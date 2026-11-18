Javed Akhtar: ‘ভারতের সব ধর্মের মানুষের রক্তে রাম রয়েছেন, তিনি জীবনযাপনের আদর্শ’, বললেন ‘নাস্তিক’ জাভেদ আখতার!
'সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, ভারতের প্রতিটি মানুষের রক্তে রাম রয়েছেন!’ নাস্তিক পরিচয় সত্ত্বেও ভগবান রামকে ‘জীবনযাপনের আদর্শ’ বলে প্রশংসা জাভেদ আখতারের, রণবীরের ‘রামায়ণ’ নিয়ে কী বললেন?
বরাবরই স্পষ্টবাদী এবং যেকোনো বিষয়ে খোলামেলা মতামত দেওয়ার জন্য পরিচিত বর্ষীয়ান গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতার। নিজেকে ‘নাস্তিক’ বলে পরিচয় দেওয়া এই লেখক মাঝেমধ্যেই তাঁর মন্তব্যের জেরে সোশাল মিডিয়ায় চর্চার কেন্দ্রে উঠে আসেন। সম্প্রতি মুম্বইয়ের একটি অনুষ্ঠানে ভগবান রাম এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাঁর প্রভাব নিয়ে এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে ফের শিরোনামে এলেন জাভেদ আখতার। তাঁর কথায়, কোনো মানুষ যে ধর্মেরই অনুসারী হোন না কেন, ভারতের প্রতিটি মানুষের রক্তেই রাম রয়েছেন।
‘স্বদেশ’-এর গান বনাম নতুন ‘রামায়ণ’-এর গান— জাভেদের রসিক উত্তর:
মুম্বইয়ের ওই অনুষ্ঠানে জাভেদ আখতারকে প্রশ্ন করা হয়, শাহরুখ খানের ‘স্বদেশ’ ছবিতে তাঁর লেখা ভজন ‘পল পল হ্যায় ভারি’-র একটি লাইন— ‘মন সে রাবণ জো নিকলে, রাম উসকে মন মে হ্যা’— মানুষের মনে যে গভীর ছাপ ফেলেছিল, সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ‘রামায়ণ’ ছবির গানগুলো কেন তেমন প্রভাব ফেলতে পারল না?
প্রথমে নিজের চেনা রসবোধে হাসতে হাসতে জাভেদ জবাব দেন, ‘এর খুব সহজ উত্তর হলো, আমি একজন ভালো লেখক। তাই আমার লেখা লাইন মানুষের মন ছুঁয়ে যায়। এতে সমস্যা কোথায়?’ তাঁর এই মজার উত্তরে উপস্থিত সকলেই হেসে ওঠেন।
‘রাম কেবল একজন ব্যক্তি নন, তিনি জীবনযাপনের এক আদর্শ’:
রসিকতার পর বিষয়টির গভীরতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবদুর রহিম খান-ই-খানার একটি দোহা উদ্ধৃত করেন জাভেদ আখতার। এরপর ভগবান রামকে ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, ‘রাম কেবল একজন মানুষের নাম নয়। রাম একটি ভাবনা, রাম একটি নৈতিকতা, রাম জীবনযাপনের একটি পদ্ধতি এবং কিছু বিশেষ নৈতিক মূল্যবোধের প্রতীক। আমার এই কথা শুনে হয়তো অনেকেই অসন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু ভারতের প্রতিটি মানুষের রক্তে রাম রয়েছেন— তাঁর ধর্ম বা মাজহাব যাই হোক না কেন, তাঁর রক্তে রাম বর্তমান। তিনি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নন, তার চেয়ে অনেক বড়। তিনি জীবন যাপনের এক পথ।’
রণবীর কাপুরের ‘রামায়ণ’ ও মেয়ে জোয়া আখতারের প্রতিক্রিয়া:
অনুষ্ঠানে জাভেদ আখতারের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তিনি রণবীর কাপুর অভিনীত সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ‘রামায়ণ’ ছবিটি দেখেছেন কি না। উত্তরে জাভেদ জানান, তিনি নিজে এখনও ছবিটি দেখার সুযোগ পাননি, তবে তাঁর মেয়ে (পরিচালক জোয়া আখতার) ছবিটি দেখেছেন এবং ভীষণ প্রশংসা করেছেন। মজার ছলে জাভেদ যোগ করেন, তাঁর মেয়ে সহজে কারও প্রশংসা করেন না— এমনকি আজ পর্যন্ত নিজের বাবারও প্রশংসা করেননি! তাই জোয়ার ভালো লেগেছে মানে ছবিটি নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে।
এদিকে, জাভেদ আখতারের এই ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই সোশাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। একদল নেটিজেন তাঁর এই উদার ও গভীর চিন্তার প্রশংসা করলেও, অন্য একাংশ তাঁর ‘নাস্তিক’ পরিচয় নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More