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    'দাম্পত্য জীবনের সুখ…', ৬০ বছর বয়সে আমিরের তৃতীয় বিয়ের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে যা বললেন রাখি!

    আমির খান শীঘ্রই তাঁর প্রেমিকা গৌরী স্প্র্যাটকে বিয়ে করতে চলেছেন। আমিরের এই সিদ্ধান্তে অনেকেই অবাক হয়েছেন, কারণ তিনি ৬০ বছর বয়সে তৃতীয়বারের মতো বিয়ে করতে চলেছেন। এবার অভিনেত্রী রাখি গুলজার আমিরের এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

    Jun 7, 2026, 17:58:58 IST
    By Sayani Rana
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    আমির খান শীঘ্রই তাঁর প্রেমিকা গৌরী স্প্র্যাটকে বিয়ে করতে চলেছেন। আমির নিজেই নিশ্চিত করেছেন যে তিনি গৌরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পরবর্তী ধাপে পা রাখছেন। আমিরের এই সিদ্ধান্তে অনেকেই অবাক হয়েছেন, কারণ তিনি ৬০ বছর বয়সে তৃতীয়বারের মতো বিয়ে করতে চলেছেন। এবার অভিনেত্রী রাখি গুলজার আমিরের এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

    'দাম্পত্য জীবনের সুখ…', ৬০ বছর বয়সে আমিরের বিয়ের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে রাখি
    'দাম্পত্য জীবনের সুখ…', ৬০ বছর বয়সে আমিরের বিয়ের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে রাখি

    ভ্যারাইটি ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাখি বলেন, ‘ষাট বছর বয়সে বিয়ে করলে সমস্যা কী? রবার্ট ডি নিরো দুবার বিয়ে করেছেন এবং এখন টিফানি চেনের সঙ্গে সম্পর্কে আছেন, যার সঙ্গে ২০২৩ সালে তাঁর একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। আশি বছর বয়সে তাঁর সন্তান হয়েছিল। দাম্পত্য জীবনের সুখ বয়সের ওপর নির্ভর করে না।’

    রাখি আরও বলেন যে তিনি আমিরের সঙ্গে কখনও কাজ করেননি, কিন্তু তিনি জানেন যে আমির খুব ভালো একজন মানুষ। বিবাহবিচ্ছেদের পরেও আমির যেভাবে তাঁর দুই প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন, সেটাও তাঁর ভালো লাগে। এতেই বোঝা যায় তিনি কতটা ভালো মানুষ।

    আমির বিয়ের খবরটি নিশ্চিত করে বলেছেন, ‘আমি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করছি, তবে হ্যাঁ, বিয়ের খবরটি সত্যি। আগামী ৫ জুলাই আমাদের বিয়ে হবে।’

    জানা গিয়েছে, আমির ও গৌরীর বিয়েতে শুধুমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন। আমির, এর আগে বলেছিলেন যে এই মুহূর্তে তাঁর বিয়ের প্রয়োজন নেই, এখন বলছেন যে তিনি এবং গৌরী তাঁদের সম্পর্ককে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

    আমির খান তাঁর ৬০তম জন্মদিনে গৌরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান যে, তাঁরা বেশ কিছুদিন ধরেই একসঙ্গে আছেন এবং একে অপরকে নিয়ে সুখী আছেন।

    আমিরকে শেষবার জেনেলিয়া ডি'সুজার সঙ্গে 'সিতারে জমিন পর' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। ছবিটি সুপারহিট হয়েছিল। অভিনেতা হিসেবে আমির এখনও কোনও ছবির ঘোষণা না করলেও, তিনি বর্তমানে সানি দেওল এবং প্রীতি জিনতা অভিনীত 'বাল্টওয়ারা ১৯৪৭' ছবিটি প্রযোজনা করছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন রাজকুমার সন্তোষী।

    Home/Entertainment/'দাম্পত্য জীবনের সুখ…', ৬০ বছর বয়সে আমিরের তৃতীয় বিয়ের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে যা বললেন রাখি!
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