Rakul Preet Singh and Jackky Bhagnani: বিবাহিত হয়েও 'সিচুয়েশনশিপ'-এ আছেন রকুল-জ্যাকি! কতটা সুখী এই দম্পতি?

Rakul Preet Singh and Jackky Bhagnani: বিবাহিত হয়েও 'সিচুয়েশনশিপ'-এ আছেন রকুল-জ্যাকি! কতটা সুখী এই দম্পতি?
Rakul Preet Singh and Jackky Bhagnani: রকুল প্রীত সিং এবং জ্যাকি ভাগনানির বিয়ের ২ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিয়ের এত বছর পরও জ্যাকি জানালেন যে তাদের সম্পর্কটি 'সিচুয়েশনশিপ'।
Rakul Preet Singh and Jackky Bhagnani: রকুলপ্রীত সিং এবং জ্যাকি ভাগনানি বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি। তাদের জুটি দর্শকদের খুব পছন্দের। কিন্তু সম্প্রতি জ্যাকি বলেছেন যে রকুল-এর সাথে তাদের বিয়ের পরেও একটি 'সিচুয়েশনশিপ' সম্পর্ক রয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, রকুল যখন তার কোনও প্রাক্তন প্রেমিকার ফোন আসে, তখন তিনি কথা বলতে দ্বিধা করেন না।
জ্যাকি 'জিন্দাবাদ' ইউটিউব চ্যানেলে কথা বলতে গিয়ে বলেন, ‘আমরা একে অপরকে বলেছিলাম যে আমরা ২০-২১ বছরের নই। আমরা অনেক উত্থান-পতন দেখেছি। আমি একজন সুখী মানুষ এবং আমি চাই না কেউ আমার জীবনের শূন্যতা পূরণ করুক। আমি যদি এখন হতাশ থাকি, তবে আমার জীবনে যে কেউ আসুক না কেন, আমি হতাশই থাকব। আমরা একসাথেও বেশ খুশি।’
রকুল জানান যে তাঁরা একে অপরের জীবনের শূন্যস্থান পূরণ করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে জ্যাকি আমাকে ছুটি কাটাতে না নিয়ে গেলে আমি মন খারাপ করব। আমি নিজেও ছুটি কাটাতে যেতে পারি। আমার মনে হয় এর চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যা নিয়ে কথা বলা দরকার।
জ্যাকি বলেন, 'আমাদের সম্পর্ক 'সিচুয়েশনশিপ'। এই সময়ে জ্যাকি আরও বলেছেন যে তিনি এবং রকুল বিবাহিত, কিন্তু তিনি তাদের সম্পর্ককে 'সিচুয়েশনশিপ' বলেন। তিনি বলেন, রকুল এবং আমি বিবাহিত, কিন্তু আমরা 'সিচুয়েশনশিপ'-এ আছি। যদিও আমরা একে অপরের সঙ্গেই থাকতে চাই। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমি রকুল-এর সাথে যে কোনও বিষয়ে কথা বলতে পারি।
জ্যাকি আরও বলেন যে রকুল-এর সামনে যদি তার কোনও প্রাক্তন প্রেমিকার ফোন আসে, তবে তিনি ফোন ধরতে দ্বিধা করেন না। তিনি তার স্ত্রী-র কাছ থেকে কিছু লুকান না। রকুল এবং জ্যাকি ৩ বছর ধরে একে অপরকে ডেট করেছেন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ তারা বিয়ে করেছেন। তারা গোয়ায় একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে বিয়ে করেছিলেন যেখানে পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। তারা শিখ এবং সিন্ধি রীতি মেনে বিয়ে করেছিলেন।
এই তারকা দম্পতির পেশাগত জীবনের কথা বলতে গেলে, জ্যাকি একজন অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু কয়েকটি ছবি করার পর তার সিনেমাগুলো চলেনি, তাই তিনি প্রযোজক হয়ে যান। তিনি 'সরবজিৎ', 'ওয়েলকাম টু নিউ ইয়র্ক', 'কুলী নম্বর ১', 'বেওয়াচ', 'মিশন রংবাজ', 'গণপথ' এবং 'বড় মিয়াঁ ছোট মিয়াঁ'-এর মতো ছবি প্রযোজনা করেছেন।
অন্যদিকে রকুল-এর কথা বললে, তিনি শেষবার ২০২২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দে দে প্যার দে ২' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। এখন তিনি 'পতি পত্নী অউর ও' ছবিতে আয়ুষ্মান খুরানা, সারা আলি খান এবং ভামিকা গাব্বির সাথে দেখা যাবে।