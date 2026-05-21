Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Rakul Preet Singh: ‘সম্পর্কে যদি বিশ্বাসটাই না থাকে…’., জ্যাকি সিচুয়েশনশিপ মন্তব্যের পর প্রতারণা নিয়ে মুখ খুললেন রাকুল

    স্বামী জ্যাকি ভাগনানির 'সিচুয়েশনশিপ' মন্তব্যের পরে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন স্ক্যানারে চলে এসেছে। এবার সম্পর্কে প্রতারণা নিয়ে বোমা ফাটালেন রাকুল প্রীত সিং। 

    May 21, 2026, 07:00:11 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সম্পর্কে বিশ্বাস কতটা জরুরি, তা নিয়ে একেক জনের দৃষ্টিভঙ্গি একেক রকম। তবে বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং-এর কাছে সম্পর্কের সমীকরণটা ভীষণ সরল কিন্তু একই সাথে বেশ কড়া। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সম্পর্কে ‘প্রতারণা’ বা ঠকানো নিয়ে নিজের স্পষ্ট মতামত জানালেন তিনি। কোনো রকম রাখঢাক না রেখে অভিনেত্রী সাফ জানিয়ে দিলেন, জীবনটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং পার্টনারের ওপর নজরদারি চালানোর মতো ফালতু সময় তাঁর কাছে একদমই নেই!

    ‘সম্পর্কে যদি বিশ্বাসটাই না থাকে…’., জ্যাকি সিচুয়েশনশিপ মন্তব্যের পর প্রতারণা নিয়ে মুখ খুললেন রাকুল
    ‘সম্পর্কে যদি বিশ্বাসটাই না থাকে…’., জ্যাকি সিচুয়েশনশিপ মন্তব্যের পর প্রতারণা নিয়ে মুখ খুললেন রাকুল

    ‘জীবনটা অনেক বড়, গোয়েন্দাগিরি করতে আসিনি’:

    সাক্ষাৎকারে রাকুল প্রীতকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সম্পর্কে যদি কোনও একজন পার্টনার অন্যজনকে ধোঁকা দেয় বা প্রতারণা করে, তবে তা কীভাবে সামলানো উচিত? এর জবাবে মিষ্টি হেসে অথচ অত্যন্ত দৃঢ় গলায় রাকুল বলেন, “দেখুন, জীবনটা অত্যন্ত দীর্ঘ (Life is too long)। আমার এত বড় জীবনে কারুর পেছনে গোয়েন্দাগিরি করার বা ‘ও কার সাথে চ্যাট করছে’, ‘কোথায় যাচ্ছে’— এই সব নজরে রাখার মতো সময় ও মানসিকতা আমার নেই। সম্পর্কে যদি বিশ্বাসটাই না থাকে, তবে সেই সম্পর্কের কোনো মানে হয় না।”

    বিশ্বস্ততা একটা চয়েস, জোর করে হয় না:

    অভিনেত্রী মনে করেন, সম্পর্কে সততা বা বিশ্বস্ততা কোনো জোর খাটানোর বিষয় নয়, এটা সম্পূর্ণ মানুষের নিজস্ব পছন্দের ওপর নির্ভর করে। রাকুলের কথায়, ‘আমি বিশ্বাস করি, কেউ যদি আপনাকে সত্যিই ভালোবাসে এবং সম্পর্কে থাকতে চায়, তবে সে বিশ্বস্ত থাকবেই। আর যার ধোঁকা দেওয়া স্বভাব, তাকে আপনি হাজার চোখে চোখে রাখলেও সে ঠিক উপায় খুঁজে নেবে। তাই কাউচ পটেটো হয়ে পার্টনারের ওপর সন্দেহ করার চেয়ে নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখা বেশি জরুরি।’

    টিনসেল টাউনে খুশির হাওয়া রাকুলের জীবনে:

    ব্যক্তিগত জীবনে প্রযোজক-পরিচালক জ্যাকি ভগনানির সাথে চুটিয়ে সংসার করছেন রাকুল প্রীত। গোয়ায় রূপকথার মতো বিয়ের পর তাঁদের সুখী গৃহকোণ প্রায়শই নজর কাড়ে নেটপাড়ার। আর সেই কারণেই বোধহয় সম্পর্কের গভীরতা এবং বোঝাপড়া নিয়ে রাকুলের এমন পরিণত ও বাস্তবসম্মত মন্তব্য নেটিজেনদের মন ছুঁয়ে গেছে।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Rakul Preet Singh: ‘সম্পর্কে যদি বিশ্বাসটাই না থাকে…’., জ্যাকি সিচুয়েশনশিপ মন্তব্যের পর প্রতারণা নিয়ে মুখ খুললেন রাকুল
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes