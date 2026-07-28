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    ‘অসুস্থ বাবার মৃত্যুর পরিকল্পনায় পাশে ছিলাম’,বিস্ফোরক রাম কাপুর! কী মাশুল গুণছেন গত ৫ বছর ধরে?

    ক্যানসার আক্রান্ত বাবার ইচ্ছেকে সম্মান জানিয়ে তাঁর মৃত্যুর পরিকল্পনায় পাশে ছিলেন রাম। এর জেরে গত ৫ বছর ধরে মা ও বোন সম্পর্ক রাখেনি তাঁর সঙ্গে। কান্নাভেজা স্বীকারোক্তি রাম কাপুরের।

    Published on: Jul 28, 2026, 13:00:32 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    রিয়্যালিটি শো 'লক আপ'-এর রুদ্ধশ্বাস চূড়ান্ত পর্বে টিকে থাকার লড়াইয়ে এবার ফাঁস হলো বলিপাড়ার প্রখ্যাত অভিনেতা রাম কাপুরের জীবনের সবচেয়ে বড় ও মর্মান্তিক রহস্য। সহ-প্রতিযোগী হর্ষদ চোপড়ার সিদ্ধান্তের জেরে নিজের জীবনের সেই অন্ধকার ও সংবেদনশীল অধ্যায়টি সবার সামনে তুলে ধরতেই সেটের পরিবেশ হয়ে উঠল এক্কেবারে থমথমে। চোখের জলে ভাসলেন হাউসের প্রতিযোগী থেকে শুরু করে নেটপাড়ার দর্শকরাও। ক্যানসার আক্রান্ত নিজের জন্মদাতা বাবাকে ইচ্ছা মৃত্যুর পথ বেছে নিতে সাহায্য করেছিলেন রাম! আর সেই চরম সিদ্ধান্তের মাশুল হিসেবে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওঁর সাথে কোনো রকম যোগাযোগ রাখেন না মা এবং বোন।

    ‘অসুস্থ বাবার মৃত্যুর পরিকল্পনায় পাশে ছিলাম’,বিস্ফোরক রাম কাপুর! কী মাশুল গুণছেন গত ৫ বছর ধরে?
    ‘অসুস্থ বাবার মৃত্যুর পরিকল্পনায় পাশে ছিলাম’,বিস্ফোরক রাম কাপুর! কী মাশুল গুণছেন গত ৫ বছর ধরে?

    'আমাকে একা মরতে দিও না', সিঙ্গাপুর থেকে ফোনের সেই করুণ বার্তা

    রাম জানান, তাঁর বাবার ৬৩ বছর বয়সে প্রথম অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার (Pancreatic Cancer) ধরা পড়েছিল। ১৮টি কেমোথেরাপির পর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন এবং পরবর্তী ১০ বছর দারুণ জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু ৭৩ বছর বয়সে কোভিডের লকডাউনের সময়ে সিঙ্গাপুরে আবার তাঁর শরীরে ক্যানসার ফিরে আসে। চিকিৎসকরা ফের চিকিৎসার প্রস্তাব দিলেও তাঁর বাবা আর এই যন্ত্রণাদায়ক লড়াই চালাতে চাননি।

    অভিনেতার কথায়, তাঁর বাবা অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ছোটবেলা থেকেই ওঁর সাথে বাবার প্রায়শই মতবিরোধ হতো। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্তে সিঙ্গাপুর থেকে স্ত্রী গৌতমীর ফোনে রামের সাথে যোগাযোগ করেন অভিনেতার বাবা। রামকে তিনি জানান, তিনি আর কেমোর যন্ত্রণা সহ্য করতে চান না, বরং শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চান। তবে আইসিইউ-তে একা মরতে তাঁর ভয় লাগছিল। রামকে তিনি স্পষ্ট বলেন, 'আমায় শান্তিতে চলে যেতে সাহায্য করো, আমায় একা ছেড়ে দিও না।'

    আইসিইউ-তে বাবার হাত ধরে থাকা এবং পাঁচ বছরের পারিবারিক বিচ্ছেদ

    বাবার এই শেষ আবদার ফেলতে পারেননি রাম। বাবার ইচ্ছেকে সম্মান দিতে কোনোরকম চিকিৎসা না চালিয়ে, স্রেফ বাবার হাত ধরে আইসিইউ-তে পাশাপাশি বসে থেকেছেন তিনি, যাতে বাবা কোনো ভয় না পেয়ে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন। বাবার ইচ্ছানুসারে সেই দিনই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছিলেন রাম।

    তবে রামের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি অভিনেতার মা ও বোন। ওনাদের না জানিয়ে বাবাকে মৃত্যুপথে সাহায্য করার অপরাধে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে রামের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তারা। তবে রামের স্পষ্ট বক্তব্য, বাবার কষ্ট না বাড়িয়ে ওঁর জীবনের শেষ ইচ্ছা পূরণ করা একজন সন্তানের হিসেবে ওঁর করা অন্যতম সেরা কাজ ছিল। এই ঘটনার পর মৃত্যু নিয়ে ওঁর মনের সমস্ত ভয় চিরতরে কেটে গিয়েছে।

