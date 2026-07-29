জেন জি নিয়ে ‘জেনারেশন গটর’ মন্তব্য! কঙ্গনাকে ‘ডাইনি’ সম্বোধন রাখি সাওয়ান্তের

জেন জি নিয়ে ‘জেনারেশন গটর’ মন্তব্য! কঙ্গনাকে ‘ডাইনি’ সম্বোধন রাখি সাওয়ান্তের
'জেন জি' পড়ুয়াদের আন্দোলন নিয়ে কঙ্গনা রানাউতের বিতর্কিত মন্তব্যের পর এবার তাঁর বিরুদ্ধে সরব হলেন রাখি সাওয়ান্ত। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করে কঙ্গনার রাজনৈতিক জীবন, নিরাপত্তা এবং ছাত্র আন্দোলন নিয়ে করা মন্তব্যকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন তিনি।
'জেন জি' পড়ুয়াদের আন্দোলন নিয়ে কঙ্গনা রানাওয়াতের বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক এখনও থামেনি। এবার সেই ইস্যুতেই কঙ্গনার বিরুদ্ধে সরব হলেন অভিনেত্রী রাখি সাওয়ান্ত। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে কঙ্গনার রাজনৈতিক জীবন, নিরাপত্তা এবং ছাত্র আন্দোলন নিয়ে তাঁর মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন রাখি।
ভিডিওতে রাখি বলেন, ‘আপনি সাংসদ হয়ে মানুষের জন্য কী করেছেন? যদি অন্য কোথাও গিয়ে নির্বাচন লড়েন, মানুষ আপনাকে ভোট দেবে না। কীভাবে আপনি আজ এই জায়গায় পৌঁছেছেন, সেটাই বুঝতে পারি না।’
এতেই থেমে থাকেননি রাখি। তিনি কঙ্গনার ছাত্র আন্দোলন নিয়ে করা মন্তব্যেরও সমালোচনা করেন। তাঁর কথায়, ‘আপনি দেশের মেয়েদের নিয়ে কী বলছেন? ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কী বলছেন? দেশের মানুষকে এভাবে অপমান করছেন কেন?’
এরপর কঙ্গনার নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রাখি। তিনি বলেন, ‘একা বেরিয়ে দেখান, যেমন আমরা বেরোই। সবসময় নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে ঘুরলে হবে না। তখন বুঝবেন দেশের তরুণদের শক্তি কতটা।’
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি দীর্ঘ পোস্টে কঙ্গনা রানাউত 'জেন জি' পড়ুয়াদের আন্দোলন নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ভাইরাল হওয়া কিছু ভিডিওর প্রসঙ্গ টেনে তিনি লেখেন, 'জীবনে এক জায়গায় এত কুৎসিত দৃশ্য কখনও দেখিনি। ওদের ভাষা, আচরণ এবং ব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণ্য।'
শুধু তাই নয়, আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে কঙ্গনা প্রশ্ন তোলেন, ‘এদের জন্ম দিচ্ছে কারা? এদের বড় করছে কারা?’ পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, ভারতের সংস্কৃতিতে ভদ্রতা ও সম্মানের মূল্য রয়েছে, কিন্তু এই ধরনের ভিডিয়ো দেখে তাঁর 'ডিজিটাল ডিটক্স' প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে।
এর পাশাপাশি কঙ্গনা আন্দোলনে অংশ নেওয়া তরুণ-তরুণীদের 'জেনারেশন গাটার' বলেও উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, এই প্রজন্মের অনেকেরই সমাজকে দেওয়ার মতো কিছু নেই এবং তারা পড়াশোনা বা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও ব্যর্থ। এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক, যার জেরে এবার প্রকাশ্যে কঙ্গনার বিরুদ্ধে মুখ খুললেন রাখি সাওয়ান্ত।
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