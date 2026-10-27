রামায়ণের টিকিট বুক করার সময় এত বড় ভুল করবেন না! 2D, IMAX 3D, 4DX নাকি SCREEN X, টিকিট কাটার আগে জেনে নিন পার্থক্য
‘রামায়ণ’-এর অ্যাডভান্স বুকিং শুরু হতেই দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। টিকিট কাটতে গিয়ে 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX 3D, SCREEN X কিংবা ICE 3D-এর মতো একাধিক ফরম্যাট দেখে অনেকেই দ্বিধায় পড়ছেন। কোন ফরম্যাটে মিলবে সেরা অভিজ্ঞতা? কোনটিতে খরচ বেশি? টিকিট বুক করার আগে জেনে নিন বিস্তারিত।
'রামায়ণ'-এর অগ্রিম বুকিং শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, আপনি যখন সিনেমার টিকিট বুক করতে যাবেন, তখন আপনি আপনার সামনে অনেক ফর্ম্যাট দেখতে পাবেন। এর মধ্যে 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX 3D, 3D SCREEN X এবং ICE 3D এর মতো নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে এগুলির মধ্যে পার্থক্য কী? সিনেমা দেখার সময় আপনি কোন ফর্ম্যাটে সেরা অভিজ্ঞতা পাবেন এবং কোন ফর্ম্যাটে টিকিটের জন্য আপনাকে বেশি টাকা খরচ করতে হবে? আসুন আমরা ব্যাখ্যা করি।
2D: সাধারণ সিনেমার অভিজ্ঞতা
সিনেমা দেখার সবচেয়ে পরিচিত মাধ্যম হল 2D। এই ফরম্যাটে ছবির দৃশ্য সাধারণ সমতল পর্দায় দেখানো হয়। যদিও বাড়ির টিভি বা ল্যাপটপে ছবি দেখার সঙ্গে এর কিছুটা মিল রয়েছে, তবে প্রেক্ষাগৃহের বিশাল পর্দা ও উন্নত সাউন্ড সিস্টেম অভিজ্ঞতাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।
কারা বেছে নেবেন? যাঁরা থ্রি-ডি চশমা পরে ছবি দেখতে স্বচ্ছন্দ নন, কিংবা তুলনামূলক কম খরচে সিনেমা উপভোগ করতে চান, তাঁদের জন্য 2D উপযুক্ত বিকল্প।
3D: পর্দায় ত্রিমাত্রিক দৃশ্যের অনুভূতি
3D ফরম্যাটে বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে দৃশ্যগুলিকে ত্রিমাত্রিক বলে মনে হয়। দর্শকদের সাধারণত বিশেষ চশমা পরতে হয়। ফলে পর্দার চরিত্র, বস্তু ও বিভিন্ন দৃশ্যে গভীরতার অনুভূতি তৈরি হয়।
কারা বেছে নেবেন? ‘রামায়ণ’-এর যুদ্ধের দৃশ্য, বিশাল প্রাকৃতিক পরিবেশ কিংবা পৌরাণিক জগতের দৃশ্যগুলি ত্রিমাত্রিকভাবে উপভোগ করতে চাইলে সাধারণ 3D ভালো বিকল্প হতে পারে।
IMAX 3D: বড় পর্দায় মহাকাব্যিক অভিজ্ঞতা
বড় পর্দা, উন্নত চিত্রপ্রদর্শন ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী সাউন্ডের জন্য IMAX পরিচিত। এর সঙ্গে 3D প্রযুক্তি যুক্ত হলে দর্শক ত্রিমাত্রিক দৃশ্যের অভিজ্ঞতাও পান। তবে পর্দার আকার, প্রজেকশন ব্যবস্থা ও সাউন্ডের মান প্রেক্ষাগৃহভেদে আলাদা হতে পারে।
কারা বেছে নেবেন? ‘রামায়ণ’-এর মতো বড় মাপের ছবিতে বিশাল যুদ্ধ, পৌরাণিক চরিত্র ও চোখধাঁধানো দৃশ্য উপভোগ করতে চাইলে IMAX 3D অন্যতম আকর্ষণীয় বিকল্প। তবে সাধারণত এর টিকিটের দামও তুলনামূলক বেশি হতে পারে।
4DX 3D: শুধু দেখা নয়, অনুভবও
এই ফরম্যাটে ছবির দৃশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ ধরনের আসন ও পরিবেশগত প্রভাব ব্যবহার করা হয়। অ্যাকশন দৃশ্যে আসন নড়তে পারে, আবার কোথাও বাতাস, জলের হালকা ফোঁটা কিংবা অন্যান্য ইফেক্টের ব্যবহার হতে পারে। অবশ্য সব প্রেক্ষাগৃহে সব ধরনের ইফেক্ট থাকে না।
