ভুল পদক্ষেপের ফলে বিক্রি হয় বাড়ি, রাজুর পাশে তখন কেন দাঁড়াননি দাদা অনুপম?

ভুল পদক্ষেপের ফলে বিক্রি হয় বাড়ি, রাজুর পাশে তখন কেন দাঁড়াননি দাদা অনুপম?
বলিউড ইন্ডাস্ট্রির অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অনুপম খের। তবে তিনি যে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তার ধারে কাছেও যেতে পারেননি অনুপম খেরের ভাই রাজু খের। বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করলেও রাজু অনুপমের মতো প্রথম সারির অভিনেতাদের দলে নাম লেখাতে পারেননি।
বলিউড ইন্ডাস্ট্রির অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অনুপম খের। তবে তিনি যে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তার ধারে কাছেও যেতে পারেননি অনুপম খেরের ভাই রাজু খের। বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করলেও রাজু অনুপমের মতো প্রথম সারির অভিনেতাদের দলে নাম লেখাতে পারেননি। তবে ব্যক্তিগত জীবনে অনুপম এবং রাজুর মধ্যে সম্পর্ক ভীষণ ভালো ছিল কিন্তু এমন একটি সময় আসে যখন দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকে।
খুব সম্প্রতি রাজু জানান একটি টেলিভিশন প্রকল্পে প্রতারিত হওয়ার পর তিনি আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু সেই সময় তিনি ভেবেছিলেন আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়ার দরুন অনুপম তাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু অনুপমের ব্যবহার তাঁকে অবাক করে দেয়।
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রাজু জানান, একটি চ্যানেলের জন্য তিনি অনুষ্ঠান বানাতে গিয়ে নিজের বাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যে চ্যানেলের জন্য তিনি কাজ করেছিলেন সেটি রাতারাতি উধাও হয়ে যায়। এদিকে বাড়ি বিক্রি হওয়ার ফলে মাথার উপর ছাদ পর্যন্ত চলে যায় রাজুর। কিন্তু সেই সময় তিনি পাশে পাননি অনুপম খেরকে।
রাজু সিদ্ধার্থ কান্নানকে বলেন, 'একটা সময় ছিল যখন আমি খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা নতুন চ্যানেল আসছিল বলে আমি আমার বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিলাম, তাই অন্য জায়গায় একটা ফ্ল্যাট কিনেছিলাম। একটা নতুন চ্যানেল চালু হতে যাচ্ছিল, চুক্তিও সই হয়ে গিয়েছিল। আমিও 'লাইফ কে লিয়ে কুছ ভি করেগা' নামে একটা অনুষ্ঠান বানিয়েছিলাম। হঠাৎ জানতে পারলাম যে চ্যানেলটা উধাও হয়ে গেছে। ফ্ল্যাট বিক্রি করে পাওয়া টাকাটা আমি ওই অনুষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম যে আমার একটা প্রথম শ্রেণীর জীবন আছে, একটা ৪-বিএইচকে বাড়ি, পরিবারের জন্য সবকিছু গোছানো। আর তারপর, চ্যানেলটা উধাও হয়ে গেল এবং কী হলো তা কেউ জানত না... তাদের দরজায় শুধু একটা তালা ছিল।'
রাজু আরও বলেন, 'আমার আর কেউ ছিল না, আমি শুধু আমার দাদার সাথেই কথা বলতে পারতাম, এবং আমি ভেবেছিলাম সে আমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু সেই সময়ে, সেও কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। কারণটা ছিল যে, সে ওইসব অদ্ভুত ধরনের সিনেমা করতে চাইত না, সে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে চাইত। তাই আমার মনে হয়েছিল যে আমার দাদা আমাকে সাহায্য করেনি। 'সে তো করতে পারত,' সেই সময়ে আমার এটাই ভাবনা ছিল।'
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তবে রাজু স্বীকার করেন যে, যদিও তিনি আশা করেছিলেন অনুপম তাকে সাহায্য করবে, পরে তার দাদার একটি সাক্ষাৎকার পড়ার পর তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, যেহেতু অনুপম আর্থিকভাবে সফল, তাই তার নিজের কোনও সমস্যা নেই। রাজু অবশেষে বুঝতে পারেন যে অনুপমও নিজের সংগ্রামের সাথে লড়ছেন।
রাজু খের সম্পর্কে
রাজু খের একজন অভিনেতা এবং পরিচালক যিনি হিন্দি চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন। তিনি ১৯৯০-এর দশকে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন এবং 'গুলাম', 'জাঙ্গল', 'ওম জয় জগদীশ', 'শুটআউট অ্যাট ওয়াডালা', 'কৃষ ৩', 'ম্যায় তেরা হিরো', 'উঞ্চাই' এবং 'পাটনা শুক্লা'-র মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন।