Ramayana BO Day 1: প্রভাসের আদিপুরুষের কাছে প্রথমদিনে হার রণবীরের! রামায়ণ টেক্কা দিতে পারল না ধুরন্ধর ২-কেও, আয় কত?

Ramayana BO Day 1: প্রভাসের আদিপুরুষের কাছে প্রথমদিনে হার রণবীরের! রামায়ণ টেক্কা দিতে পারল না ধুরন্ধর ২-কেও, আয় কত?
কথায় আছে, ‘যত গর্জে তত বর্ষে না’, নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ পার্ট ওয়ান'- বক্স অফিসে ভালো শুরু করলেও ভাঙতে পারল না আদিপুরুষের এই রেকর্ড।
বহু প্রতীক্ষিত অপেক্ষার প্রহর শেষে অবশেষে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে পরিচালক নিতেশ তিওয়ারির মেগা বাজেট আন্তর্জাতিক প্রজেক্ট ‘রামায়ণ’ (Ramayana)। রণবীর কাপুর, সাই পল্লবী ও যশের মতো প্রথম সারির তারকাদের সমন্বয়ে তৈরি ১,৬০০ কোটি টাকার (দুই পর্বের মোট বাজেট ৪০০০ কোটি) এই মহাকাব্যিক সিনেমাটি দীপাবলি উইকেন্ডের আগে বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই বক্স অফিসে তোলপাড়।
অ্যাডভান্স বুকিংয়ের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে মুক্তির প্রথম দিনেই ভারতীয় বক্স অফিসে বাজিমাত করেছে এই ছবি। তবে আয়ের নিরিখে প্রথম দিনে সেইভাবে কামাল করে দেখাতে পারলেন না রণবীর।
মুক্তির আগেই ২০০ কোটির অ্যাডভান্স বুকিং:
বিজয়া দশমীর দিন থেকেই ছবিটির অ্যাডভান্স বুকিং শুরু হয়েছিল। প্রদর্শক ও পরিবেশকদের মধ্যে কিছু অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য মিটে যাওয়ার পর হু হু করে বাড়ে টিকিট বিক্রি। প্রেক্ষাগৃহে আসার আগেই বিশ্বজুড়ে ২০০ কোটি টাকারও বেশি টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। ভারতের বাজারে শুধুমাত্র অগ্রিম বুকিং থেকেই সংগৃহীত হয় ১২০ কোটি টাকা, যার মধ্যে প্রথম দিনের গ্রস কালেকশনই ছিল ৪৫ কোটি টাকা।
প্রথম দিনের নেট বক্স অফিস কালেকশন ( ₹৬৪.৮৫ কোটি):
বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ‘হাউসফুল’ শো দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম দিনে ভারতে সবকটি ভাষা মিলিয়ে ছবিটির নেট (Net) আয় দাঁড়িয়েছে ৬৪.৮৫ কোটি টাকা।
হিন্দি ভার্সনে ছবিটি সবচেয়ে বেশি সাড়া ফেলেছে। তবে রাবণের চরিত্রে দক্ষিণী তারকা যশের উপস্থিতি সত্ত্বেও কন্নড় সংস্করণে ছবিটি ধীরগতিতে যাত্রা শুরু করে মাত্র ৭.২৫ কোটি টাকা ব্যবসা করেছে। তেলুগু সংস্করণে আয় বেশ ভালো হলেও তামিল ও মলয়ালম ভাষায় ব্যবসা গড়পড়তা।
পাঠান’-‘অ্যানিমেল’ পরাস্ত, লড়াইয়ে কার কার পেছনে?
প্রথম দিনের এই বিপুল আয়ের হাত ধরে ছবিটি সাম্প্রতিককালের বেশ কয়েকটি মেগাব্লকবাস্টারকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। প্রথম দিনের উপার্জনে ‘রামায়ণ’ সহজেই হারিয়ে দিয়েছে ‘পাঠান’ (৫৭ কোটি), ‘অ্যানিমেল’ (৬৩ কোটি) এবং ‘দৃশ্যম ২’ (৬২ কোটি)-এর রেকর্ডকে।
তবে শাহরুখ খানের ‘জাওয়ান’ (৭৫ কোটি), 'ধুরন্ধর ২' (১০২ কোটি) এবং ২০২৩ সালের বিতর্কিত ‘আদিপুরুষ’ (৮৬.৭৫ কোটি)-এর প্রথম দিনের ব্যবসার রেকর্ড ভাঙতে ব্যর্থ এই ছবি। প্রভাসের আদিপুরুষের বিরুদ্ধে রামায়ণ বিকৃতির অভিযোগ উঠেছিল। ছবির নির্মাণশৈলী থেকে শুরু করে ভিএফএক্স সবকিছু নিয়েই উঠেছিল প্রশ্ন। তবে প্রথম দিন প্রভাসের স্টারডমের উপর ভিত্তি করেই ৮৬ কোটির বিপুল অঙ্ক কামিয়েছিল সেই ছবি। রণবীর সেই অরা (Aura)-কে ম্যাচ করতে ব্যর্থ।
দুই পর্বে নির্মিত রামায়ণ ক্যানভাস:
নমিত মালহোত্রার প্রাইম ফোকাস স্টুডিওস, ডিএনইজি এবং যশের মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনসের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই রামায়ণ দু’টি পর্বে পরিকল্পিত। রণবীর কাপুর (রাম), সাই পল্লবী (সীতা), যশ (রাবণ), রবি দুবে (লক্ষ্মণ) এবং সানি দেওল (হনুমান) অভিনীত এই মেগা ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম পর্ব প্রেক্ষাগৃহে রাজত্ব করছে, আর ছবির দ্বিতীয় পর্বটি ২০২৮ সালের দীপাবলিতে বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More