুযায়ী, নিজের চরিত্রে পুরোপুরি ঢুকে যেতে তিনি টানা কয়েকদিন চুলে জল পর্যন্ত লাগাননি।

    গ্রামে পেয়েছিলেন বিশেষ সম্মান

    রাজপাল যাদব আরও এক সাক্ষাৎকারে জানান, এই ছবির কারণেই গ্রামে তিনি আলাদা সম্মান পেতে শুরু করেন। আগে যাঁরা তাকে চিনতেন না, তাঁরাই পরে তাঁকে সম্মান দিতে শুরু করেন। তিনি বলেন, যখন তাঁর বাবা তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করেছিলেন, তখনই তিনি সত্যিকারের সাফল্যের অনুভূতি পান।

    জঙ্গল ছবিতে রাজপাল যাদব। (Youtube Video Grab)
    ছবিতে আর কারা ছিলেন?

    ‘জঙ্গল’ ছবিতে রাজপাল যাদবের পাশাপাশি ফরদিন খান, সুনীল শেট্টি, উর্মিলা মাতোন্ডকর, সুশান্ত সিং এবং মকরন্দ দেশপান্ডে-র মতো অভিনেতারা অভিনয় করেছিলেন। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন রাম গোপাল বর্মা। এটি রাম গোপাল বর্মার সঙ্গে সুনীল শেট্টির প্রথম কাজ ছিল। রাজপাল যাদব এই ছবির জন্য ‘সানসুই স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ড’-এ সেরা নেগেটিভ অভিনেতার পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

    বাজেট ও বক্স অফিস আয়

    boxofficeindia.com-এর তথ্য অনুযায়ী, ‘জঙ্গল’ ছবির বাজেট ছিল প্রায় ৪.৭৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ছবিটি বক্স অফিসে প্রায় ১৩.৫১ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। যদিও ছবিটি বক্স অফিসে গড়পড়তা ফলাফল করে। IMDb-তে ছবিটির রেটিং ৬.১। আপনি যদি রাজপাল যাদবের একেবারে ভিন্ন রূপ দেখতে চান, তাহলে ‘জঙ্গল’ অবশ্যই দেখতে পারেন। ছবিটি ইউটিউবেও উপলব্ধ।

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

