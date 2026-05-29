    Ram Charan: দেখা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, কী কথা হয়েছিল? জানালেন রাম চরণ নিজেই

    Ram Charan: রাম চরণ তার আসন্ন সিনেমা নিয়ে উত্তেজিত। তিনি জাহ্নবী কাপুরের সাথে সিনেমা প্রচারে ব্যস্ত। এখন একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, পিএম মোদীর সাথে সাক্ষাতের সময় কী আলোচনা হয়েছিল।  

    May 29, 2026, 22:02:09 IST
    By Swati Das Banerjee
    Ram Charan: অভিনেতা রাম চরণ গত বছর দিল্লিতে আসার সময় পিএম মোদীর সাথে সাক্ষাতের কথা আলোচনা হয়েছিল। তখন জানা যায়নি, তাদের মধ্যে আসলে কী আলোচনা হয়েছিল। রাম চরণ শুধু ছবিগুলি শেয়ার করে একটি অনুষ্ঠানের সম্পর্কে লিখেছিলেন।

    দেখা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে

    বৃহস্পতিবার একটি প্রচারমূলক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, পিএম-এর সাথে কিসের উপর আলোচনা হয়েছিল। সে সময় তার সিনেমা পেড্ডির প্রস্তুতি চলছিল। পিএম সে সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী ছিলেন। পেড্ডি ৪ জুন মুক্তি পাচ্ছে।

    পিএম মোদী জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘পেড্ডি কিসের গল্প?’ রাম চরণ জাহ্নবী কাপুরের সাথে তার আসন্ন সিনেমা পেড্ডির প্রচারে ব্যস্ত আছেন। দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানের জন্য আসায় পিএম মোদীর সাথে পুরানো সাক্ষাতের উল্লেখ হয়।

    রাম চরণ বলেন, 'গতবার আমি দিল্লিতে আসলে আমাদের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী সাথে সাক্ষাত করেছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পেড্ডি কিসের গল্প। আমি বলেছিলাম, এটি একটি উন্নত ভারত ও গ্রামগুলিকে শক্তিশালী করার গল্প। তখন মোদীজি পশ্চিমবঙ্গের একটি গল্প বলেছিলেন, যেখানে কয়েক দশক আগে একটি ছোট গ্রামের একজন ফুটবলার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। আজ সেই গ্রামের ৮৫ জন ফুটবল খেলে।'

    রাম চরণ সিনেমাটির সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'দক্ষিণে আমরা যে সিনেমাগুলি তৈরি করছি তা আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গভীরে সংযুক্ত। এগুলি শহরের উপর নয় বরং গ্রাম ও টাউনশিপের পরিবেশে। ভারতে আমাদের আর্কারি দলের অনেক উপজাতীয় খেলোয়াড় রয়েছে, কারণ তাদের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে সেই ক্ষমতা থাকে। ভালো লাগে যখন গ্রামের এ ধরনের ট্যালেন্টকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।'

    পেড্ডির গল্প কী?

    পেড্ডি একটি আবেগময় স্পোর্টস ড্রামা। এটি একটি তরুণের গল্প, যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। সে কুস্তি, স্প্রিন্টিং ও ক্রিকেটের মতো অনেক খেলায় দক্ষ। পেড্ডির জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকলে এলাকার প্রভাবশালীদের সমস্যায় পড়তে হয়। পেড্ডি তার সম্মানের জন্য লড়াই করে।

    গত বছর রাম চরণ একটি পোস্ট করে লিখেছিলেন, ‘বিশ্বের প্রথম আর্কারি প্রিমিয়ার লীগের সাফল্যের জন্য সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। পিএম-এর দিকনির্দেশনা এবং খেলাধুলার জন্য তাঁর উন্মাদনা আমাদের আর্কারি ঐতিহ্যকে বিশ্বজুড়ে সংরক্ষণ এবং প্রচারে সাহায্য করবে।’

