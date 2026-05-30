‘ওঁর সাফল্যে খুব ভয় পেয়েছে…’, রণবীর সিংয়ের 'ব্যান' প্রসঙ্গে সরব হলেন রামগোপাল বর্মা!

‘ওঁর সাফল্যে খুব ভয় পেয়েছে…’, রণবীর সিংয়ের 'ব্যান' প্রসঙ্গে সরব হলেন রামগোপাল বর্মা!
কিছুদিন আগে 'ডন ৩' ছেড়ে দেওয়ার জন্য রণবীর সিংকে FWICE ব্যান করে। এই বিষয়ে অনেক তারকা রণবীরকে সমর্থন করেন, এবং এবার চলচ্চিত্র নির্মাতা রামগোপাল বর্মা এই বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। রাম গোপালের মতে, রণবীরকে নয়, FWICE-কেই ব্যান করা উচিত। রামগোপাল আরও বলেন যে এই তথাকথিত নিষেধাজ্ঞা একটি বিরাট তামাশায় পরিণত হবে।
রামগোপাল কী বলেছিলেন?
রামগোপাল বলেছেন যে, 'FWICE কোনও আদালত বা আইনি বিচার ব্যবস্থা নয়, এটা বড়জোর একটা সাজানো আদালত যা মনে করে ন্যায়বিচার দিচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে এটা আইনি নিয়ম ও ন্যায্যতাকে অসম্মান করে। তিনি আরও লিখেছেন যে, ‘নামের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা ভবিষ্যতে ফেডারেশনের জন্য একটি বড় তামাশায় পরিণত হবে।’
এরপর রামগোপাল লেখেন, ‘এর কারণ হল, এই সিদ্ধান্তটি প্রায়শই আগে থেকেই গোপন বৈঠকে একদল লোক নিয়ে থাকে, যাদের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে এবং যারা রণবীর সিংয়ের বিপুল সাফল্যে খুব ভয় পেয়েছে। এতে FWICE-এর একটি বড় জনসংযোগ বিপর্যয় হবে।’
রামগোপাল বলেছেন যে রণবীরের উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, এবং রণবীরের মতো তারকাদের মাধ্যমেই FWICE-এর লক্ষ লক্ষ কর্মী ক্ষমতায়নের সুযোগ পায়। রণবীর সিং-এর মতো তারকারাই মানুষকে থিয়েটারের টিকিট কিনতে উৎসাহিত করেন, FWICE নয়। রণবীরের মতো তারকাদের কারণেই এই ইন্ডাস্ট্রি এবং WICE-এর অস্তিত্ব রয়েছে।
অবশেষে, রামগোপাল লিখেছেন, ‘সকলের প্রতি আমার পরামর্শ হল, অপ্রয়োজনীয় শোরগোলে অতিরিক্ত মনোযোগ দেবেন না। এটা কেবল দুই পক্ষের মধ্যে একটি দেওয়ানি বিবাদ।’
রণবীরের 'ডন ৩' মামলাটি কী?
উল্লেখ্য যে, ২০২৩ সালে ফারহান আখতার এবং 'ডন ৩'-এর নির্মাতারা ঘোষণা করেছিলেন যে ছবিটি আসছে এবং এতে প্রধান চরিত্রে থাকবেন রণবীর সিং। প্রথম দুটি পর্ব থেকে শাহরুখ খানের সরে যাওয়ার পর, তৃতীয় পর্বের জন্য রণবীরকে নেওয়া হয়েছিল। তবে, পরে খবর আসে যে রণবীর আর ছবিটির অংশ নন এবং তিনি সরে যাওয়ায় নির্মাতাদের ৪৫ কোটি টাকা (প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন ডলার) ক্ষতি হয়েছে।
কাজের সূত্রে, রণবীরকে 'প্রলয়' ছবিতে দেখা যাবে। এই ছবিটি পরিচালনা করবেন জয় মেহতা। এছাড়াও শোনা যাচ্ছে যে তিনি আদিত্য চোপড়ার সঙ্গে একটি ছবি করবেন। তবে, এ বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।
