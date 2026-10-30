১৭ কোটির গণ্ডি পার রণবীরের ‘রামায়ণ’-এর অগ্রিম বুকিং! হিন্দি ভার্সনেই সিংহভাগ আয়, কোন শহরে টিকিটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি?

১৭ কোটির গণ্ডি পার রণবীরের ‘রামায়ণ’-এর অগ্রিম বুকিং! হিন্দি ভার্সনেই সিংহভাগ আয়, কোন শহরে টিকিটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি?
মুক্তির আগেই বক্স অফিসে ঝড় তোলার ইঙ্গিত দিচ্ছে রণবীর কাপুর অভিনীত ‘রামায়ণ’। প্রেক্ষাগৃহে আসার আগেই ছবির অগ্রিম বুকিং ১৭ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। হিন্দি সংস্করণের টিকিটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। তবে দেশের পাঁচটি বড় শহরের মধ্যে বুকিংয়ে সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি বেঙ্গালুরুতে।
মুক্তির আগেই বক্স অফিসে ঝড় তোলার ইঙ্গিত দিচ্ছে রণবীর কাপুর অভিনীত ‘রামায়ণ’। নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এই ছবির অগ্রিম টিকিট বুকিং ইতিমধ্যেই ১৭ কোটি টাকার গণ্ডি পার করেছে। সবচেয়ে বেশি চাহিদা দেখা যাচ্ছে হিন্দি সংস্করণের। অন্যদিকে, দেশের পাঁচটি বড় শহরের মধ্যে অগ্রিম বুকিংয়ে সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি হয়েছে বেঙ্গালুরুতে।
মুক্তির আর মাত্র ছয় দিন বাকি। তার আগেই অগ্রিম টিকিট বিক্রিতে নজরকাড়া সাফল্য পেল ‘রামায়ণ’। স্যাকনিল্কের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেশজুড়ে ৬,৭৮০টি শো থেকে ছবিটির অগ্রিম বুকিংয়ের মোট গ্রস আয় হয়েছে ১৭.০৮ কোটি টাকা। বিক্রি হয়েছে ৩.৩৩ লক্ষ টিকিট। ব্লক করা আসনের হিসাব বাদ দিলে আয় দাঁড়াচ্ছে ১৪.২৩ কোটি টাকা। সে ক্ষেত্রে টিকিট বিক্রির সংখ্যা ২.৭৪ লক্ষ। ব্লক করা আসন-সহ ছবির সামগ্রিক অকুপ্যান্সি ২১ শতাংশ, আর সেই আসন বাদ দিলে তা ১৮ শতাংশ।
স্যাকনিল্কের পরিসংখ্যান বলছে, ২৯ অক্টোবর সকাল ৬টার হিসাবের তুলনায় মাত্র দু'ঘণ্টায় ছবির অগ্রিম বুকিং বেড়েছে ১.৫২ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার প্রায় ১০ শতাংশ। একই সময়ে শোয়ের সংখ্যা ৬,৩৮২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬,৭৮০। নতুন করে যুক্ত হয়েছে ৩৯৮টি শো। পাশাপাশি বিক্রি হয়েছে আরও ৩৫,৫১৭টি টিকিট।
হিন্দি সংস্করণের দাপট, আয় প্রায় ১৪ কোটি
অগ্রিম বুকিংয়ের নিরিখে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে ছবির হিন্দি সংস্করণ। মোট অগ্রিম আয়ের প্রায় ৮৩ শতাংশই এসেছে হিন্দি ভার্সন থেকে। যার পরিমাণ ১৪.১৭ কোটি টাকা। কন্নড় সংস্করণ থেকে আয় হয়েছে ২.৩৬ কোটি টাকা, যা মোট আয়ের প্রায় ১৪ শতাংশ। তেলুগু সংস্করণের ঝুলিতে এসেছে ৪৯.৬৯ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, তামিল সংস্করণের অগ্রিম বুকিং থেকে আয় ৫.৪৯ লক্ষ টাকা।
শহরভিত্তিক হিসাবেও নজর কাড়ছে ছবির অগ্রিম টিকিট বিক্রি। ৩.০৫ কোটি টাকা বুকিং নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে দিল্লি-এনসিআর। এর মধ্যে ব্লক করা আসন থেকে এসেছে ২.৪৯ কোটি টাকা। মোট ৪১,১১৫টি টিকিট বিক্রি হয়েছে সেখানে। আগের দিনের তুলনায় বুকিং বেড়েছে ৬ শতাংশ।