কারা বেছে নেবেন? যাঁরা শুধু পর্দায় ছবি দেখতে নয়, অ্যাকশন ও উত্তেজনার মুহূর্তগুলিকে শরীরেও অনুভব করতে চান, তাঁদের জন্য 4DX 3D আকর্ষণীয়। তবে মোশন সিকনেস বা ঝাঁকুনিতে সমস্যা থাকলে এই ফরম্যাট এড়িয়ে চলাই ভালো।
SCREEN X: সামনের পাশাপাশি দু’পাশেও দৃশ্য
SCREEN X প্রযুক্তিতে নির্দিষ্ট দৃশ্যগুলিকে সামনের পর্দার পাশাপাশি প্রেক্ষাগৃহের দুই পাশের দেওয়ালেও প্রসারিত করে দেখানো হয়। এতে প্রায় ২৭০ ডিগ্রি পর্যন্ত বিস্তৃত দৃশ্যের অনুভূতি পাওয়া যেতে পারে। তবে পুরো ছবির প্রতিটি দৃশ্য যে এভাবে দেখানো হবে, তা নয়।
কারা বেছে নেবেন? ‘রামায়ণ’-এর বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র, প্রাকৃতিক দৃশ্য কিংবা বিস্তৃত লোকেশনের দৃশ্য আরও বড় পরিসরে দেখতে চাইলে SCREEN X বিবেচনা করতে পারেন।
ICE 3D: পর্দার চারপাশে আলোর খেলা
ICE ফরম্যাটে মূল পর্দার পাশাপাশি চারপাশের দেওয়ালে থাকা LED আলোর ব্যবহার করা হয়। ছবির দৃশ্য ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই আলোগুলি রং বদলাতে পারে। ফলে পর্দার বাইরের পরিবেশও সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে ওঠে।
কারা বেছে নেবেন? যাঁরা প্রচলিত 3D-এর বাইরে আলোর বিশেষ প্রভাবসহ অন্যরকম প্রেক্ষাগৃহের অভিজ্ঞতা চান, তাঁদের কাছে ICE 3D আকর্ষণীয় হতে পারে। তবে এই ব্যবস্থার সুবিধা ও অভিজ্ঞতা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাগৃহের উপর নির্ভরশীল।
‘রামায়ণ’ দেখার জন্য কোন ফরম্যাট বেছে নেবেন?
ফরম্যাট নির্বাচন করার সময় ছবির দৃশ্য, নিজের পছন্দ, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং টিকিটের দাম—সবকিছুই বিবেচনা করা উচিত।
ভব্য দৃশ্য, বড় পর্দা ও উন্নত সাউন্ড: IMAX 3D
অ্যাকশন ও শারীরিক ইফেক্টের রোমাঞ্চ: 4DX 3D
ত্রিমাত্রিক দৃশ্য উপভোগ: সাধারণ 3D
আরাম করে, চশমা ছাড়া ছবি দেখা: 2D
দুই পাশের দেওয়ালজুড়ে বিস্তৃত দৃশ্য: SCREEN X
চারপাশে LED আলোর বিশেষ প্রভাব: ICE 3D
সব মিলিয়ে, বাজেটের সমস্যা না থাকলে এবং প্রেক্ষাগৃহে সুবিধাটি উপলব্ধ থাকলে ‘রামায়ণ’-এর মতো মহাকাব্যিক ছবির জন্য IMAX 3D একটি ভালো পছন্দ হতে পারে। তবে সবচেয়ে দামি ফরম্যাটই যে প্রত্যেকের কাছে সেরা হবে, এমন নয়।
‘রামায়ণ’-এর অ্যাডভান্স বুকিংয়ে কত আয়?
Sacnilk-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটির অ্যাডভান্স বুকিংয়ে ২.১৭ লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়েছে এবং আয় হয়েছে ১১.৯৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে হিন্দি 3D সংস্করণ থেকে ৬.৪৭ কোটি টাকা এবং হিন্দি IMAX 3D সংস্করণ থেকে ২.৬৫ কোটি টাকা এসেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
অ্যাডভান্স বুকিংয়ের এই পরিসংখ্যান দর্শকদের আগ্রহের ইঙ্গিত দিলেও, ছবির চূড়ান্ত বক্স অফিস সাফল্য নির্ভর করবে মুক্তির পর দর্শকদের প্রতিক্রিয়া এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক বিষয়ের উপর।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More