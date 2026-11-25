হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।
অস্কারের দৌড়ে ‘রামায়ণ’! ‘ডিউন’, ‘স্পাইডার-ম্যান’, ‘অ্যাভেঞ্জার্স’-এর মতো হলিউড ব্লকবাস্টারকে দিতে হবে টক্কর
বক্স অফিসে নজরকাড়া সাফল্যের পর এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও বড় স্বীকৃতির দৌড়ে নীতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’। অস্কারের সেরা ভিজ্যুয়াল এফেক্টস বিভাগের সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। তবে অস্কারের মঞ্চে সেরার শিরোপা জিততে হলে একাধিক বড় হলিউড ছবির সঙ্গে কঠিন লড়াই করতে হবে।
বক্স অফিসে একের পর এক নজির গড়ার পর এবার আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মঞ্চেও আলোচনায় ‘রামায়ণ’। নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত রণবীর কাপুর, যশ ও সাই পল্লবী অভিনীত এই ছবি অস্কারের সেরা ভিজ্যুয়াল এফেক্টস বিভাগের দৌড়ে জায়গা করে নিয়েছে। প্রায় ২০০০ কোটি টাকা বাজেটে তৈরি এই ছবির ভিএফএক্স নিয়ে শুরু থেকেই চর্চা ছিল। এবার অস্কারের সম্ভাব্য প্রতিযোগিতায় নাম ওঠায় ছবিকে ঘিরে প্রত্যাশা আরও বেড়েছে। যদিও এই বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছে বেশ কয়েকটি বড় বাজেটের হলিউড ছবি।
কেন অস্কার জয়ের সম্ভাবনা দেখছে ‘রামায়ণ’?
‘রামায়ণ’-এর ভিজ্যুয়াল এফেক্টসের কাজ করেছে এমন একটি স্টুডিও, যারা ইতিমধ্যেই আটবার অস্কার জিতেছে। শুধু তাই নয়, হলিউডের জনপ্রিয় ছবি ‘ডিউন’ এবং ‘ইন্টারস্টেলার’-এর ভিএফএক্স তৈরির সঙ্গেও যুক্ত ছিল এই সংস্থা। ফলে প্রযুক্তিগত দিক থেকে ছবিটি যে আন্তর্জাতিক মানের কাজ করেছে, তা নিয়ে আশাবাদী নির্মাতাদের অনুরাগীরা। তবে এই বিভাগে প্রতিযোগিতা যে যথেষ্ট কঠিন হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।
‘রামায়ণ’-এর সঙ্গে কোন কোন হলিউড ছবির লড়াই?
‘ভ্যারাইটি’-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, অস্কারের সেরা ভিজ্যুয়াল এফেক্টস বিভাগের সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের তালিকায় রয়েছে একাধিক বড় হলিউড ছবি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘ডুন: পার্ট থ্রি’, ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’, ‘দ্য ওডিসি’, ‘প্রজেক্ট হেল মেরি’, ‘ডিসক্লোজার ডে’ এবং ‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’। এ ছাড়াও রয়েছে ‘হোয়েলফল’, ‘দ্য শিপ ডিটেকটিভস’ এবং জাপানি ছবি ‘গডজিলা: মাইনাস জিরো’।
প্রসঙ্গত, জাপানি ছবি ‘গডজিলা: মাইনাস ওয়ান’ ২০২৫ সালে সেরা ভিজ্যুয়াল এফেক্টস বিভাগে অস্কার জিতেছিল। ফলে এবার একই ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন ছবিও প্রতিযোগিতায় থাকায় লড়াই আরও আকর্ষণীয় হতে চলেছে।
ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডসেও জায়গা করেছে ‘রামায়ণ’
শুধু অস্কার নয়, আগামী বছরের ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডসের সম্ভাব্য তালিকাতেও জায়গা করে নিয়েছে ‘রামায়ণ’। ক্রিটিকস চয়েস অ্যাসোসিয়েশন বা সিসিএ সোমবার যে শর্টলিস্ট প্রকাশ করেছে, সেখানে দুটি বিভাগে রয়েছে ছবিটি। সেগুলি হল সেরা ভিজ্যুয়াল এফেক্টস এবং সেরা স্টান্ট ডিজাইন।
সোনি পিকচার্স ছবিটি আন্তর্জাতিক বাজারে বড় পরিসরে মুক্তি দিয়েছে। ফলে বিদেশের দর্শকদের মধ্যেও ছবিটি নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। পুরস্কারের মরশুমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ‘রামায়ণ’-এর এই উপস্থিতি ভারতীয় ছবির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
কারা রয়েছেন ‘রামায়ণ’-এর তারকাবাহিনীতে?
মহর্ষি বাল্মীকির মহাকাব্য ‘রামায়ণ’ অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে এই ছবি। নীতেশ তিওয়ারির পরিচালনায় দুই পর্বে মুক্তি পাওয়ার কথা ছবিটির। প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন নমিত মালহোত্রা ও যশ। প্রথম পর্বে ভগবান রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর, সীতার ভূমিকায় সাই পল্লবী এবং রাবণের চরিত্রে যশকে দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়াও ছবিতে রয়েছেন একাধিক পরিচিত অভিনেতা।
বিশ্বজুড়ে কত আয় করেছে ‘রামায়ণ’?
মুক্তির প্রথম ২০ দিনের মধ্যেই বিশ্বজুড়ে প্রায় ১,৭৩৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে ‘রামায়ণ’। এর মধ্যে বিদেশের বাজার থেকেই এসেছে প্রায় ৬৫ মিলিয়ন ডলার। বক্স অফিসে এমন সাফল্যের পর এবার আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মঞ্চে কতটা এগোতে পারে রণবীর-যশের এই ছবি, সেদিকেই নজর সিনেমাপ্রেমীদের।