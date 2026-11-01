Ramayana Review: ‘ক্লান্তিকর, বি মুভি’! ৩০ মিনিট কেটেছেঁটেও আন্তর্জাতিক সমালোচকদের মনে ধরল না রামায়ণ!

Ramayana Review: ‘ক্লান্তিকর, বি মুভি’! ৩০ মিনিট কেটেছেঁটেও আন্তর্জাতিক সমালোচকদের মনে ধরল না রামায়ণ!
দৃশ্যভাবনায় দুর্দান্ত কিন্তু দৈর্ঘ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক সমালোচকদের প্রশ্ন! লস অ্যাঞ্জেলেস প্রিমিয়ারের পর মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় রণবীর-যশের ‘রামায়ণ
লস অ্যাঞ্জেলেসে জাঁকজমকপূর্ণ ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের পর অবশেষে প্রকাশ্যে এল নীতিশ তিওয়ারি পরিচালিত মেগা বাজেট ছবি ‘রামায়ণ’ (Ramayana)-এর প্রথম আন্তর্জাতিক রিভিউ। রণবীর কাপুর, সাই পল্লবী ও যশ অভিনীত এই বহুল প্রতীক্ষিত ছবির বিশেষ আন্তর্জাতিক সংস্করণ দেখার পর বিশ্বমানের ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস (VFX) ও বিশাল স্কেলের প্রশংসা করলেও, দৈর্ঘ্য ও জটিল চিত্রনাট্য নিয়ে খামতি তুলে ধরেছেন বিদেশি চলচ্চিত্র সমালোচকেরা।
ভিজ্যুয়াল এফেক্টস ও মেকিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা:
বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক রিভিউতে ছবির প্রযুক্তিগত পারদর্শিতা ও কস্টিউম ডিজাইনের প্রশংসা করা হয়েছে। জনপ্রিয় রিভিউয়ার ব্র্যান্ডন জাখারি ছবিটিকে ১০-এর মধ্যে ৭ রেটিং দিয়ে লিখেছেন, 'ভিজ্যুয়াল ও টেকনিক্যাল দিক থেকে 'রামায়ণ: রাইজ অফ দ্য লেজেন্ড' অত্যন্ত নজরকাড়া এক সৃষ্টি।'
‘ইন্ডিওয়্যার’ (IndieWire) ছবিটিকে ‘B’ গ্রেড দিয়ে মন্তব্য করেছে যে, পরিচালক নীতিশ তিওয়ারি বর্তমান সময়ের সর্বোচ্চ প্রোডাকশন ভ্যালু দিয়ে এই মহাকাব্যকে পর্দায় রূপ দিয়েছেন। ‘এনওয়াইসি মুভি গুরু’ একে দৃশ্যগতভাবে চমৎকার এক অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার বলে উল্লেখ করেছে।
দৈর্ঘ্য, অভিনয়ে অনীহা ও ‘গেম অফ থ্রোনস’-এর প্রসঙ্গ:
ছবির প্রচারণামূলক ইংরেজি সংস্করণটি ভারতীয় মূল সংস্করণের চেয়ে প্রায় আধা ঘণ্টা ছোট (আড়াই ঘণ্টার মতো) হওয়া সত্ত্বেও অনেক সমালোচকের কাছেই এটি দীর্ঘ ও পরিশ্রান্তিকর মনে হয়েছে।
‘গেম অফ থ্রোনস’-এর মতো সিরিজ দরকার ছিল: ‘নেক্সট বেস্ট পিকচার’-এর জিওভানি লাগো (যিনি ছবিটিকে ১০-এর মধ্যে ৫ দিয়েছেন) মন্তব্য করেছেন, ‘রামায়ণের মতো এত বিশাল গল্পকে আড়াই ঘণ্টার চলচ্চিত্রে ঠুসে না দিয়ে ‘গেম অফ থ্রোনস’-এর মতো বহু-পর্বের প্রিমিয়াম টিভি সিরিজ হিসেবে তৈরি করলে গল্পটি আরও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যেত।’
সবচেয়ে কড়া সমালোচনা এসেছে ‘IGN’-এর সিদ্ধার্থ আদলাখার তরফ থেকে। তিনি ১০-এর মধ্যে মাত্র ৪ রেটিং দিয়ে চোখধাঁধানো সিজিআই (CGI) ও কৃত্রিম এআই লিপ-সিঙ্ককে ছবির দুর্বল দিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
বিশ্বব্যাপী মুক্তি ও কলাকুশলী:
নমিত মালহোত্রার ‘প্রাইম ফোকাস স্টুডিওস’, ‘DNEG’ এবং যশের ‘মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস’-এর যৌথ প্রযোজনায় এটি দুই পর্বে নির্মিত হচ্ছে।
তারকা বহর: ছবিতে শ্রীরামের চরিত্রে রণবীর কাপুর, সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী, রাবণের চরিত্রে যশ, লক্ষ্মণের চরিত্রে রবি দুবে এবং হনুমানজির চরিত্রে সানি দেওল অভিনয় করেছেন।
মুক্তির তারিখ: আগামী ৫ নভেম্বর বিশ্বব্যাপী প্রথম পর্বটি মুক্তি পেতে চলেছে। দ্বিতীয় পর্বটি ২০২৭ সালের দীপাবলিতে মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে। ভারতে হিন্দি, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালম ভাষায় আইম্যাক্স (IMAX) ফরম্যাটে ছবিটি মুক্তি পাবে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More