অন্যদিকে, ২.৮৫ কোটি টাকা অগ্রিম আয় নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বেঙ্গালুরু। ব্লক করা আসনের হিসাব বাদ দিলে এই শহরে বুকিংয়ের পরিমাণ ২.৫৩ কোটি টাকা। মোট ৪৯,৫৭৯টি টিকিট বিক্রি হয়েছে। আগের দিনের তুলনায় বুকিং বেড়েছে ১৬ শতাংশ। দেশের পাঁচটি বড় শহরের মধ্যে বৃদ্ধির নিরিখে যা সর্বোচ্চ।
মুম্বইয়ে অগ্রিম বুকিং থেকে আয় হয়েছে ২.২৯ কোটি টাকা। ব্লক করা আসন বাদ দিলে সেই অঙ্ক ১.৭৫ কোটি। সেখানে ৩২,৯৫৩টি টিকিট বিক্রি হয়েছে। বুকিং বেড়েছে ৬ শতাংশ। হায়দরাবাদে ২৫,৫৯৩টি টিকিট বিক্রি করে আয় হয়েছে ৮৯.৩৫ লক্ষ টাকা, বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ। কলকাতায় ১২,৪৪৬টি টিকিট বিক্রি হয়েছে। অগ্রিম বুকিংয়ের পরিমাণ ৬৭.৮৫ লক্ষ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৯ শতাংশ বেশি।
মুক্তির আগে বাড়ছে শোয়ের সংখ্যা
দেশজুড়ে ছবির চাহিদা বাড়তে থাকায় প্রেক্ষাগৃহে শোয়ের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ানো হচ্ছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানেই ৬,৩৮২টি শো থেকে বেড়ে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৬,৭৮০-তে। অর্থাৎ মুক্তির আগেই দর্শকদের আগ্রহের কথা মাথায় রেখে বাড়ানো হচ্ছে ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।
লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রিমিয়ারের পর কী বলছেন দর্শকরা?
২৭ অক্টোবর লস অ্যাঞ্জেলেসে ছবিটির বিশ্ব প্রিমিয়ারের পর থেকেই দর্শক ও সমালোচকদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। নীতেশ তিওয়ারির এই বিশাল মাপের সিনেম্যাটিক উপস্থাপনা, আবহসঙ্গীত, অ্যাকশন দৃশ্য এবং অভিনেতাদের অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন অনেকেই। ভগবান রামের চরিত্রে রণবীর কাপুরের অভিনয় দেখে কয়েকজন দর্শকের চোখে জলও এসেছে বলে খবর। রাবণের চরিত্রে যশের অভিনয়ও প্রশংসা পেয়েছে। এমনকী ছবির দৃশ্যায়ন ও ব্যাপ্তির সঙ্গে ‘দ্য লর্ড অফ দ্য রিংস’-এরও তুলনা টেনেছেন কেউ কেউ। তবে সব প্রতিক্রিয়া একরকম নয়। কয়েকজনের মতে, ছবির বিশাল আয়োজন কখনও কখনও গল্পের আবেগকে ছাপিয়ে গিয়েছে।
‘রামায়ণ’ সম্পর্কে কয়েকটি কথা
ভারতীয় মহাকাব্য ‘রামায়ণ’-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে দু'টি পর্বের ছবি। প্রথম পর্বে রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর, সীতার ভূমিকায় সাই পল্লবী এবং রাবণের চরিত্রে যশকে দেখা যাবে। এছাড়াও হনুমানের ভূমিকায় সানি দেওল এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে অভিনয় করছেন রবি দুবে।
নমিত মালহোত্রার প্রাইম ফোকাস এবং ডিএনইজি-র সঙ্গে যৌথভাবে ছবিটি প্রযোজনা করছে যশের সংস্থা মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস। আগামী ৫ নভেম্বর দীপাবলি উপলক্ষে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ‘রামায়ণ: পার্ট ১’-এর। অন্যদিকে, দ্বিতীয় পর্বের মুক্তি প্রথমে ২০২৭ সালের দীপাবলিতে হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে ২০২৮ সালের দীপাবলিতে নির্ধারিত হয়েছে।
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