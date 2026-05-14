Namit Malhotra: ‘ভালো না লাগলে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে…’, 'রামায়ণ' নিয়ে কতটা আত্মবিশ্বাসী নীতেশ?

Namit Malhotra: ‘ভালো না লাগলে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে…’, 'রামায়ণ' নিয়ে কতটা আত্মবিশ্বাসী নীতেশ?
Namit Malhotra: খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে ‘রামায়ণ’, যা পরিচালনা করছেন নীতেশ তিওয়ারি। এই ছবিটি বেশ জমকালো হতে চলেছে। এই ছবিতে রণবীর কাপুর, সাই পল্লবী, যশ, সানি দেওল সহ অনেক তারকা রয়েছেন। সম্প্রতি, ছবির নির্মাতারা ক্রিয়েটর এবং ইউটিউবারদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কাস্ট এবং ক্রুদের সাথে আলাপচারিতার জন্য। এই সময়ে, ছবির প্রযোজক নমীত মালহোত্রা ছবিটি নিয়ে তাঁর প্রত্যাশা এবং দর্শকদের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে যে উদ্বেগ রয়েছে, তা নিয়ে কথা বলেছেন।
'আদিপুরুষ'-এর পর কি নমীত ভয় পাচ্ছেন?
উল্লেখ্য, 'রামায়ণ'-এর কাহিনির ওপর ভিত্তি করে অনেক ছবি তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে 'আদিপুরুষ' একটি। এই ছবিটি তৈরি করতেও কোটি কোটি টাকা লেগেছিল। কিন্তু ছবির গ্রাফিক্স এবং কিছু সংলাপের কারণে ছবিটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল। ওম রাউত পরিচালিত 'আদিপুরুষ' বক্স অফিসে ২৫০ কোটি টাকা লোকসান করেছিল।
সম্প্রতি আলাপচারিতার সময়, ইউটিউবার সুরজ কুমার নমীতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে 'আদিপুরুষ'-এর পরিণতি দেখে নমীত কি চিন্তিত? উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় আমাদের দেখা উচিত আমরা সেরাটা কী করতে পারি। অন্যেরা কী করছে তা নিয়ে আমরা কিছু করতে পারি না। অনেকেই আমাদের চেয়ে ভালো করতে পারে। অনেকেই আমাদের আগে এসেছেন, কিন্তু বেশি ভালো করতে পারেননি। তাই এই উত্থান-পতন স্বাভাবিক।'
কী হয়েছিল 'আদিপুরুষ'-এর?
উল্লেখ্য, 'আদিপুরুষ' পরিচালনা করেছিলেন ওম রাউত, যেখানে প্রভাস রাম এবং কৃতি স্যানন সীতার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং সইফ আলি খান রাবণের চরিত্রে। ছবিটি ৫৫০ কোটি টাকার বাজেটে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু আয়ের দিক থেকে এটি মাত্র ৩৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিল। এর পাশাপাশি, ছবিটি নেতিবাচক মন্তব্য পেয়েছিল, যা ছিল আলাদা।
নমীত বলেন, ‘আমরা আমাদের সেরাটা দিচ্ছি, যা আমরা করতে পারি, তা অভিনেতা হোক, পরিচালক হোক, আমি বা অন্য কেউ। আমরা আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়েছি। যদি আপনার ভালো লাগে তবে তা খুবই ভালো, আর যদি ভালো না লাগে তবে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে আমরা বেরিয়ে যাবো।’
রামায়ণ-এর সম্পূর্ণ কাস্ট
'রামায়ণ' ছবির কথা বললে, এটি পরিচালনা করবেন নীতেশ তিওয়ারি। ছবিতে রণবীর রামের চরিত্রে অভিনয় করবেন। সাই পল্লবী সীতার চরিত্রে, যশ রাবণের চরিত্রে, রবি দুবে লক্ষ্মণের চরিত্রে এবং সানি দেওল হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করবেন। এছাড়াও, ছবিতে কাজলের আগরওয়াল, রকুল प्रीत সিং, অরুণ গোভিল, লারা দত্তও রয়েছেন। কখন মুক্তি পাবে 'রামাयण' ছবিটি? এই বছর দিওয়ালিতে মুক্তি পাবে, অর্থাৎ ২০২৬ সালের দিওয়ালিতে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় পর্ব আগামী বছর দিওয়ালিতে আসবে।