Ram Gopal Varma: ‘যদি দাউদ ইব্রাহিম না থাকত…’, কেন আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রতি কৃতজ্ঞ রাম গোপাল?
Ram Gopal Varma: সম্প্রতি রামগোপাল ভার্মা জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর একটি বই দাউদ ইব্রাহিমকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি বলেন যে প্রকাশকরা দাউদের নাম সরিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর রামগোপাল ভার্মা বলেন যে তাঁর রুজি-রুটি দাউদের জন্যই চলছে।
Ram Gopal Varma: ১৯৯০-এর দশক ছিল চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেই সময় চলচ্চিত্র জগতের মানুষদের আন্ডারওয়ার্ল্ড থেকে হুমকি ফোন আসত, গুলি চলত এবং ইন্ডাস্ট্রিতে ভয়ের পরিবেশ ছিল। এবার বলিউডের এই সময়কে স্মরণ করে পরিচালক রামগোপাল ভার্মা জানান যে তিনি কখনও আন্ডারওয়ার্ল্ড থেকে হুমকির ফোন পাননি। তিনি আরও দাবি করেছেন যে গ্যাংস্টাররা তাঁর 'সত্য' এবং 'কোম্পানি' ছবি দুটি খুব পছন্দ করেছিল।
দাউদ ইব্রাহিম সম্পর্কে কী বললেন রামগোপাল ভার্মা?
ফিল্মফেয়ারের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে রামগোপাল ভার্মা জানান যে তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'গানস অ্যান্ড থাইস' দাউদ ইব্রাহিমকে উৎসর্গ করেছিলেন, কিন্তু প্রকাশকরা তার নাম সরিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলেন, 'আমি আমার বইটি দাউদ ইব্রাহিমকে উৎসর্গ করেছিলাম, কিন্তু প্রকাশকরা তার নাম সরিয়ে দিয়েছিল। যদি দাউদ ইব্রাহিম না থাকত, আমি আমার দুটি আইকনিক ছবি 'সত্য' এবং 'কোম্পানি' তৈরি করতে পারতাম না। আমি তাকে আমার বই উৎসর্গ না করে কী করতাম? আমি আমার রুজি-রুটি তার জন্যই উপার্জন করছি।'
রামগোপাল ভার্মা আরও জানান, তিনি আন্ডারওয়ার্ল্ডের কাছ থেকে কখনও হুমকির ফোন পাননি। তিনি বলেন, 'আমিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলাম যাকে কখনও হুমকির ফোন আসেনি, কারণ তারা 'সত্য' এবং 'কোম্পানি' পছন্দ করেছিল। আমি এক অর্থে তাদের সোলমেট হয়ে গিয়েছিলাম।'
'সত্য' ছবিটি ১৯৯৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি মুম্বই আন্ডারওয়ার্ল্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। ছবিটি অনুরাগ কাশ্যপ এবং সৌরভ শুক্লা লিখেছিলেন। ছবিতে মনোজ বাজপেয়ী (ভিখু মাহাত্রে), জে.ডি. চক্রবর্তী (সত্য), উর্মিলা মাতোন্ডকর (বিদ্যা), সৌরভ শুক্লা (কাল্লু মামা) এবং পরেশ রাওয়াল (ইন্সপেক্টর খান্ডিলকর) এর মতো অভিনেতারা অভিনয় করেছিলেন। 'সত্য'-এর IMDb রেটিং ৮.৩। আপনি এই ছবিটি সনি লিভ বা অ্যামাজন প্রাইমে দেখতে পারেন।
রামগোপাল ভার্মার 'কোম্পানি' ছবিটি ২০০২ সালে মুক্তি পেয়েছিল। এই ছবিটি আন্ডারওয়ার্ল্ডের ডি-কোম্পানি এবং দাউদ ইব্রাহিম-ছোট राजन-এর মধ্যে বিবাদের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। ছবিটি জয়দীপ সাহানি লিখেছিলেন। এই ছবিতে অজয় দেবগন (মালিক), বিবেক ওবেরয় (চন্দু), মোহনলাল (আইপিএস শ্রীনিবাসন), মনীষা কৈরালা (সরোজ), এবং অন্তরা মালি-এর মতো অভিনেতারা অভিনয় করেছিলেন। এই ছবির IMDb রেটিং ৭.৯। আপনি এই ছবিটি জি৫ বা প্রাইম ভিডিওতে দেখতে পারেন।
Home/Entertainment/Ram Gopal Varma: ‘যদি দাউদ ইব্রাহিম না থাকত…’, কেন আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রতি কৃতজ্ঞ রাম গোপাল?