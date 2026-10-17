‘রামায়ণ’-এ শূর্পণখার চরিত্রে রকুল প্রীত সিং, রণবীর-যশ-সাইকে নিয়ে কী বললেন অভিনেত্রী?

‘রামায়ণ’-এ শূর্পণখার চরিত্রে রকুল প্রীত সিং, রণবীর-যশ-সাইকে নিয়ে কী বললেন অভিনেত্রী?
দীপাবলিতে মুক্তি পেতে চলেছে নীতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’-এর প্রথম পর্ব। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে ছবির দ্বিতীয় ট্রেলার, যা দর্শকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেয়েছে। এবার ছবিতে শূর্পণখার চরিত্রে অভিনয় করা রকুল প্রীত সিং মুখ খুললেন রণবীর কাপুর, যশ ও সাই পল্লবীর অভিনয় নিয়ে।
দীপাবলিতে মুক্তি পেতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘রামায়ণ’। সম্প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে এসেছে ছবির দ্বিতীয় ট্রেলার, যা দর্শকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেয়েছে। এবার এই ছবি নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী রকুল প্রীত সিং। নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এই ছবিতে শূর্পণখার চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। ছবির পাশাপাশি সহ-অভিনেতা রণবীর কাপুর, যশ ও সাই পল্লবীর অভিনয়েরও প্রশংসা করেছেন অভিনেত্রী। সেই সঙ্গে বেঙ্গালুরুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের কথাও জানিয়েছেন তিনি।
বেঙ্গালুরু কেন বিশেষ রকুলের কাছে?
‘বলিউড হাঙ্গামা’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বেঙ্গালুরু নিয়ে নিজের অনুভূতির কথা জানান রকুল। অভিনেত্রীর কথায়, ‘বেঙ্গালুরু আমার কাছে ভীষণ বিশেষ। আমার প্রথম ছবি এখানেই হয়েছিল। সেই সময় আমি নিজেও জানতাম না যে সত্যিই অভিনয় করতে চাই কি না। কিন্তু এই শহর থেকে আমি প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি। তাই বেঙ্গালুরু আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
রণবীর, যশ ও সাই পল্লবীকে নিয়ে কী বললেন রকুল?
‘রামায়ণ’-এর পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি এবং প্রযোজক নমিত মালহোত্রারও প্রশংসা করেছেন রকুল। এই ছবির অংশ হতে পেরে তিনি যে অত্যন্ত খুশি, তা-ও জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
রকুলের কথায়, ‘এই পরিকল্পনার অংশ হতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। রামায়ণ-এর অংশ হতে পেরে আমি ভীষণ খুশি, কারণ এই কাহিনি আমাদের সকলের খুব কাছের। আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই, আশা করি আপনাদের সকলের ছবিটি ভালো লাগবে এবং আপনারা আমাদের অনেক ভালোবাসা দেবেন। এই ছবির পিছনে প্রচুর পরিশ্রম রয়েছে। সাই, রণবীর, যশ—প্রত্যেকেই অসাধারণ অভিনয় করেছেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।’
‘রামায়ণ’-এ কারা কোন চরিত্রে অভিনয় করছেন?
নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এই ছবিতে রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর। সাই পল্লবীকে দেখা যাবে সীতার ভূমিকায়, যশ অভিনয় করছেন রাবণের চরিত্রে। হনুমানের ভূমিকায় রয়েছেন সানি দেওল এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে অভিনয় করছেন রবি দুবে। এ ছাড়াও ছবিতে রয়েছেন রকুল প্রীত সিং, কাজল আগরওয়াল, অরুণ গোভিল, লারা দত্ত, কুণাল কাপুর-সহ একাধিক অভিনেতা।
কবে মুক্তি পাবে ‘রামায়ণ’?
দুটি পর্বে তৈরি হচ্ছে ‘রামায়ণ’। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ছবির প্রথম পর্ব চলতি বছরের দীপাবলিতে এবং দ্বিতীয় পর্ব আগামী বছরের দীপাবলিতে মুক্তি পাওয়ার কথা। ছবিটি প্রযোজনা করছেন নমিত মালহোত্রা।
৪০০০ কোটি টাকার বাজেটে তৈরি ‘রামায়ণ’?
ভারতীয় সিনেমার অন্যতম বৃহৎ বাজেটের ছবি হিসেবে আলোচনায় রয়েছে ‘রামায়ণ’। প্রযোজক নমিত মালহোত্রার বক্তব্য অনুযায়ী, ছবির দুই পর্ব মিলিয়ে মোট বাজেট প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা। বিপুল বাজেট, তারকাখচিত অভিনয় এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার—সব মিলিয়ে ছবিটি ঘিরে দর্শকদের প্রত্যাশা তুঙ্গে।
প্রথমে ‘রামায়ণ’-এ অভিনয় করতে রাজি ছিলেন না রণবীর!
রণবীর কাপুর নিজেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, প্রথমে ‘রামায়ণ’-এ অভিনয় করতে তিনি রাজি ছিলেন না। তাঁর মনে হয়েছিল, রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের প্রতি যথাযথ সুবিচার করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে তাঁর সংশয় ছিল।
তবে মেয়ে রাহার জন্মের পর তাঁর ভাবনায় পরিবর্তন আসে। রণবীরের কথায়, এটি তাঁর জীবনের এক মধুর সমাপতন। এরপর থেকেই রামের চরিত্রে অভিনয় করার বিষয়ে তিনি আরও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এবার পর্দায় রামের ভূমিকায় রণবীর দর্শকদের কতটা মন জয় করতে পারেন, সেটাই দেখার।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More