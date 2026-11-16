১১ দিনেই ১৩৮৪ কোটির ব্যবসা! ‘জওয়ান’, ‘কেজিএফ ২’, ‘কল্কি’-কে টপকে নতুন নজির গড়ল রণবীরের ‘রামায়ণ’

১১ দিনেই ১৩৮৪ কোটির ব্যবসা! ‘জওয়ান’, ‘কেজিএফ ২’, ‘কল্কি’-কে টপকে নতুন নজির গড়ল রণবীরের ‘রামায়ণ’
বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে ‘রামায়ণ: পার্ট ১’। সমালোচকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও ১১ দিনেই বিশ্বজুড়ে ১৩৮৪ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করেছে। এই দৌড়ে পিছনে পড়ে গেল রণবীর সিংহ অভিনীত ‘ধুরন্ধর’-এর লাইফটাইম কালেকশনও। শুধু তাই নয়, ‘জওয়ান’, ‘কেজিএফ ২’ এবং ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’-র মতো ছবির ব্যবসাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।
বিশ্বজুড়ে সমালোচকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেলেও বক্স অফিসে দাপট অব্যাহত রণবীর কাপুরের ‘রামায়ণ: পার্ট ১’-এর। মুক্তির মাত্র ১১ দিনের মাথায় বিশ্বজুড়ে ছবির মোট আয় ছাড়িয়ে গেল ১৩৮৪ কোটি টাকা। আর এই সাফল্যের সুবাদে আদিত্য ধরের ‘ধুরন্ধর’-এর লাইফটাইম কালেকশনকেও পিছনে ফেলে দিল নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এই ছবি। ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’, ‘জওয়ান’ এবং ‘কেজিএফ: চ্যাপ্টার ২’-এর মতো ছবির ব্যবসাও ছাপিয়ে গিয়েছে ‘রামায়ণ’।
‘রামায়ণ’-এর বিশ্বব্যাপী বক্স অফিস আয়
মুক্তির ১১তম দিনে অর্থাৎ দ্বিতীয় রবিবারে ছবিটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বক্স অফিসে ৭৫ কোটি টাকা নেট এবং ৮৯.৫০ কোটি রুপি গ্রস আয় করেছে। বাণিজ্য বিষয়ক ওয়েবসাইট স্যাকনিল্কের (Sacnilk) তথ্য অনুযায়ী, এর ফলে ভারতে ছবিটির মোট নেট আয় দাঁড়িয়েছে ৭৬০.৬০ কোটি রুপি এবং গ্রস আয় ৯০৯ কোটি রুপি। এর সঙ্গে বিদেশের বাজার থেকে আয় হওয়া ৪৭৫.৫০ কোটি টাকা (যার মধ্যে শুধু রবিবারে এসেছে ৪০ কোটি টাকা) যোগ করলে বিশ্বজুড়ে ‘রামায়ণ’-এর মোট গ্রস আয় দাঁড়ায় ১,৩৮৪.৫০ কোটি রুপি। ‘রামায়ণ’-এর এই সাফল্যের মাধ্যমে ভারতের মোট ১১টি ছবি এখন ১,০০০ কোটি রুপির ক্লাবে প্রবেশ করল।
এই সাফল্যের ফলে হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করা ভারতীয় ছবির তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ‘রামায়ণ’। এই তালিকায় ছবির আগে রয়েছে ‘দঙ্গল’ (২০০০ কোটি), ‘পুষ্পা ২: দ্য রুল’ (১৮৭১ কোটি), ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ (১৮১৩ কোটি) এবং ‘বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন’ (১৭৮৮ কোটি)। তবে ১৩০৭.৩৫ কোটি টাকার লাইফটাইম কালেকশন নিয়ে প্রথম ‘ধুরন্ধর’-কে ইতিমধ্যেই টপকে গিয়েছে রণবীরের ছবি।
এ ছাড়াও ‘আরআরআর’ (১২৩০ কোটি), ‘কেজিএফ ২’ (১২১৫ কোটি), ‘জওয়ান’ (১১৬০ কোটি), ‘পাঠান’ (১০৫৫ কোটি) এবং ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ (১০৪২.২৫ কোটি)-র ব্যবসাকেও পিছনে ফেলেছে ‘রামায়ণ’।
|ভারতের ১০০০ কোটির সিনেমা
|কালেকশন
|দঙ্গল
|২০০০ কোটি
|পুষ্পা ২: দ্য রুল
|১৮৭১ কোটি
|ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ
|১৮১৩ কোটি
|বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন
|১৭৮৮ কোটি
|রামায়ণ: পার্ট ওয়ান
|১৩৮৪ কোটি + চলছে
|ধুরন্ধর
|১৩০৭ কোটি
|আরআরআর
|১২৩০ কোটি
|কেজিএফ: চ্যাপ্টার ২
|১২১৫ কোটি
|জাওয়ান
|১১৬০ কোটি
|পাঠান
|১০৫৫ কোটি
|কল্কি ২৮৯৮ এডি
|১০৪২ কোটি
‘রামায়ণ: পার্ট ১’ সম্পর্কে কিছু তথ্য
কিছু অঞ্চলে ‘রামায়ণ: রাইজ অফ আ লিজেন্ড’ নামে মুক্তি পাওয়া ‘রামায়ণ: পার্ট ১’ পরিচালনা করেছেন নীতেশ তিওয়ারি, এবং শ্রীধর রাঘবনের সঙ্গে যৌথভাবে এর চিত্রনাট্যও লিখেছেন তিনি। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন নমিত মালহোত্রা এবং যশ। বাল্মীকি রামায়ণসহ এই মহাকাব্যের বিভিন্ন সংস্করণের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই ছবিতে রণবীর রামের চরিত্রে, সাই পল্লবী সীতার চরিত্রে, যশ রাবণের চরিত্রে এবং রবি দুবে লক্ষ্মণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
প্রথম পর্বে রাম ও রাবণের শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার যাত্রা, ১৪ বছরের বনবাস এবং সীতা হরণের ঘটনা দেখানো হয়েছে। ছবিটিতে জটায়ুর কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি পুরো গল্পটির ধারাভাষ্য দিয়েছেন অনুপম খের। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন কাজল আগরওয়াল, রাকুল প্রীত সিং, বিবেক ওবেরয়, কুণাল কাপুর, আদিনাথ কোঠারে, অরুণ গোভিল, ইন্দিরা কৃষ্ণান এবং লারা দত্ত।
‘রামায়ণ: পার্ট ২’-এর গল্পের প্রেক্ষাপট তৈরির মাধ্যমে প্রথম পর্বটি শেষ হয়েছে। সিক্যুয়েলটি ২০২৮ সালের দীপাবলিতে মুক্তি পাবে এবং সেখানে হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করবেন সানি দেওল।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More