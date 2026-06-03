Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    তিন সন্তানের বাবা হিসেবে কী কী দায়িত্ব পালন করেন রাম চরণ ? 'আমি ওদের খাওয়াই…', যা বললেন নায়ক

    অভিনেতা রাম চরণ বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি ‘পেদ্দি’-র প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই অভিনেতা পিতৃত্ব নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি সন্তানের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল একজন অভিভাবক এবং মজা করে এও বলেছেন যে, তাঁর স্ত্রী উপাসনা কোনিডেলা হলেন বাড়ির ‘বস’।

    Jun 3, 2026, 12:00:12 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অভিনেতা রাম চরণ বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি ‘পেদ্দি’-র প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন। সম্প্রতি টাইমস নাউ-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই অভিনেতা পিতৃত্ব নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি সন্তানের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল একজন অভিভাবক এবং মজা করে এও বলেছেন যে, তাঁর স্ত্রী উপাসনা কোনিডেলা হলেন বাড়ির ‘বস’।

    তিন সন্তানের বাবা হিসেবে কী কী দায়িত্ব পালন করেন রাম চরণ? জানালেন অভিনেতা
    তিন সন্তানের বাবা হিসেবে কী কী দায়িত্ব পালন করেন রাম চরণ? জানালেন অভিনেতা

    এক কন্যা ও যমজ সন্তানের বাবা রাম তাঁর সন্তানদের সঙ্গে নিজের বন্ধন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেন, ‘আমি নিজেকে একজন ভালো বাবা বলব কি না, তা জানি না, তবে আমি সব কাজেই সক্রিয়ভাবে অংশ নিই। আমি ওদের খাওয়াই, ঘুম পাড়াই। কারা প্রায় প্রতি রাতেই আমার সঙ্গে ঘুমায়, ডায়াপার বদলানো ছাড়া অন্য সব বাবারা যা যা করে, আমিও তাই করি। যখন সেটা করতে হয়, আমি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই।’

    তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়েও কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, ‘সাধারণত, উপাসনাই বাড়িতে বস, আমাদের এমনটাই বলতে শেখানো হয়। আমাদের সব কিছুই বেশ স্বতঃস্ফূর্ত, একজন অভিনেতার জীবন খুব স্বতঃস্ফূর্ত – আপনি জানেন না আপনি কোথায় আছেন, কত রাত পর্যন্ত কাজ করছেন, বা কখন ঘুম থেকে উঠছেন। বাবা-মা বা জীবনসঙ্গীর সঙ্গে একটি বাড়িতে জীবন পরিকল্পনা করে যাপন করা কঠিন। এর নেপথ্যে অনেক মানিয়ে চলার ব্যাপার থাকে।’

    রাম এবং উপাসনা একই স্কুলে পড়তেন, কিন্তু স্কুল শেষ হওয়ার পর তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বহু বছর পর হায়দ্রাবাদে তাঁদের আবার দেখা হয়। তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় এবং একসময় তাঁরা প্রেমে পড়েন। ২০১১ সালের ডিসেম্বরে তাঁরা বাগদান সারেন। ২০১২ সালের জুন মাসে হায়দ্রাবাদে এক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

    ২০২৩ সালের জুন মাসে তাঁদের মেয়ের জন্ম হয়। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে রাম ও উপাসনার ঘরে যমজ সন্তান—এক পুত্র ও এক কন্যা আসে এবং তাঁরা তাদের নাম রাখেন শিব রাম কোনিডেলা ও অনবীরা দেবী কোনিডেলা।

    রাম পেদ্দির মুক্তির অপেক্ষায়। বুচি বাবু সানা দ্বারা পরিচালিত, ছবিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন জাহ্নবী কাপুর, শিব রাজকুমার, দিব্যেন্দু এবং জগপতি বাবু।

    বৃদ্ধি সিনেমাসের ব্যানারে ভেঙ্কটা সতীশ কিলারু প্রযোজিত, আইভি এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে ঈশান সাক্সেনা সহ-প্রযোজিত এবং মৈত্রী মুভি মেকার্স ও সুকুমার রাইটিংস পরিবেশিত 'পেদ্দি' ছবিটি ৪ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

    Home/Entertainment/তিন সন্তানের বাবা হিসেবে কী কী দায়িত্ব পালন করেন রাম চরণ ? 'আমি ওদের খাওয়াই…', যা বললেন নায়ক
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes