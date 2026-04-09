Rajpal Yadav: ‘ছোটো পণ্ডিত’ পাল্টে দিয়েছিল জীবন, '১০ বছরের বাচ্ছারাও আমায়…', যা বললেন রাজপাল

Rajpal Yadav: ‘ছোটো পণ্ডিত’ পাল্টে দিয়েছিল জীবন, '১০ বছরের বাচ্ছারাও আমায়…', যা বললেন রাজপাল
Rajpal Yadav On Chota Pandit: রাজপাল যাদব সম্প্রতি তাঁর ‘ছোটো পণ্ডিত’ চরিত্রটি নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কীভাবে তাঁর এই চরিত্রটি মিম কালচারের অংশ হয়ে উঠেছে। রাজপাল যাদব শীঘ্রই অক্ষয় কুমারের সঙ্গে ‘ভূত বাংলা’ ছবিতে দেখা যাবে।
Rajpal Yadav On Chota Pandit: রাজপাল যাদব বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি ‘ভূত বাংলা’ নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন। রাজপাল যাদব একজন অসাধারণ অভিনেতা। তিনি অনেক ছবিতে এমন সব চরিত্রে অভিনয় করেছেন যা আজ মিম কালচারের অংশ। এই চরিত্রগুলির মধ্যে রাজপাল যাদবের ‘ছোটো পণ্ডিত’ চরিত্রটি সিনেমা প্রেমীদের থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। এবার রাজপাল যাদব তাঁর এই চরিত্রটি নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কীভাবে এই চরিত্রটি তাঁর জীবন বদলে দিয়েছে।
নিজের ছবিগুলো নিয়ে কী বললেন রাজপাল যাদব?
টাইমস নাউ-এর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে রাজপাল যাদব বলেছেন, কীভাবে তাঁর চরিত্রগুলি এখন মিম কালচারের অংশ হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, ‘গত ২০ বছর ধরে আমি যে ছবিগুলো করেছি, সেগুলো সোশ্যাল মিডিয়া এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছে। এখন এই প্রজন্মের অনেক বাচ্চার জন্য এগুলো আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান দর্শকদের পাশাপাশি আমি জেন-জি-এর অংশও হয়ে গেছি।’
‘ছোটো পণ্ডিত’ নিয়ে কী বললেন রাজপাল যাদব?
যখন রাজপাল যাদবকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ‘ছোটো পণ্ডিত’ চরিত্রটি কীভাবে তাঁর জীবন বদলে দিয়েছে? অভিনেতা উত্তর দিয়েছেন যে এটি এমন একটি চরিত্র যা সব পরিস্থিতিতেই মানানসই এবং বেমানান উভয়ই হতে পারে। রাজপাল যাদব বলেছেন, "আমরা যে সমাজে বাস করি, ‘ছোটো পণ্ডিত’ তার একটি ব্যঙ্গচিত্র। আমার মনে আছে চার্লি চ্যাপলিন একবার বলেছিলেন যে যদি আপনি আপনার জীবনের দুঃখ দেখিয়ে মানুষকে খুশি করেন, তবে এটি সবচেয়ে ভালো জিনিস। যদি আপনি অন্যদের দুঃখ দেন, তবে তা খারাপ। ‘ছোটো পণ্ডিত’ এমন একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ যা অনেক জিনিসের সঙ্গে মানানসই এবং বেমানান।'
রাজপাল যাদব বলেন যে সব বয়সের মানুষ ‘ছোটো পণ্ডিত’ চরিত্রটিকে ভালোবাসে। তিনি বলেছেন, ‘এখন ১০ বছরের বাচ্চারাও আমাকে চেনে, এবং ৭০ বছরের বেশি বয়সের লোকেরা আমাকে আশীর্বাদ করে। আমার মনে হয়, ‘ছোটো পণ্ডিত’ আমাকে আগামী ৭০ বছরের জন্য দর্শক জুটিয়ে দিয়েছে। আমি ভাবিনি যে মানুষের মধ্যে এই চরিত্রটি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। যখনই আমি কোথাও যাই, আমি ‘ছোটো পণ্ডিত’-এর ছবি এবং ক্ষুদ্র প্রতিরূপ দেখতে পাই।’
‘ছোটো পণ্ডিত’ চরিত্রটির কথা বললে, রাজপাল যাদবের এই চরিত্রটি অক্ষয় কুমারের ছবি ‘ভুল ভুলাইয়া’-তে দেখা গিয়েছিল। ছবিটি ২০০৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন প্রিয়দর্শন। ‘ভূত বাংলা’ও প্রিয়দর্শনই পরিচালনা করেছেন। ছবিটি ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
