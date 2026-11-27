হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।
Ramayana Box Office: ২২তম দিনেও ঝড়! পুষ্পা ২-কে টপকে এবার বাহুবলী ২-এর রেকর্ড ভাঙার দৌড়ে রণবীরের ছবি ‘রামায়ণ’
বক্স অফিসে একের পর এক নজির গড়ছে নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ'। রণবীর কাপুরের রাম এবং যশের রাবণকে দর্শকদের ভালোবাসা ছবির ব্যবসায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মুক্তির তিন সপ্তাহ পেরিয়েও ছবির আয়ের গতি অব্যাহত। এবার প্রকাশ্যে এল ২২তম দিনের আয়। আর সেই অঙ্ক সামনে আসতেই নতুন করে চর্চায় ছবির বক্স অফিসের দৌড়।
Ramayana Box Office Collection Day 22: নীতেশ তিওয়ারির পরিচালনায় তৈরি 'রামায়ণ' মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে। ছবিতে রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর এবং রাবণের ভূমিকায় যশের অভিনয় দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছে। বিশেষ করে যশের লুক ও পর্দায় উপস্থিতি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। ৫ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল এই ছবি। তারপর থেকে একের পর এক বক্স অফিসের নজির গড়েছে ছবিটি। এবার মুক্তির ২২তম দিনের আয় প্রকাশ্যে এসেছে। তিন সপ্তাহ পেরিয়েও ছবির ব্যবসা যে থামার নাম নিচ্ছে না, তা স্পষ্ট।
তিন সপ্তাহ পেরিয়েও অব্যাহত 'রামায়ণ'-এর দাপট
মুক্তির প্রথম দিন থেকেই দর্শকদের আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে রণবীর কাপুর অভিনীত 'রামায়ণ'। প্রথম দিনে ছবিটি ভারতে ৬৪.৮৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। এরপরেও বক্স অফিসে ছবির দাপট বজায় রয়েছে। স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, মুক্তির ২২তম দিনে ছবিটি ৯.৬৫ কোটি টাকা আয় করেছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতে ছবির মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৯৯২.১০ কোটি টাকা।
ছবির সাফল্যের পিছনে রণবীর কাপুরের পাশাপাশি যশের অভিনয়ও বড় ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করছেন অনুরাগীরা। রামের চরিত্রে রণবীরকে দর্শক পছন্দ করেছেন ঠিকই, তবে রাবণের চরিত্রে যশের উপস্থিতিও বিশেষভাবে নজর কেড়েছে।
প্রতিদিনের আয়ের হিসাব ঘিরে চর্চা
মুক্তির পর থেকেই 'রামায়ণ'-এর বক্স অফিস সংগ্রহ নিয়ে নিয়মিত আলোচনা চলছে। প্রথম দিনের দুর্দান্ত ব্যবসার পর ছবিটি ধারাবাহিকভাবে বড় অঙ্কের আয় করেছে। ২২তম দিনের সংগ্রহও সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এবার নজর ছবির পরবর্তী দিনের ব্যবসার দিকে। হাজার কোটির মাইলফলক ছোঁয়ার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী আয়ের নিরিখেও নতুন রেকর্ড গড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
'পুষ্পা ২'-এর পর এবার নিশানায় 'বাহুবলী ২'
বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসের হিসাবেও 'রামায়ণ' ইতিমধ্যেই বড় সাফল্য পেয়েছে। 'পুষ্পা ২'-এর রেকর্ড পিছনে ফেলে এবার ছবির লক্ষ্য 'বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন'। রিপোর্ট অনুযায়ী, 'পুষ্পা ২'-এর বিশ্বব্যাপী আয় প্রায় ১৭৪২ কোটি টাকা। অন্যদিকে 'বাহুবলী ২'-এর মোট সংগ্রহ প্রায় ১৭৮৮.০৬ কোটি টাকা।
২২তম দিনের আয় যোগ করে 'রামায়ণ'-এর বিশ্বব্যাপী সংগ্রহ প্রায় ১৭৭৭ থেকে ১৭৮৩ কোটি টাকার মধ্যে পৌঁছেছে বলে জানা যাচ্ছে। অর্থাৎ, 'পুষ্পা ২'-কে টপকে গেলেও 'বাহুবলী ২'-এর রেকর্ড ভাঙতে আর সামান্য পথ বাকি। আগামী দিনে ছবির আয় কোন দিকে এগোয়, এখন সেটাই দেখার।
|প্রথম দিন
|৬৪.৮৫ কোটি টাকা
|দ্বিতীয় দিন
|৪৮.০৫ কোটি টাকা
|তৃতীয় দিন
|৬৯.৮০ কোটি টাকা
|চতুর্থ দিন
|৫৬.১৫ কোটি টাকা
|পঞ্চম দিন
|১০৭.৫০ কোটি টাকা
|ষষ্ঠ দিন
|৯৪.১০ কোটি টাকা
|সপ্তম দিন
|৭০.৬৫ কোটি টাকা
|অষ্টম দিন
|৫৩.৫০ কোটি টাকা
|নবম দিন
|৪৮.১০ কোটি টাকা
|দশম দিন
|৭২.৯০ কোটি টাকা
|১১তম দিন
|৭৫.০০ কোটি টাকা
|১২তম দিন
|৩২.০০ কোটি টাকা
|১৩তম দিন
|২৮.৬০ কোটি টাকা
|১৪তম দিন
|২৩.২০ কোটি টাকা
|১৫তম দিন
|১৯.৩৫ কোটি টাকা
|১৬তম দিন
|১৫.৭৫ কোটি টাকা
|১৭তম দিন
|২৭.৬৫ কোটি টাকা
|১৮তম দিন
|৩৫.৬০ কোটি টাকা
|১৯তম দিন
|১২.৭০ কোটি টাকা
|২০তম দিন
|১৭.৫০ কোটি টাকা
|২১তম দিন
|৯.৫০ কোটি টাকা
|২২তম দিন
|৯.৬৫ কোটি টাকা
|মোট কালেকশন
|৯৯২.১০ কোটি টাকা
কারা অভিনয় করেছেন 'রামায়ণ'-এ?
নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এই মহাকাব্যিক ছবিতে রামের চরিত্রে রয়েছেন রণবীর কাপুর এবং সীতার ভূমিকায় সাই পল্লবী। রাবণ হয়েছেন যশ। এছাড়াও হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল এবং লক্ষ্মণের ভূমিকায় রবি দুবেকে দেখা যাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন লারা দত্ত, অরুণ গোভিল এবং রাকুল প্রীত সিং।
দুটি পর্বে তৈরি হয়েছে এই মহাকাব্যিক কাহিনি। হিন্দি, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালম ভাষায় মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে ছবিটির। পাশাপাশি আইম্যাক্স সংস্করণেও মুক্তি পাওয়ার কথা। প্রথম পর্ব মুক্তি পেয়েছে ৫ নভেম্বর, ২০২৬। দ্বিতীয় পর্ব আসার কথা ২০২৭ সালের দীপাবলিতে।
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