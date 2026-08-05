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    ‘রামই হলেন আসল সুপারহিরো…’, রামায়ণ নিয়ে যা বললেন ‘মন্দোদরী’ কাজল

    রণবীর কাপূরের রামায়ণে অভিনেত্রী কাজল আগরওয়াল রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন। অভিনেত্রী বলেছেন যে, বিশ্বের সামনে রামের গল্প শোনানোর সঠিক সময় এসে গিয়েছে। রামের চেয়ে বড় সুপারহিরো আর কিছুই হতে পারে না।

    Published on: Aug 5, 2026, 21:30:15 IST
    By Swati Das Banerjee
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    রণবীর কাপূরের ‘রামায়ন’ সম্প্রতি খবরের শিরোনামে। সিনেমাটির ট্রেলার প্রকাশিত হয়েছে, যা দেখে দর্শকরা সিনেমাটির জন্য অপেক্ষা করছেন। সিনেমার ৪০০০ কোটি টাকার বাজেটের আলোচনাও বিশ্বব্যাপী চলছে। এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় এবং ব্যয়বহুল ভারতীয় চলচ্চিত্র হিসেবে ধরা হচ্ছে।

    রামায়ণ নিয়ে যা বললেন ‘মন্দোদরী’ কাজল (Instagram)
    রামায়ণ নিয়ে যা বললেন ‘মন্দোদরী’ কাজল (Instagram)

    এই সিনেমায় রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর চরিত্রে যিনি অভিনয় করছেন, সেই কাজল আগরওয়াল রামায়নের বিষয়ে কথা বলেন। কাজল আগরওয়াল বলেছেন, 'আমি মনে করি, এখন সঠিক সময় এসেছে যে আমরা আমাদের সুপারহিরোর গল্পগুলি শোনাতে চাই। আমরা ভগবান রাম, লক্ষ্মণ, হনুমানজি এবং আমাদের যে সমস্ত চরিত্র নিয়ে বড় হয়েছি, তাদের সম্পর্কে কথা বলতে চাই। এটি আমাদের রক্তে রয়েছে। আমরা এটি প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে বাস করি এবং আমরা এর প্রতি ভালোবাসা অনুভব করি।'

    কাজল আগরওয়াল বলেন, রামায়নের চেয়ে সুন্দর কাহিনি আর কিছুই হতে পারে না। তিনি আরও বলেন, বিশ্বস্তরে ভারতীয় সিনেমার পরিচিতি বাড়ানোর জন্য এটি একটি চমৎকার সময়। ভগবান রামের কাহিনি ছাড়া এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? আমি মনে করি, আমাদের দেশকে বিদেশে উপস্থাপন করার জন্য এটি একটি নিশ্ছিদ্র কাহিনী। তিনি হলেন মার্যাদা পুরুষোত্তম। এবং তার চেয়ে বেশি মহৎ, শক্তিশালী আর কেউ নেই। রণবীর কাপূরের রাম চরিত্রে অভিনয় করানো একটি চমৎকার প্রতিনিধিত্ব।

    এই সিনেমার কথা বললে, সম্প্রতি সিনেমাটির ট্রেলার প্রকাশিত হয়েছে। সিনেমায় বড় অভিনয়শিল্পীদের পাশাপাশি অনেক টিভি শিল্পীও উপস্থিত থাকবেন। নিতেশ তিওয়ারি তার সবচেয়ে বড় ছবিটি দুই অংশে তৈরি করেছেন, প্রথম অংশের শুটিং সম্পন্ন হয়েছে এবং দীপাবলিতে এটি থিয়েটারে মুক্তি পাবে। প্রথম অংশে রামের যাত্রার উপর ফোকাস করা হবে। রাম জন্ম, তার শিক্ষা, সীতা-বিবাহ, বনবাস এবং সীতা হরণ। পরবর্তী অংশে রাবণের গল্পের উপর ফোকাস করা হবে। দ্বিতীয় অংশে সুগ্রীবের গল্প থেকে শুরু করে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ দেখানো হবে। সিনেমার দ্বিতীয় অংশ ২০২৭ সালে মুক্তি পাবে।

    Home/Entertainment/‘রামই হলেন আসল সুপারহিরো…’, রামায়ণ নিয়ে যা বললেন ‘মন্দোদরী’ কাজল
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