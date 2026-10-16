রামানন্দ সাগরের ‘রামায়ণ’-এ রাম, সীতা, রাবণ ও হনুমানের পারিশ্রমিক কত ছিল?
১৯৮৭ সালে সম্প্রচারিত রামানন্দ সাগরের ‘রামায়ণ’ আজও দর্শকদের মনে বিশেষ জায়গা ধরে রেখেছে। রামের চরিত্রে অরুণ গোভিল থেকে শুরু করে সীতার ভূমিকায় দীপিকা চিখলিয়া, লক্ষ্মণ, রাবণ ও হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করা তারকারা সেই সময় কত টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন? জানলে চমকে যাবেন!
১৯৮৭ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয়েছিল রামানন্দ সাগরের ‘রামায়ণ’। এরপর থেকে রামায়ণকে কেন্দ্র করে একাধিক সিনেমা ও টেলিভিশন ধারাবাহিক তৈরি হয়েছে। কিন্তু দর্শকদের মনে রামানন্দ সাগরের ‘রামায়ণ’ যে জায়গা করে নিয়েছিল, তা আজও অন্য কোনও প্রযোজনা ছিনিয়ে নিতে পারেনি। সেই সময়ের অন্যতম ব্যয়বহুল টেলিভিশন ধারাবাহিক ছিল এটি। এই ধারাবাহিকে অভিনয়ের জন্য তারকারাও পেয়েছিলেন মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, রাবণ ও হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করা শিল্পীরা কত টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন, তা জেনে নেওয়া যাক।
এক একটি পর্ব তৈরিতে খরচ হত লক্ষ লক্ষ টাকা
ইন্ডিয়া টুডের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেই সময় ‘রামায়ণ’-এর প্রতিটি পর্ব তৈরি করতে খরচ হত প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। এই ধারাবাহিক তৈরির আগে রামানন্দ সাগর নির্মাণ করেছিলেন ‘বিক্রম বেতাল’। সেটিও দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সেই সাফল্যের পর ‘রামায়ণ’-এর জন্য স্পনসর জোগাড় করা সহজ হয়।
‘বিক্রম বেতাল’-এর জনপ্রিয়তার পর রামানন্দ সাগরের ছেলে প্রেম সাগর স্পনসরশিপের জন্য কোলগেট এবং হিন্দুস্তান লিভারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দুই সংস্থাই রাজি হওয়ায় ভালো বাজেটে ‘রামায়ণ’ তৈরির পথ প্রশস্ত হয়। এর ফলে ধারাবাহিকের অভিনেতারাও পেয়েছিলেন উল্লেখযোগ্য পারিশ্রমিক।
রামের চরিত্রে অভিনয় করে কত টাকা পেয়েছিলেন অরুণ গোভিল?
‘রামায়ণ’-এ রামের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অরুণ গোভিল। তাঁর অভিনয় দর্শকদের মনে এতটাই গভীর প্রভাব ফেলেছিল যে, সেই সময় বহু মানুষ তাঁকে বাস্তব জীবনেও রামের অবতার বলে মনে করতেন। তাঁকে সামনে পেলে অনেকে পা ছুঁয়ে প্রণামও করতেন। আজও রামের চরিত্রের সঙ্গে অরুণ গোভিলের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে।
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রামের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অরুণ গোভিল পেয়েছিলেন প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। ১৯৮৭ সালের ৪০ লক্ষ টাকার মূল্য ২০২৬ সালে মুদ্রাস্ফীতির হিসাব অনুযায়ী আনুমানিক ৫.২৮ কোটি থেকে ৫.৫৩ কোটি টাকার সমান হতে পারে।
সীতার চরিত্রে অভিনয় করে কত পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন দীপিকা চিখলিয়া?
রামানন্দ সাগরের ‘রামায়ণ’-এ সীতার চরিত্রে অভিনয় করে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন দীপিকা চিখলিয়া। দর্শকদের একাংশ তাঁকে বাস্তব জীবনেও সীতার প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখতে শুরু করেছিলেন। ধারাবাহিকে তাঁর অভিনয় আজও দর্শকদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, সীতার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য দীপিকা পেয়েছিলেন ২০ লক্ষ টাকা। ২০২৬ সালের হিসাবে সেই অর্থের আনুমানিক মূল্য প্রায় ২.৮৩ কোটি টাকা।
রাবণের চরিত্রে অভিনয় করে কত টাকা পেয়েছিলেন অরবিন্দ ত্রিবেদী?
‘রামায়ণ’-এ রাবণের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মনে বিশেষ ছাপ ফেলেছিলেন অরবিন্দ ত্রিবেদী। এই চরিত্রের জন্য তিনি পেয়েছিলেন প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। বর্তমান সময়ের মূল্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালে সেই অর্থের পরিমাণ আনুমানিক ৪.২৪ কোটি টাকার সমান হতে পারে।
অরবিন্দ ত্রিবেদীর রাবণ হয়ে ওঠার নেপথ্যেও রয়েছে একটি মজার ঘটনা। কথিত আছে, তিনি রাবণের চরিত্রের জন্য অডিশন দিতে যাননি। বরং কেবটের চরিত্রের জন্য অডিশন দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর হাঁটাচলা দেখে রামানন্দ সাগর মনে করেন, রাবণের চরিত্রের জন্য উপযুক্ত অভিনেতাকে পেয়ে গিয়েছেন তিনি। এরপর অরবিন্দ ত্রিবেদীকেই রাবণের ভূমিকায় নির্বাচন করা হয়।
লক্ষ্মণ ও হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করে কত টাকা পেয়েছিলেন সুনীল লাহিড়ী ও দারা সিং?
‘রামায়ণ’-এ লক্ষ্মণের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সুনীল লাহিড়ী। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি পেয়েছিলেন ১৫ থেকে ১৮ লক্ষ টাকা। ২০২৬ সালের হিসাবে সেই অর্থের আনুমানিক মূল্য দাঁড়ায় ২.১২ কোটি থেকে ২.৫৪ কোটি টাকার মধ্যে।
অন্যদিকে, হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন দারা সিং। এই চরিত্রের জন্য তাঁর পারিশ্রমিক ছিল প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। বর্তমান সময়ের মূল্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালে সেই অর্থের পরিমাণ আনুমানিক ৪.৭৫ কোটি থেকে ৪.৮৯ কোটি টাকার সমান হতে পারে।
নতুন ‘রামায়ণ’ কি টেক্কা দিতে পারবে রামানন্দ সাগরের ধারাবাহিককে?
দূরদর্শনের অন্যতম জনপ্রিয় ধারাবাহিক হিসেবে আজও দর্শকদের মনে জায়গা ধরে রেখেছে রামানন্দ সাগরের ‘রামায়ণ’। এবার বড় বাজেটের নতুন ‘রামায়ণ’ সিনেমা ঘিরেও দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। নীতেশ তিওয়ারির পরিচালনায় তৈরি এই ছবিকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াও দেখা যাচ্ছে।
তবে নতুন ছবিকে ঘিরে আলোচনা চললেও অনেক দর্শকের মতে, রামানন্দ সাগরের ‘রামায়ণ’-এর জনপ্রিয়তা ও আবেগকে ছাপিয়ে যাওয়া সহজ হবে না। নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তি ও বড় বাজেটের উপস্থাপনা শেষ পর্যন্ত দর্শকদের মন জয় করতে পারে কি না, সেটাই এখন দেখার।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More