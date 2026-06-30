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    টিভিতে স্বামীকে চুমু খেতে দেখে কি করেছিলেন স্ত্রী? গোপন কথা ফাঁস করলেন রাম

    সম্প্রতি লক আপ: সচ ইয়া সাজা-র একটি পর্বে অভিনেতা রাম কাপুর পর্দায় অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করার পর তা ব্যক্তিগত জীবনে কতটা প্রভাব ফেলেছিল সেই বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, তার স্ত্রী তাকে অন্য মহিলার সঙ্গে চুম্বনরত অবস্থাতে দেখে কী প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন।

    Jun 30, 2026, 21:48:06 IST
    By Swati Das Banerjee
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    সম্প্রতি লক আপ: সচ ইয়া সাজা-র একটি পর্বে অভিনেতা রাম কাপুর পর্দায় অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করার পর তা ব্যক্তিগত জীবনে কতটা প্রভাব ফেলেছিল সেই বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, তার স্ত্রী তাকে অন্য মহিলার সঙ্গে চুম্বনরত অবস্থাতে দেখে কী প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন।

    টিভিতে স্বামীকে চুমু খেতে দেখে কি করেছিলেন স্ত্রী?
    টিভিতে স্বামীকে চুমু খেতে দেখে কি করেছিলেন স্ত্রী?

    যখন রামকে প্রশ্ন করা হয় যে স্বামীকে অন্য মহিলার সঙ্গে চুম্বনরত অবস্থায় দেখে স্ত্রীর কেমন প্রতিক্রিয়া হয় সেই প্রশ্নের উত্তরে রাম বলেন, আমরা আমাদের স্ত্রীকে কথাটা সুরক্ষিত এবং নিরাপদ রাখতে পারি সেটা আমাদের দায়িত্ব। আমি পর্দায় তিনবার তিনজন ভিন্ন অভিনেত্রীকেই চুমু খেয়ে ছিলাম কিন্তু তিন বারই আমার স্ত্রীর কোনও অসুবিধা হয়নি। ও সানন্দে ব্যাপারটা গ্রহণ করেছিল কারণ আমার উপর ওর বিশ্বাস রয়েছে।

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    রাম আরও বলেন, আমি যখন ভারতীয় টেলিভিশনে প্রথম চুমু খাওয়ার রেকর্ড করেছিলাম তখন আমার স্ত্রী আমাকে বলেছিলেন যে তিনি আমাকে নিয়ে কতটা গর্বিত। ওর স্বামী ইতিহাসে প্রথম অন স্ক্রিন চুমু খেয়েছে, তাতে ও যথেষ্ট গর্ববোধ করেছিল।

    ২০১১ সালে একতা কাপুরের জনপ্রিয় সনি টিভি শো 'বড়ে আচ্ছে লাগতে হ্যায়'-তে রাম কাপুর এবং সাক্ষী তানওয়ারের চুম্বন দৃশ্যটি সম্প্রচারিত হওয়ার পর ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রধান জুটি রাম ও প্রিয়ার বিয়ের পরের এই দৃশ্যটিকে ভারতীয় টেলিভিশনে প্রধান চরিত্রদের মধ্যে প্রথম দীর্ঘ ঠোঁটে ঠোঁট মেলানো চুম্বন দৃশ্যগুলোর একটি হিসেবে ব্যাপকভাবে গণ্য করা হয়। এমন এক সময়ে যখন হিন্দি টেলিভিশনে এই ধরনের অন্তরঙ্গ দৃশ্য বিরল ছিল, তখন এই দৃশ্যটি ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয় এবং গণমাধ্যমের ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করে।

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    রাম কাপুর এবং গৌতমী কাপুর সম্পর্কে

    ২০০০-এর দশকের শুরুতে 'ঘর এক মন্দির' টেলিভিশন শো-এর সেটে রাম ও গৌতমীর পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে তাদের বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণত হয় এবং ২০০৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দম্পতির দুটি সন্তান রয়েছে—এক কন্যা, সিয়া, এবং এক পুত্র, আক্স। তারা প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ঝলক শেয়ার করেন এবং তাদের খুনসুটিপূর্ণ খুনসুটি প্রায়শই ভক্তদের মন জয় করে নেয়।

    Home/Entertainment/টিভিতে স্বামীকে চুমু খেতে দেখে কি করেছিলেন স্ত্রী? গোপন কথা ফাঁস করলেন রাম
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