    শো জুড়ে কান্নার রোল, নেটপাড়ায় তোলপাড়

    রামের এই করুণ ও সংবেদনশীল স্বীকারোক্তি শুনে সেটে কান্নায় ভেঙে পড়েন সহ-প্রতিযোগী হর্ষদ চোপড়াও, যিনি নিজেও ক্যানসারে নিজের মাকে হারিয়েছেন। শো-এর সমস্ত প্রতিযোগীরা একজোট হয়ে এসে জড়িয়ে ধরেন রামকে। ফারহা খান ও রীতেশ দেশমুখ পরিচালিত এবং নেটফ্লিক্সে সম্প্রচারিত এই বিতর্কিত রিয়্যালিটি শো-এর মঞ্চে রাম কাপুরের এই গোপন সত্যি এখন নেটপাড়ার সবচেয়ে চর্চিত ও আবেগঘন বিষয় হয়ে উঠেছে।

    তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তার বাবার ক্যান্সার প্রায় নিরাময় হয়ে গেছে এবং তিনি 73 বছর বয়স পর্যন্ত একটি ভাল জীবনযাপন করেছিলেন। রাম আরও বলেন, "যখন তার ক্যান্সার পুনরায় ছড়িয়ে পড়ে, ডাক্তাররা তাকে বলেছিলেন, 'এটি খারাপ, তবে আপনি দশ বছর আগে এত ভাল সাড়া দিয়েছিলেন যে আমরা আবার সবকিছু করব এবং সেরাটির আশা করব। এখন আমার বাবা একজন ধনী মানুষ ছিলেন, একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু আমি সবসময় আমার নিজের জীবন যাপন করতে চেয়েছিলাম। আমি তার সংস্থায় যোগদানের পরিবর্তে অভিনেতা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সুতরাং আমার বাবা এবং আমি কখনই একসাথে ছিলাম না; আমরা সবসময় লড়াই করেছি। রাম আরও বলেন, "যখন তাঁর ক্যান্সার পুনরায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন তিনি সিঙ্গাপুরে ছিলেন এবং এটি কোভিডের সময়। সবকিছু লকডাউনে ছিল। তিনি গৌতমীকে ডেকে বললেন, 'আমি রামের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমরা ফোনে কথা বলতে শুরু করলাম। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি আর এর সাথে লড়াই করতে চান না এবং পরিবর্তে শান্তিপূর্ণভাবে মরতে চান। তবে তিনি একা এটি করতে ভয় পেয়েছিলেন এবং অন্য কেউ জানতে চান না। কোনো কারণে তিনি অনুভব করেছিলেন যে তার আমাকে দরকার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আমাকে মরতে সাহায্য করতে পারবে? স্পষ্টতই, আমার প্রতিক্রিয়া অন্য কারও মতোই ছিল। কিন্তু তিনি আমাকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে আমি যদি এটি না করি তবে তিনি একাই মারা যাবেন। তিনি আমাকে কোনো বিকল্প দেননি'। অভিনেতা প্রকাশ করেছিলেন যে তার বাবা তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তার সিদ্ধান্তের কথা কাউকে বলবেন না এবং তাকে আইসিইউতে একা না রেখে যেতে বলেছিলেন। রাম আরও বলেন, "কেউ জানত না যে কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না। তিনি কেবল চেয়েছিলেন যে আমি তার হাত ধরে তাকে যেতে সহায়তা করি। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমি এটি করব, তবে আমি জানতাম না যে আমি যথেষ্ট শক্তিশালী হব কিনা। কোনওরকমে সে জানত যে রাম এটা করতে পারে। তিনি একা থাকতে ভয় পেতেন, কিন্তু তিনি মরতে ভয় পেতেন না। তিনি বলেন, 'আমি চাই না আমার জানাজায় কেউ কাঁদুক। যদি আমি মারা যাই তবে আমি চাই তুমি সেদিনই আমাকে দাহ কর। কোনওভাবে, আমি তার হাত ধরে রেখেছিলাম এবং প্রতিদিন আমি তাকে যেতে সাহায্য করতাম। আমার মা এবং আমার বোন এখনও আমার সাথে কথা বলে না। পাঁচ বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেছে। তবে আমি মনে করি এটি একটি শিশু তাদের পিতামাতার জন্য করতে পারে এমন সেরা কাজগুলির মধ্যে একটি। রাম ভাগ করে নিয়েছিলেন যে মৃত্যুকে এত ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করা জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছিল। তিনি বলেছিলেন যে এটি তাকে বুঝতে পেরেছিল যে মৃত্যুর ভয় পাওয়ার কিছু নেই এবং তার বাবার মৃত্যুর পরেই তিনি সত্যই তার জীবনযাপন শুরু করেছিলেন। রাম তার রহস্য ফাঁস করার পরপরই পুরো লক আপ হাউস আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। হর্ষদ ক্যান্সারে তার মাকে হারানোর কথাও স্মরণ করেছিলেন। এরপরে প্রতিযোগীরা রামের চারপাশে জড়ো হন এবং আবেগময় মুহুর্তের পরে তাকে জড়িয়ে ধরেন। ফারাহ খান এবং রিতেশ দেশমুখ দ্বারা হোস্ট করা লক আপ সম্পর্কে, লক আপ সেলিব্রিটি প্রতিযোগীদের কারাগারের মতো পরিবেশে রাখে, যেখানে তারা এলিমিনেশনের মুখোমুখি হওয়ার সময় শারীরিক এবং মানসিকভাবে দাবিদারক কাজগুলিতে প্রতিযোগিতা করে। উচ্ছেদ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য, প্রতিযোগীদের প্রায়শই গভীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা প্রকাশ করতে হয়। শোটি নেটফ্লিক্সে শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার রাত 8 টায় স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/‘অসুস্থ বাবার মৃত্যুর পরিকল্পনায় পাশে ছিলাম’,বিস্ফোরক রাম কাপুর! কী মাশুল গুণছেন গত ৫ বছর ধরে?
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