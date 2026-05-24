Jasprit Bumrah-Ram Charan: জসপ্রীত বুমরাহ ‘ফুটবলার’, আলটপকা মন্তব্য রাম চরণের! আত্মপক্ষ সমর্থনে কী বললেন?
দক্ষিণী সুপারস্টার অভিনেতা রাম চরণ জসপ্রীত বুমরাহকে ‘ফুটবলার’ বলে অভিহিত করেছিলেন। এবার একটি টুইটে ভারতীয় ক্রিকেটারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন দক্ষিণী অভনেতা।
ভারতীয় ক্রিকেটার জসপ্রীত বুমরাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন দক্ষিণী সুপারস্টার অভিনেতা রাম চরণ। রাজামৌলির ছবি আরআরআর-এ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করা রামচরণ বর্তমানে তাঁর সিনেমা 'পেড্ডি'র প্রচার করছেন এবং ভোপালে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি জসপ্রীত বুমরাহকে ফুটবলার বলে অভিহিত করে বসেন। প্রসঙ্গত, এই একই অনুষ্ঠানে ভোপালের জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে, তিনি তাঁদের বিহারের মানুষ বলে অভিহিত করেন।
একদিকে যেমন রাম চরণের কথা শুনে দর্শকরা হাসতে শুরু করেন, অন্যদিকে ইনস্টাগ্রামে তাঁর এই ক্লিপ থেকে প্রচুর মিম তৈরি হতে শুরু করে। এখন রাম চরণ একটি এক্স পোস্ট করে বুমরাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন যে, তিনি মাঝে মাঝে নাম ভুলে যান।
কী লিখেছেন রাম চরণ তাঁর টুইটে? দক্ষিণী সুপারস্টার রাম চরণ তাঁর এক্স পোস্টে লিখেছেন, ‘ওফ... মাঝে মাঝে নাম ভুলে যাই। নাম নিয়ে বিভ্রান্তির জন্য জসপ্রীত বুমরাহজির কাছে ক্ষমা চাইছি। বিশাল ভিড় এবং উত্তেজনার মধ্যে এটি সত্যিই একটি বাজে ভুল ছিল। আমি আপনাকে অনেক সম্মান করি এবং আপনার খেলার বড় ভক্ত। আপনি যখন ধারাবাহিকভাবে ব্যাটসম্যানদের ব্যাকফুটে ঠেলে দেন, তখন প্রত্যেক ভারতীয় আপনাকে নিয়ে গর্ব বোধ করেন।’
রাম চরণের টুইট নিয়ে ভক্তদের প্রতিক্রিয়া মিশ্র। কেউ কেউ এই টুইটের কমেন্ট সেকশনেই মিমগুলি ভাগ করে নিতে থাকেন, অন্যরা অবশ্য পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছেন এবং লিখেছিলেন, ‘মাঝে মাঝে সত্যিই এরকম ঘটে’!
রাম চরণ এখন তাঁর ছবি 'পেড্ডি'র প্রচার করছিলেন, সেখানে শচীন টেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।
সেখানে তাঁর আগে শচীন টেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। রাম চরণ এই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত উত্তরই দিয়েছেন। কিন্তু যখন যশপ্রীত বুমরাহর কথা ওঠে, তখন রাম চরণ একটু হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। আর কোনো কারণে, বুমরাহর নাম কোনো ফুটবলারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে পারেন তিনি। 'পেড্ডি' ছবিতে রাম চরণ এমন একজন ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি প্রতিটি খেলায় পারদর্শী এবং আজ অবধি কেউ তাকে হারাতে পারেননি। ছবির ট্রেলার শুরু হয় এই দৃশ্য দিয়ে, যেখানে বোমান ইরানি বলেছেন, খেলা বদলাচ্ছে, কিন্তু এখানে প্রিয় খেলোয়াড় বদলাচ্ছে না।
ছবির তারকা কাস্ট সম্পর্কে কথা বললে, রাম চরণ 'পেড্ডি' ছবিতে প্রধান চরিত্রে এবং জাহ্নবী কাপুরকে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন দিব্যেন্দু শর্মা ও বোমান ইরানি। ছবিটি ৪ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।