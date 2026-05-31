    Ram Charan: রাজনীতির জন্য ছেড়েছেন অভিনয়, নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রামচরণ

    Ram Charan: রাম চরণ সম্প্রতি তার আসন্ন সিনেমা 'পেড্ডি'র একটি ইভেন্টে অভিনেতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠা বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বিজয়ের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি তাঁর উপর গর্বিত।

    May 31, 2026, 19:40:42 IST
    By Swati Das Banerjee
    Ram Charan: বিজয় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর অনেক সেলিব্রিটি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিজয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার জন্য তাঁর অভিনয় কেরিয়ার ত্যাগ করেছেন। এবার বিজয়ের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ বার্তা দিলেন রাম চরণ।

    বিজয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রামচরণ
    রাম চরণ বলেন, ‘আমি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাতে চাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয় গারু তার কেরিয়ার ত্যাগ করেছেন যাতে তিনি মানুষের সেবা করতে পারেন। এমন একজন সফল ব্যক্তির জন্য আমার গর্ব হচ্ছে। আমি তামিলনাড়ু এবং বিজয় স্যার উভয়কেই অভিনন্দন জানাতে চাই।’

    উল্লেখ্য, বিজয় এন টি রামা রাও, এম জি রামাচন্দ্রন এবং জে জয়ললিতার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন যারা প্রথমে অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন এবং পরে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন।

    বিজয়ের শেষ সিনেমা এখনও মুক্তি পায়নি:

    বিজয়ের শেষ সিনেমা 'জন নায়কন' ছিল যার শুটিং তিনি সম্পন্ন করেছেন। তবে এটি এখনও মুক্তি পায়নি। সিনেমাটি ৯ জানুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, তবে সিবিএফসি থেকে শংসাপত্র না পাওয়ায় এতে দেরি হয়েছে। সিনেমাটিতে বিজয়ের সঙ্গে মমিতা বাইজু, পূজা হেগড়ে এবং ববি দেওলও আছেন। বিজয় চেয়েছিলেন যে এই সিনেমাটি আগে মুক্তি পাক, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

    এপ্রিল মাসে লিক হয়েছে সিনেমাটি:

    এপ্রিল মাসে সিনেমাটি অনলাইনে লিক হয়ে গিয়েছিল, যার জন্য নির্মাতারা সতর্কতা দিয়েছিলেন যে সমস্ত ভিডিও লিক করা হলে তারা আইনগত পদক্ষেপ নেবেন। শুধু তাই নয়, এই মামলায় সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট ৬ জনকে গ্রেফতারও করেছে। সিনেমাটি কবে মুক্তি পাবে: বলা হচ্ছে যে সিনেমাটি এখন ১৯ জুন মুক্তি পাবে। তবে এই বিষয়ে কোনো অফিসিয়াল নিশ্চিতকরণ আসেনি।

    রাম চরণের 'পেড্ডি':

    রাম চরণের সিনেমা 'পেড্ডি' সম্পর্কে কথা বললে, এটি পরিচালনা করেছেন বুচি বাবু সানা। সিনেমাটিতে রাম চরণের সঙ্গে জাহ্নবী কাপূর, শিবা রাজকুমার, জগপতি বাবু, দিভ্যেন্দু এবং বোমান ইরানি রয়েছেন। এ আর রহমান সংগীত পরিচালনা করেছেন। সিনেমাটি ৪ জুন মুক্তি পাবে।

